(...) несколько украинских военнослужащих считают, что продвижение ВС РФ в Харьковской области стало возможно не только из-за задержек в поставках западной помощи, но и из-за некомпетентности военного командования и даже предательства

Украинские власти могут «сдать» Харьков российским военным под нажимом США. Такие слухи сейчас гуляют среди украинских военных, сообщает The Economist.По данным британского издания, среди украинских военных циркулируют устойчивые слухи, что офис Зеленского может уступить Харьков России ради заключения мирного соглашения. Естественно, к этому Киев принудят США и другие союзники Украины, ведущие переговоры за спиной военных. Еще одной «конспирологической теорией» являются слухи о том, что российским войскам в ходе наступления в Харьковской области «помогли» предатели среди генералов ВСУ, иначе как объяснить их быстрое продвижение.— пишет издание.Также ряд военных ВСУ не верит в то, что Россия не планирует захватывать Харьков, а только создает санитарную зону, отодвигая украинских военных от границы. Заявляется, что сейчас ВС России проводят отвлекающие действия, накапливая силы, после чего ударят по городу. В общем, слухи разные ходят, но какие из них настоящие, узнаем в скором времени.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день у России планов брать Харьков нет.