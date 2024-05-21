Улицы Киева опустели после вступления в силу нового закона о мобилизации

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Улицы Киева опустели после вступления в силу нового закона о мобилизации

18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который часть депутатов Рады назвали антиконституционным. Между тем, документ был принят, и теперь ТЦК смогут значительно усилить «террор» военнообязанных украинцев.

Собственно говоря, граждане нашей «западной соседки» прекрасно понимают, что их ждет и уже принимают некоторые меры.



В частности, как пишет журналист Анна Ковальчук, улицы Киева опустели после вступления в силу нового закона о мобилизации. С ее слов, автомобилей на дорогах в рабочий день в понедельник было еще меньше, чем в воскресный выходной.

Как выразилась Ковальчук, то, что сегодня происходит в Киеве, напоминает атмосферу марта 2022-го, однако она заявила, что все же не станет проводить подобное сравнение, так как это кощунственно.

В то же время журналист пояснила, почему улицы украинской столицы опустели. С ее слов, чтобы избежать встречи с ТЦК, военнообязанные снимают жилье поближе к работе, а некоторые и вовсе «уходят в тень», что, мягко говоря, не очень хорошо для государства.

Стоит добавить, что об обезлюдевших улицах после вступления закона о мобилизации в силу также писали и блогеры из Запорожья и Днепропетровска. В свою очередь, публиковались видео из Киева и Одессы, где молодые люди толпились у дверей развлекательного заведения.

Украинские СМИ, опубликовавшие вышеупомянутый материал, тогда предположили, что хозяева ночных клубов и ресторанов платят сотрудникам ТЦК, чтобы они не трогали посетителей их заведений.
16 комментариев
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  1. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    -2
    Сегодня, 12:26
    Ремейк, советского фильма "Никто,не хотел умирать".
    1. frruc Звание
      frruc
      -2
      Сегодня, 12:52
      .......а некоторые и вовсе «уходят в тень»

      Точно, вся молодежь тусуется в ночных клубах и барах. ТЦК ,похоже, туда не суется.
  2. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 12:27
    Мечта англосаксов постепенно воплощается в жизнь и через некоторое время вся территория бывшей УССР просто превратится в большое безлюдное место.
  3. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 12:27
    Ты погляди, страна вроде другая а "сиськи Собянина" и у них на мостовой валяются
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 12:44
      И плитка... плитка... километры плитки и бардюров... такое могут не только лишь все!
    2. Эльдорадо Звание
      Эльдорадо
      +2
      Сегодня, 13:17
      Вы будите удивлены, но эти "сиськи Собянина" применяются во всем мире.
      И не Собянин придумал ими проезды загораживать.
      И вообще, за пределами московского кольца есть жизнь!
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 12:28
    Жутко конечно когда так хватают и деться некуда и понимаешь что это конец, а ты против всего этого!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 12:35
      Против всего этого?Да ладно!Если бы были против всего этого,то это уже и закончилось.Они за то,что бы их не коснулось yes
    2. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      -1
      Сегодня, 12:38
      Как против ? А за что тогда скакали и труселя кружевные выпрашивали ? Теперь вот такой бонус к гидности и нэзалэжности !
    3. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      -1
      Сегодня, 12:48
      И не так уже в Европу хочется. Да и понимаешь, что без кружевных труселей можно прожить. А кофе в Вене - да ну его.
  5. zelivee Звание
    zelivee
    -1
    Сегодня, 12:37
    Им не привыкать пусть в бегут в остатки Карпат и восстанавливают бендеровские схроны.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 12:48
      В Карпатах сейчас бандеровцев меньше, чем в Киеве, и приезжие им нафик не нужны.
  6. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 12:55
    Можно найти в инете видосы. Типа, из Киева и не только. Пустовато там. Факт. На сколько достоверно? - Трудно сказать. Сейчас на компе можно любой апокалипсис с наводнением во время пожара нарисовать так, что обчуметь можно. А словам и написанному в инете не стоит сильно доверять.
    Наводит на размышление другое: представим на секунду, что этот перформанс - правда; или - скоро станет правдой. Что дальше?
    Общество, любое, устроено сложно и непредсказуемо в определённом смысле. В смысле, что трудно предсказать реакцию на такой, фактически, геноцид. Социально-обчественный. Ну, банально, мужик не сможет спокойно и безопасно дойти до ближайшего магаза за чекушкой или рулоном туалетной бумаги (!!!!!).
    Ну, не (с)могут выходить мужики на улицу, боятся; понять можно.
    И как долго и до каких степеней это будет / может развиваться?
    Рискну предположить: эти самые "мужики" начнут кучкаваться. Для начала - в полу-формальные и небольшие группки в "чатах". Потом (и достаточно динамично) - в осознанные группы, где начнут формироваться (не)формальные лидеры.
    Всё - через инет и прочие вацапы с "каналами".
    Продолжать?
    Эти группы легко могут сублимироваться в банды. С реальными главарями. А это - уже совсем не шутки, притом - для всех сторон (включая РФ).
    Эти развития событиев будут происходить органично от безнадёги, сами по себе, но пугающе-настырно. И тому УЖЕ есть симптомы. Факт(ы)!!!!!!
    Всё?
    Не совсем....
    Просто банды будут ликвидированы относительно быстро, но если эти "банды" начнут превращаться в нелегальные "мини"-армии с чётко-мутными (сначала) программами действий, подпитываясь морально и финансово (!!!!) со стороны обывателей и "бузинесс"-сообчества, которое будет (уже есть) недовольно оттоком рабочей силы со своих "свечных" заводиков, расклады могут стать "мега"-ошеломительными.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      -1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: НЕзлобный
      Эти группы легко могут сублимироваться в банды. С реальными главарями. А это - уже совсем не шутки, притом - для всех сторон (включая РФ).

      Эту границу прошли 2 года назад. Но украинская власть оказалась хитрее .Они все эти личности, сами объединили в банды и под сказания ,что будут чистить карманы на блокпостах ,назвали их самообороной .
      На данный момент не осталось буйных ,всех уже утилизировали
  7. spotlight Звание
    spotlight
    0
    Сегодня, 13:00
    Всеобщая вынужденная забастовка.
  8. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 13:04
    Цитата: frruc
    .......а некоторые и вовсе «уходят в тень»

    Точно, вся молодежь тусуется в ночных клубах и барах. ТЦК ,похоже, туда не суется.

    ну так вроде не служившим в армии молодым людям до 25 лет мобилизация не грозит по украинским законам? Чего им не тусоваться?
    до принятия изменений в закон было "до 27 лет", а теперь на два года снизили порог - начали подъедать молодежь, лишая страну будущего.