18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, который часть депутатов Рады назвали антиконституционным. Между тем, документ был принят, и теперь ТЦК смогут значительно усилить «террор» военнообязанных украинцев.Собственно говоря, граждане нашей «западной соседки» прекрасно понимают, что их ждет и уже принимают некоторые меры.В частности, как пишет журналист Анна Ковальчук, улицы Киева опустели после вступления в силу нового закона о мобилизации. С ее слов, автомобилей на дорогах в рабочий день в понедельник было еще меньше, чем в воскресный выходной.Как выразилась Ковальчук, то, что сегодня происходит в Киеве, напоминает атмосферу марта 2022-го, однако она заявила, что все же не станет проводить подобное сравнение, так как это кощунственно.В то же время журналист пояснила, почему улицы украинской столицы опустели. С ее слов, чтобы избежать встречи с ТЦК, военнообязанные снимают жилье поближе к работе, а некоторые и вовсе «уходят в тень», что, мягко говоря, не очень хорошо для государства.Стоит добавить, что об обезлюдевших улицах после вступления закона о мобилизации в силу также писали и блогеры из Запорожья и Днепропетровска. В свою очередь, публиковались видео из Киева и Одессы, где молодые люди толпились у дверей развлекательного заведения.Украинские СМИ, опубликовавшие вышеупомянутый материал, тогда предположили, что хозяева ночных клубов и ресторанов платят сотрудникам ТЦК, чтобы они не трогали посетителей их заведений.