ЦАХАЛ начал очередную «контртеррористическую» операцию на Западном берегу

Израильские военные продолжают операции в секторе Газа. Однако немало палестинцев за последние полгода стали жертвами действий израильских сил и поселенцев и на Западном берегу реки Иордан.Виновных в смерти палестинских жителей Западного берега израильские власти не наказывают, но зато проводят так называемые контртеррористические операции против самих палестинцев.Вот и сейчас пресс-служба ЦАХАЛ объявила о начале очередной «контртеррористической» операции в городе Дженин на Западном берегу, где, впрочем, израильские военные и полиция с начала обострения палестино-израильского конфликта были уже не раз.Ничего более конкретного об этой операции в ЦАХАЛ сообщать не стали. Однако, очевидно, стоит ожидать очередных жертв среди палестинцев и традиционного оправдания этого в Тель-Авиве и Вашингтоне.На фоне войны в секторе Газа и многотысячных жертв ситуация на Западном берегу реки Иордан несколько остается в стороне. Здесь же после обострения ситуации 7 октября прошлого года ужесточились гонения против палестинцев. По некоторым данным, с октября 2023 года на Западном берегу было убито около 500 палестинцев и до 5000 ранены. Еще несколько тысяч жителей брошены в израильские тюрьмы. Телеканал «Аль-Джазира» ранее сообщал, что с октября 2023 года по январь 2024 года на Западном берегу было арестовано около 6000 палестинцев.

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