ЦАХАЛ начал очередную «контртеррористическую» операцию на Западном берегу

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ЦАХАЛ начал очередную «контртеррористическую» операцию на Западном берегу

Израильские военные продолжают операции в секторе Газа. Однако немало палестинцев за последние полгода стали жертвами действий израильских сил и поселенцев и на Западном берегу реки Иордан.

Виновных в смерти палестинских жителей Западного берега израильские власти не наказывают, но зато проводят так называемые контртеррористические операции против самих палестинцев.



Вот и сейчас пресс-служба ЦАХАЛ объявила о начале очередной «контртеррористической» операции в городе Дженин на Западном берегу, где, впрочем, израильские военные и полиция с начала обострения палестино-израильского конфликта были уже не раз.

Ничего более конкретного об этой операции в ЦАХАЛ сообщать не стали. Однако, очевидно, стоит ожидать очередных жертв среди палестинцев и традиционного оправдания этого в Тель-Авиве и Вашингтоне.

На фоне войны в секторе Газа и многотысячных жертв ситуация на Западном берегу реки Иордан несколько остается в стороне. Здесь же после обострения ситуации 7 октября прошлого года ужесточились гонения против палестинцев. По некоторым данным, с октября 2023 года на Западном берегу было убито около 500 палестинцев и до 5000 ранены. Еще несколько тысяч жителей брошены в израильские тюрьмы. Телеканал «Аль-Джазира» ранее сообщал, что с октября 2023 года по январь 2024 года на Западном берегу было арестовано около 6000 палестинцев.
10 комментариев
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  1. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    -2
    Сегодня, 12:27
    ЦАХАЛ начал очередной этап геноцида на Западном берегу
    1. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 12:30
      Нетаньяху закусил удила и теперь будет видимо уничтожать палестинцев до тех пор пока их не останется ни в секторе Газа ни на Западном берегу Иордана.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -4
    Сегодня, 12:31
    Пока арабы не объединяться и не удалят с карты это сионистское недоразумение, их так и будут зачищать, унижать и отбирать земли!
    1. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 13:01
      Пока арабы не объединяться
      Да объединяются. Аж с 1948-го . Причём самое смешное - большинство этих арабских стран появилось либо одновременно , либо поздней Израиля. Палестина вообще-то осколок Османской империи , после 1922-го -английская подмандатная территория , а признана страной аж в 1988-м , и то не всеми . И вот диво - СССР тогда был на стороне Израиля . Ну ладно мы , старичьё ..."Правда , Красная Звезда , Известия .." "Сионисты , свободу Луису Корвалану и прочая ..." Сейчас ознакомиться с историей по архивам и длкументам пара пустяков - читайте .
  3. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 12:47
    Нельзя сказать с уверенность , но историю с МУС и выдачей ордеров на арест Нетоньяху и Галанта не более чем постановка с целью отвлечения общественного мнения. В МУС не могли не знать что Израиль не поддерживает римское право. Не говоря про заявления 46-й администрации по версии Миллера и США так же как и Израиль повинны в том что эскалируется вооруженный конфликт в Палестине. Также как не могли не знать и в еврокомисси без разрешения которой в том числе МУС не функционирует.
  4. g_ae Звание
    g_ae
    -1
    Сегодня, 12:52
    Израиль - государство-террорист и агрессор. Ничего другого от них ждать не приходится. Недаром там собираются такие "сливки", как Чубайс. Подобное к подобному.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    -3
    Сегодня, 12:55
    Такой текст и ни одного упоминания Хамас . По сути Цахал совершает набеги на чужие земли ,под грозное звание борьбы с терроризмом.
  6. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 13:15
    Интересная здесь публика... Бухтят о засилье среднеазиатов( то же самое, что палестинцы, только под другим соусом) у себя, но осуждают Израиль... Парадокс smile
    1. gsev Звание
      gsev
      +1
      Сегодня, 13:24
      Цитата: курвиметр
      Интересная здесь публика...

      Перед Израилем и Россией стоят похожие проблеммы и оба народа примерно одинакого реагируют на них. Евреи симпатизируют неопетлюровцам на Украине и приветствовали создание террористического государства в Чечне. Русские симпатизируют палестинцам.
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:23
    ЦАХАЛ начал очередную «контртеррористическую» операцию на Западном берегу

    Сначала прочитал террористическую, потом поправил себя. Хотя, как прочиталось первый раз наверное правильнее. what