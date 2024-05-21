В очередной раз прибывшая на Украину глава МИД ФРГ пообещала поставить ПВО и отказалась посетить Харьков

Глава немецкого МИД Анналена Бербок, в седьмой раз за период проведения российской спецоперации на Украине приехавшая в Киев, заявила, что ВСУ срочно нуждаются в наращивании средств ПВО.При этом от предложения посетить Харьков глава немецкого внешнеполитического ведомства отказалась.По словам Бербок, в рамках инициативы немецкого правительства, направленной на укрепление украинской ПВО, уже удалось собрать сумму в размере одного миллиарда евро.Целью очередной поездки на Украину министра иностранных дел ФРГ является попытка заверить Киев, что даже несмотря на череду поражений ВСУ на фронте, Германия и Евросоюз намерены и дальше твердо стоять на стороне Украины и не прекратят поддержку киевского режима.Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены создать коалицию для поставок на Украину ракет для систем ПВО. В число поставщиков в рамках инициативы Берлина войдут США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва. При этом власти последней уже поспешили заявить, что намерены передать ВСУ шесть систем РЛС Amber-1800, способных обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.Кроме того, власти Литвы не исключили возвращения на Украину своих инструкторов, покинувших ВСУ после начала российской спецоперации. Однако сделать это Вильнюс готов только в рамках контингента, который грозится отправить в помощь ВСУ президент Франции Эммануэль Макрон.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»