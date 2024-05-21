Правительство Украины обязало руководство предприятий и организаций доставлять сотрудников в военкоматы

Руководители предприятий, учреждений, организаций обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки или воинских частей

Вступивший в силу 18 мая на Украине поистине драконовский закон о мобилизации, похоже, не дал ожидаемых режимом Зеленского результатов. Очередей из военнообязанных в ТЦК (военкоматы) и специально созданные в крупных городах центры предоставления административных услуг не наблюдается. А ведь для обновления личных сведений, включая пересмотр ранее выданной брони и освобождений по медицинским показаниям, данной категории украинцев отведено 60 дней, начиная с 18 мая.На фоне нежелания украинских мужчин, даже под угрозой сильно увеличенных штрафов и уголовной ответственности, получать повестки и отправляться на фронт, где дела у ВСУ идут все хуже, киевские власти начинают изобретать и внедрять новые механизмы призыва. Согласно изменениям в пресловутый закон о мобилизации, руководители частных и бюджетных организаций и учреждений обязаны наряду с военкомами не только передавать данные на сотрудников призывного возраста (от 25 до 60 лет) в ТЦК, но и вручать им повестки.Теперь украинское руководство решило пойти еще дальше. Помимо того, что предприятия и учреждения должны будут уведомлять сотрудников военкоматов о том, кто из работников отказался брать повестки или уволился, руководителей обязали самостоятельно доставлять своих военнообязанных сотрудников в военкоматы или воинские части. Делать это необходимо после получения распоряжения от местной администрации или военкомата. Соответствующее постановление принял украинский кабмин.— говорится в постановлении правительства Украины № 560, которое вступило в силу еще 11 апреля, но было официально опубликовано только сейчас.Между тем начиная с 18 мая улицы украинских городов, включая Киев, буквально опустели. В сети публикуются кадры безлюдных магазинов, торговых центров и некогда шумных рынков. Соцсети заполнились инстуркциями, как не попасться в сети «людоловов» (сотрудников ТЦК): вообще не выходить из дома, за покупками отправлять только детей и женщин. Работать лучше удаленно, причем желательно инкогнито или от имени человека, который точно не подлежит мобилизации.На Украине вообще возник острый дефицит в работниках и специалистах на большинстве предприятий, включая государственные и муниципальные. Теперь, когда основная часть трудоспособного населения, кто не может откупиться от военкомов или сбежать за границу, фактически уйдет в подполье непонятно, кто будет работать, в том числе «для нужд фронта». Кроме того, бастовать начинают дальнобойщики, что ставит под угрозу снабжение жителей страны всем необходимым, особенно в части импорта.Представители малого бизнеса жалуются, что работать стало не только некому, но и не для кого. Сообщается, что Минобороны Украины перестало даже регистрировать входящие письма с заявкой на бронирование, поступающие от предпринимателей. В свою очередь, Министерство образования вчера утром разослало запросы по регионам для сбора данных на выпускников этого года с целью формирования списков для будущей мобилизации.