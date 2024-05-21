Украинские военные опасаются, что власти Украины под нажимом США сдадут Харьков России

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Украинские военные опасаются, что власти Украины под нажимом США сдадут Харьков России

Украинские власти могут «сдать» Харьков российским военным под нажимом США. Такие слухи сейчас гуляют среди украинских военных, сообщает The Economist.

По данным британского издания, среди украинских военных циркулируют устойчивые слухи, что офис Зеленского может уступить Харьков России ради заключения мирного соглашения. Естественно, к этому Киев принудят США и другие союзники Украины, ведущие переговоры за спиной военных. Еще одной «конспирологической теорией» являются слухи о том, что российским войскам в ходе наступления в Харьковской области «помогли» предатели среди генералов ВСУ, иначе как объяснить их быстрое продвижение.



(...) несколько украинских военнослужащих считают, что продвижение ВС РФ в Харьковской области стало возможно не только из-за задержек в поставках западной помощи, но и из-за некомпетентности военного командования и даже предательства

— пишет издание.

Также ряд военных ВСУ не верит в то, что Россия не планирует захватывать Харьков, а только создает санитарную зону, отодвигая украинских военных от границы. Заявляется, что сейчас ВС России проводят отвлекающие действия, накапливая силы, после чего ударят по городу. В общем, слухи разные ходят, но какие из них настоящие, узнаем в скором времени.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день у России планов брать Харьков нет.
36 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 12:29
    Ну так и будет, чего тут опасаться то? И капитуляция тоже будет, чего они как брыкаются, конец неизбежен!
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:33
      Похоже что все так называемые слухи из среды украинских военных пишут в редакции The Economist чтобы истерика в отношении "плачевного" состояния на Украине и в рядах ВСУ никогда не заканчивалась.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 12:49
        Да врут они всё.Главное контратаку не пропустить.
        По мнению жовто-блакитного эксперта, «у каждого наступления есть предел мотивированности, после чего приходит смертельная усталость. Если ударить в такой момент, можно легко перечеркнуть успехи противника. Нечто подобное сейчас наблюдается западнее Авдеевки».

        Кстати, такие «переможные» планы, судя по всему, в Киеве имеются. Неожиданное назначение непопулярного в войсках генерала морпехов Содоля командующим группировкой «Хортица», в зону ответственности которой входят перечисленные участки, указывает не столько на кадровую чехарду в Зе-команде, сколько на попытку провести какое-то «успешное» контрнаступление самостийной армии. Президент-просрочка остро нуждается в «перемоге» для псевдо-легитимизации.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 12:41
      Вообще то странное желание.Сдадут Харьков-будут жить.Будут упираться-многие погибнут..Культ некромонгеров у них,что ли?Все хотят сгинуть?
    3. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 13:06
      И капитуляция тоже будет,

      Капитуляцию может подписать только Сырский на наш взгляд, он единственный легитимный скоро останется.
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:30
    Эти... военные лучше бы ФАБов опасались.
    Не их ... дело - обсуждать приказы.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 12:33
    Украинские власти могут «сдать» Харьков российским военным под нажимом США. Такие слухи сейчас гуляют среди украинских военных, сообщает The Economist.
    . Правда что-ли?
    Интересно, а каких "военных" журналисты опрашивали? Тех, кто в окопах могилизируются или тех, кто по тылам сидят, а то и за бугром хорошо устроились...
    Туфта полная, подгонка желаемого под действительно.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 12:45
      опрос проводился среди войск Киевского гарнизона и полиции Львова , которая точно не знает в каком месте находится Харьков, но в любом случае боится его сдать. wassat
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +1
      Сегодня, 12:46
      Этому верить - сдадут Харьков!!! - себя не уважать.

      Тем более - от британского издания. Чистая, не разбавленная деза.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 12:34
    Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день у России планов брать Харьков нет.

    Но мы-то верим в завтрашний день, не так ли?
    1. Задира Звание
      Задира
      +2
      Сегодня, 12:51
      Но мы-то верим в завтрашний день, не так ли?

      В данном вопросе требуется уточнение: планов нет или сил нет? Если второе, то говорить о планах можно только для сохранения лица
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:34
    «Украинские власти могут "сдать" Харьков российским военным под нажимом США» —

    — В США пророссийский госпереворот? ...
  6. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 12:35
    российский президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день у России планов брать Харьков нет.

    Далее цитата про НАТОвский ответ: "Это сегодня. А завтра?"
  7. Victal Звание
    Victal
    +1
    Сегодня, 12:35
    Это уже шизофрения. Киев цепляется за любой город и деревню, даже если это потребует большие материальные и людские ресурсы. Сами ВСУшники ныли "зачем мясорубка, давайте отступим"
    1. Задира Звание
      Задира
      +4
      Сегодня, 13:04
      Это уже шизофрения. Киев цепляется за любой город и деревню

      А в чем шизофрения то? Что не оправдали ваших надежд и не бегут, сверкая пятками?
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -1
      Сегодня, 13:37
      Западные хозы в основном видят то что происходит по карте, если не будут держаться за каждый сарай теряя тонны мяса то так видимо отвалят что никто шекелей нарику уже не даст.
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 12:36
    несколько украинских военнослужащих считают, что продвижение ВС РФ в Харьковской области стало возможно не только из-за задержек в поставках западной помощи, но и из-за некомпетентности военного командования и даже предательства

    — пишет издание.

    Украинские власти могут «сдать» Харьков российским военным под нажимом США. Такие слухи сейчас гуляют среди украинских военных, сообщает The Economist.
    Скорее несколько журналистов из издания The Economist в очередной раз стремятся найти подтверждение своим конспирологическим теориям под предлогом украинских военных так же как и из Reuters. Лишь бы тираж издания не уменьшался ... laughing
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:37
    А байден может сказать хватит ,США навоевались ,пусть Европа воюет по привычке на своём континенте?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:51
      Байден так скажет после того , как обязательства перед транснациональными компаниями в бизнес- плане по проекту "украина" со стороны США будут полностью выполнены. А это просто пустая брехня от "The Economist"
  10. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +1
    Сегодня, 12:39
    Я вот опасаюсь, что в результате финального договорняка российское руководство сдаст взятый или окруженный Харьков в обмен на Херсон, возврат которого в глубоком тумане в связи со сложностью форсирования Днепра при наличии у противника точных вооружений и ВПЛ-дронов.
    Пока не видел ни одной публикации о том, как можно пересечь Днепр в условиях такого противодействия. В смысле перебросить на правый берег тяжелую технику. Наверное, пока никто не придумал.
    1. spirit Звание
      spirit
      -1
      Сегодня, 13:24
      сдаст взятый или окруженный Харьков в обмен на Херсон
      Так и будет,к бабке не ходи.Если под Харьковом что то получится,то его разменяют на то что "впереди поезда" вписали в Конституцию.А то кое какой "многоходовочник" лицо потеряет из за своей гениальной многоходовки.
  11. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 12:41
    являются слухи о том, что российским войскам в ходе наступления в Харьковской области «помогли» предатели среди генералов ВСУ,
    Прямо как во время Гражданской войны: Тикайте, хлопцы, комиссары нас опять продали!
  12. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 12:42
    А с чего бы американцам радеть за нас? Зачем им какие-то переговоры если они четко сказали, что воюют с РФ руками Украины? Типа они выполнили свою задачу? Что-то не похоже
  13. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 12:49
    А может это дворник был, он шел по сельской местности... Гадания тщетны, а чубатой шобле под кайфом всё равно, кто и что сдаст. Клоун сегодня опять стал клоуном, официально он никто, можно вручать повестку и в окопы "захищать Харкыв."
  14. Msi Звание
    Msi
    -2
    Сегодня, 12:51
    продвижение ВС РФ в Харьковской области стало возможно не только из-за задержек в поставках западной помощи, но и из-за некомпетентности военного командования и даже предательства

    Эх гады раскусили нас... Всу несколько генералов явно завербованы. А кто? Ищите. Как вы думаете украинцы почему у вас такие огромные потери?
    Потому что Договорняк с Кремлём существует. yes по утилизации генетического нацисткого мусора.
  15. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:51
    Я бы на месту украинских военных опасался ,что клоун под коксом, даст указание взорвать ядерный реактор в Харькове .
    Чем дальше клоуна загоняют в угол ,тем попытки его оборонятся становятся безрассуднее .Агония бешеной собаки
  16. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 12:51
    Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день у России планов брать Харьков нет.

    Думаю наш верховный главнокомандующий не будет разглашать планов действий ВС РФ!
  17. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 12:55
    Харьков это только начало, там и Одесса и Николаев и Днепропетровск, вся левобережная как минимум
  18. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 12:57
    Вот эта логика, "что то отдадим/захватим-переговоры-дальше жить поживать", только мне кажется смешной? Кто мешает запускать ракеты хоть с Харькова хоть с Львова?
  19. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 13:04
    Зачем США , сами и сдадут.
    А "конспирологии" будет много. Как про "чипы из стиралок" , "изнасилованные бжёлы и гуси"...Теперь пришла пора диверсантов на дельтапланах,что по ночам доят украинских буренок и оставляют без утренней молочной каши "вийнов свиту ". От того и проблемы в обороне !
  20. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 13:18
    Интересно, кто эти военнослужащие, которые считают, что ВСУ сдают под давлением США? Что то гложут сомнения, что они в окопах сидят. Больше похоже на штат ЦИПСО...
  21. Владимир Фадеев Звание
    Владимир Фадеев
    -1
    Сегодня, 13:20
    Пусть гибнут за Харьков и Зелю!
  22. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:21
    Вранье. Думаю, большинство укропских военных (воюющих не в интернете) опасается, что не вернется живыми с войны либо вернутся без ног, без рук.
  23. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:21
    Это среди каких военных "бродят слухи"? Судя по содержанию слухов эти военные - не военные, а обычные нацисты из тамошних эсесовцев.
  24. НЕзлобный
    НЕзлобный
    0
    Сегодня, 13:24
    Ржунимагу....
    Захват Харькова и включение Харькова в санитарную зону - юридически не подкапаешсо к терминологии! И станет красивый город Харьков столицей санитарной зоны...
    И все будут правы и довольны!
  25. Злой_Советский_Зионист Звание
    Злой_Советский_Зионист
    0
    Сегодня, 14:05
    "...Украинские военные опасаются, что власти Украины под нажимом США сдадут Харьков России..."


    Если: "опасаются", значит не хотят такого развития событий...
    Если не хотят, значит - готовы драться за город...
    Таким образом - моральный дух, по крайней мере, значительной части офицеров укровермахта - весьма высокй...

    ...Таким образом - враг сдаваться отнюдь не собирается... И далек от принятия такого решения...

    Возможно в этом есть одна из причин - упорного нежелания главаря киевской хунты не идти ни на какие перереговоры с кремлем...
    Он (они) - просто боятся вполне возможного бунта своих военных..., вплоть до военного переворота.

    К сожалению мы позволили укрорейху и его зарубежным патронам (С момента возвращения Крыма "в родную гавань"...) - создать реальные надежные, готовые воевать до последнего, - ВС...
    (Плохо неосмотрительно и благодушно "почивать на лаврах"...)

    И, скорее всего, даже падение Харькова - не остановит конфликт...

    И (бывшие в начале СВО) популярные надежды на прокремлевский военный переворот на территотии бывшей УССР - оказались и остаются, и будут (скорее всего) - полностью не состоятельными...



    ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ - ЕГО УНИЧТОЖАЮТ...
    (При всем уважении к его воле к сопротивлению и стойкости боевого духа.)