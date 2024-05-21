«В иранском городе Тебриз началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Раиси»

В результате крушения вертолета 19 мая в лесу Дизмар иранской провинции Восточный Азербайджан погибли находившиеся на его борту члены экипажа, президент Исламской Республики Эбрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмет и имам (аятолла) Джума-мечети в Тебризе Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. Именно он сумел связаться по телефону с главой канцелярии президента Голамхосейном Эсмаили и сообщил о катастрофе. Кроме того, на борту находился командир, обеспечивающий охрану президента, бригадный генерал Сейед Мехди Мусави.Из-за сложных метеоусловий и горного рельефа местности до места крушения спасатели сумели добраться только на следующий день, Все, кто находился на борту вертолета к этому времени уже были мертвы.В прессе высказываются различные версии причины катастрофы, включая техническую неисправность, ошибку пилота, плохие погодные условия и даже диверсию. Как известно, у руководства Ирана немало врагов как за рубежом, так и внутри страны, поэтому следствие не отрицает ни одну из версий. Вероятность преднамеренной поломки, в частности, подтверждает тот факт, что в ходе крушения не сработал аварийный сигнал, что должно происходить автоматически.После трагедии в Иране был объявлен пятидневный траур. Сегодня в центре иранской провинции Восточный Азербайджан городе Тебриз началась церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе. Иранское информагентство IRNA сообщает, что президента Эбрахима Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу провинции Тебриза Али Хашима, которые также были на борту разбившегося вертолета, похоронят в мавзолее имама Резы в родном городе Раиси Мешхеде вечером 23 мая.Мешхед является центром паломничества и одним из главных священных городов мусульман-шиитов, которые составляют большинство населения Ирана. На кадрах, опубликованных агентством IRNA, можно увидеть тысячи людей, собравшихся в Тебризе, чтобы проститься с погибшими. Некоторые из присутствующих держат в руках их портреты. Иранская газета Shargh сообщает, что траурные мероприятия проходить в несколько этапов в разных городах. Во вторник, 21 мая, с ними смогут проститься жители городов Тебриз и Кум, утром следующего дня — жители Тегерана, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед.Таким образом, официальная церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе состоится через два дня. В российской прессе появилась информация, что, возможно, на нее будет приглашен и президент России Владимир Путин, который неоднократно лично встречался со своим иранским коллегой. Хотя вчера пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что власти Ирана не приглашали Россию на траурные мероприятия в связи с гибелью в авиакатастрофе президента этой страны Ибрахима Раиси. Традиционно подобные церемонии не предусматривают присутствия иностранных представителей.Президентские полномочия Раиси временно перешли к первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу, исполняющим обязанности главы МИД стал Багери Кани. Выборы главы государства в стране должны состояться в течение 50 дней.