В очередной раз прибывшая на Украину глава МИД ФРГ пообещала поставить ПВО и отказалась посетить Харьков
Глава немецкого МИД Анналена Бербок, в седьмой раз за период проведения российской спецоперации на Украине приехавшая в Киев, заявила, что ВСУ срочно нуждаются в наращивании средств ПВО.
При этом от предложения посетить Харьков глава немецкого внешнеполитического ведомства отказалась.
По словам Бербок, в рамках инициативы немецкого правительства, направленной на укрепление украинской ПВО, уже удалось собрать сумму в размере одного миллиарда евро.
Целью очередной поездки на Украину министра иностранных дел ФРГ является попытка заверить Киев, что даже несмотря на череду поражений ВСУ на фронте, Германия и Евросоюз намерены и дальше твердо стоять на стороне Украины и не прекратят поддержку киевского режима.
Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены создать коалицию для поставок на Украину ракет для систем ПВО. В число поставщиков в рамках инициативы Берлина войдут США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва. При этом власти последней уже поспешили заявить, что намерены передать ВСУ шесть систем РЛС Amber-1800, способных обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.
Кроме того, власти Литвы не исключили возвращения на Украину своих инструкторов, покинувших ВСУ после начала российской спецоперации. Однако сделать это Вильнюс готов только в рамках контингента, который грозится отправить в помощь ВСУ президент Франции Эммануэль Макрон.
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