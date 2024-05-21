В очередной раз прибывшая на Украину глава МИД ФРГ пообещала поставить ПВО и отказалась посетить Харьков

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В очередной раз прибывшая на Украину глава МИД ФРГ пообещала поставить ПВО и отказалась посетить Харьков

Глава немецкого МИД Анналена Бербок, в седьмой раз за период проведения российской спецоперации на Украине приехавшая в Киев, заявила, что ВСУ срочно нуждаются в наращивании средств ПВО.
При этом от предложения посетить Харьков глава немецкого внешнеполитического ведомства отказалась.

По словам Бербок, в рамках инициативы немецкого правительства, направленной на укрепление украинской ПВО, уже удалось собрать сумму в размере одного миллиарда евро.



Целью очередной поездки на Украину министра иностранных дел ФРГ является попытка заверить Киев, что даже несмотря на череду поражений ВСУ на фронте, Германия и Евросоюз намерены и дальше твердо стоять на стороне Украины и не прекратят поддержку киевского режима.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены создать коалицию для поставок на Украину ракет для систем ПВО. В число поставщиков в рамках инициативы Берлина войдут США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва. При этом власти последней уже поспешили заявить, что намерены передать ВСУ шесть систем РЛС Amber-1800, способных обнаруживать цели на расстоянии до 400 километров.

Кроме того, власти Литвы не исключили возвращения на Украину своих инструкторов, покинувших ВСУ после начала российской спецоперации. Однако сделать это Вильнюс готов только в рамках контингента, который грозится отправить в помощь ВСУ президент Франции Эммануэль Макрон.
24 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 12:12
    Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены создать коалицию для поставок на Украину ракет для систем ПВО. В число поставщиков в рамках инициативы Берлина войдут США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва.

    Надо бы нам сделать "зарубочку" и не забыть "отблагодарить" этих и других поставщиков смерти на Украину, после окончания СВО. angry
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 13:03
      В очередной раз прибывшая на Украину глава МИД ФРГ
      Может и не хотелось, но начальник послал
    2. НИКНН Звание
      НИКНН
      -1
      Сегодня, 13:22
      Не давно крутили по ТВ "Падение Лондона"... кто не смотрел, поясню самые животрепещущие детали :
      В Велибритании скоропостижно умирает во сне премьер-министр.
      Через два дня спец-похороны....
      Террористы пакистанского происхождения готовят в Лондоне для американского президента кровавую западню..., цель - схватить президента США и казнить его, показав обезглавливание всему миру через интернет.
      Президенту США с Батлером удаётся выскочить из эпицентра живыми (печально), но большая часть лидеров западных стран (Канады, Франции, Италии, Японии) убиты, взорваны, застрелены, короче уничтожены.
      Есть как видим в фильме положительные моменты, кроме тех, что связаны с президентом США, особенно перечень стран чьих президентов настигла кара (жаль не анальная) меня умилил.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:13
    Очень жаль что АнькаЛенка не посетила гостеприимный Харьков!?
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:23
      Очень жаль что АнькаЛенка не посетила гостеприимный Харьков!?

      После того как Нуланд сообщила на весь мир о том, что Харьков является российским городом, прошло слишком мало времени, чтобы МИД Германии успел подать заявление в МИД России с просьбой о посещении Харькова. yes
    2. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 12:36
      Глава немецкого МИД Анналена Бербок......приехавшая в Киев

      Соло на флейте ей дадут сыграть и в Куеве, до Харькова не обязательно ехать.
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +4
      Сегодня, 12:52
      Да, если она там сдала бы концы во время обстрела...это был бы великолепный подарок немцам-антифашистам ( они есть..и немало!)! Но увы...
      Лучше, если наконец то разбомбили ж-д связь на западенщине!!!!!!!!
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 12:15
    Глава немецкого МИД Анналена Бербок, в седьмой раз за период проведения российской спецоперации на Украине приехавшая в Киев
    А вот это - уже обидно, да?!..
    А кое-кому должно уже стать стыдно.
    Вроде уже ж и... персоналий поменять попробовали... а навару всё-равно...никакого...
  4. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 12:16
    несмотря на череду поражений ВСУ на фронте, Германия и Евросоюз намерены и дальше твердо стоять на стороне Украины и не прекратят поддержку киевского режима.
     А ДАМ,давеча вещал обратное, что дескать кураторы,почти уже разочаровались в Зеленском и обозвал его "желтой рыбой и земляным червяком"(с)
    1. Кронос Звание
      Кронос
      +1
      Сегодня, 12:39
      Больше слушайте его болтовню Украину будут поддерживать до конца.
  5. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 12:17
    При этом от предложения посетить Харьков глава немецкого внешнеполитического ведомства отказалась.

    Она же на батуте выступала... Знает, что такое "влетать в воздух" yes
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -2
      Сегодня, 12:23
      Порнушечка была классная немецкая с батутисткой,немцы такие выдумщики.Вот лицо "героини" не помню .
  6. Роман_ Звание
    Роман_
    -1
    Сегодня, 12:18
    Когда нибудь наши профессиональные руководители накроют радужный бронепоезд, который привозит на Русскую землю этих поганых вредителей!
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      +3
      Сегодня, 12:24
      Когда нибудь наши профессиональные руководители накроют радужный бронепоезд, который привозит на Русскую землю этих поганых вредителей!

      Эх, когда-нибудь... Да, ключевая фраза на мой взгляд "профессиональные руководители", а вы как думаете?
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:20
    Литва намерена передать ВСУ шесть систем РЛС Amber-1800.Это что за новая Саудовская Аравия ,на чьи деньги такой банкет ?
  8. мазута Звание
    мазута
    +1
    Сегодня, 12:25
    "Благодарность"от объединенного немецкого государства не заставила себя ждать.35 лет и пожалуйста,нацисты снова на наших землях,готовые сжигать и убивать.Для начала хотелось бы внести предложение выкопать мишку-меченого и отправить на захоронение туда,где эту личность очень почитают,не место ему на Новодевичьем.Нынешняя кровь,реки крови на его руках и компании "прорабов"перестройки.Надеюсь в аду их черти жарят.
  9. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:26
    прикатила, самка собаки, спасать экологию Украины....
  10. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +3
    Сегодня, 12:29
    Странно в какой связи функционирует железнодорожное сообщение соединяющее Польшу и Украину ?! am
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 12:46
      Может, отвечает за это как раз такой предатель как те, которые недавно были арестованы (ведь явно не из-за коррупции!)?
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        0
        Сегодня, 12:48
        Может, отвечает за это как раз такой предатель как те, которые недавно были арестованы (ведь явно не из-за коррупции!)?
        Кофейную гущу в студию ! request И с цыганкой в ладошки сыграть ... recourse
  11. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +3
    Сегодня, 12:33
    Уже сильно надоело читать как РФ ветер войну исключительно в правилах Запада. Кремлевский мечтатель должен понимать что это ведет к дезориентации граждан собственной страны. Никаких сложностей ни с поставками ни с посещением мы им не создаем.
  12. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 12:35
    Анна поцралась с Леной ехать ли в Харьков . Не поехали
  13. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 12:40
    Кстати демонтажу железнодорожного сообщения из Польши в(на)Украину в странах ЕС сказали бы не только спасибо... feel good drinks
  14. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 12:42
    Бээээбок боялась, что русские берут ее в плен lol