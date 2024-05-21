Правительство Украины обязало руководство предприятий и организаций доставлять сотрудников в военкоматы

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Правительство Украины обязало руководство предприятий и организаций доставлять сотрудников в военкоматы

Вступивший в силу 18 мая на Украине поистине драконовский закон о мобилизации, похоже, не дал ожидаемых режимом Зеленского результатов. Очередей из военнообязанных в ТЦК (военкоматы) и специально созданные в крупных городах центры предоставления административных услуг не наблюдается. А ведь для обновления личных сведений, включая пересмотр ранее выданной брони и освобождений по медицинским показаниям, данной категории украинцев отведено 60 дней, начиная с 18 мая.

На фоне нежелания украинских мужчин, даже под угрозой сильно увеличенных штрафов и уголовной ответственности, получать повестки и отправляться на фронт, где дела у ВСУ идут все хуже, киевские власти начинают изобретать и внедрять новые механизмы призыва. Согласно изменениям в пресловутый закон о мобилизации, руководители частных и бюджетных организаций и учреждений обязаны наряду с военкомами не только передавать данные на сотрудников призывного возраста (от 25 до 60 лет) в ТЦК, но и вручать им повестки.



Теперь украинское руководство решило пойти еще дальше. Помимо того, что предприятия и учреждения должны будут уведомлять сотрудников военкоматов о том, кто из работников отказался брать повестки или уволился, руководителей обязали самостоятельно доставлять своих военнообязанных сотрудников в военкоматы или воинские части. Делать это необходимо после получения распоряжения от местной администрации или военкомата. Соответствующее постановление принял украинский кабмин.

Руководители предприятий, учреждений, организаций обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки или воинских частей

— говорится в постановлении правительства Украины № 560, которое вступило в силу еще 11 апреля, но было официально опубликовано только сейчас.

Между тем начиная с 18 мая улицы украинских городов, включая Киев, буквально опустели. В сети публикуются кадры безлюдных магазинов, торговых центров и некогда шумных рынков. Соцсети заполнились инстуркциями, как не попасться в сети «людоловов» (сотрудников ТЦК): вообще не выходить из дома, за покупками отправлять только детей и женщин. Работать лучше удаленно, причем желательно инкогнито или от имени человека, который точно не подлежит мобилизации.

На Украине вообще возник острый дефицит в работниках и специалистах на большинстве предприятий, включая государственные и муниципальные. Теперь, когда основная часть трудоспособного населения, кто не может откупиться от военкомов или сбежать за границу, фактически уйдет в подполье непонятно, кто будет работать, в том числе «для нужд фронта». Кроме того, бастовать начинают дальнобойщики, что ставит под угрозу снабжение жителей страны всем необходимым, особенно в части импорта.

Представители малого бизнеса жалуются, что работать стало не только некому, но и не для кого. Сообщается, что Минобороны Украины перестало даже регистрировать входящие письма с заявкой на бронирование, поступающие от предпринимателей. В свою очередь, Министерство образования вчера утром разослало запросы по регионам для сбора данных на выпускников этого года с целью формирования списков для будущей мобилизации.
20 комментариев
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  1. НЕзлобный
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 13:20
    - А это кто?
    - А это-приятель АнтонСемёнычаШпака...
    -Ой, дураааааааак....
    (к/ф Иван Васильевич меряет профессию)
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:22
    «Работать лучше удалённо, причём желательно инкогнито» —

    — И лучше где-нибудь в Европе ...
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:26
    Правительство Украины обязало руководство предприятий и организаций доставлять сотрудников в военкоматы

    Я так понял, что акция "до последнего украинца" продолжает буйствовать.
    Только вот кто работать то будет? Не уж то "одни руководители"? belay
    Руководители, кроме как махать руками, то есть водить ими, за редким исключением, редкостные неумные. lol
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 13:28
      Я так понял, что акция "до последнего украинца"
      Не факт что только до украинца, конца буйству пока не просматривается.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:37
      А я понял так, что после того, как руководители предприятий провалят данное указание наркомана и киевской клоаки, следующими кого обяжут привести в центры утилизации, под страхом уголовного наказания, будут родители, супруги и дети военнообязанных.
      Похоже что те кто вовремя не уехал с Украины ещё ни раз и ни два горько пожалеют об этом.
    3. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 13:43
      акция "до последнего украинца" продолжает буйствовать

      Такими темпами не успевшую ухильнуть "элитку" начнут подгребать из закрытых клубов... вот где интересно будет.
  4. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 13:27
    руководителей обязали самостоятельно доставлять своих военнообязанных сотрудников в военкоматы.

    Так перенесу это на себя.
    Еду спокойно на работу на автобусе, задремал. Открываю глаза, тю, а там не проходная, а военкомат... laughing
    Интересно конечно. "Бобик" (украина) кажется действительно скоро сдохнит...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:27
    Пора Западу нас призывать к мирным переговорам и прислать Лаврову свои предложения, пока там не будет слова капитуляция Украины ,все эти предложения отдавать клинингу.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 13:30
      Пора Западу нас призывать к мирным
      Не для того все затевалось, чем больше славяне убьют друг друга им только выгодней.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:33
        Одни славяне уже начали прятаться,думаю дело дойдёт до террора семей ТЦКашников.Морды бить будут жёнам, жёны ухилянтов.Хохлушки в гневе страшная сила.
      2. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +2
        Сегодня, 13:40
        Славяне, говоришь?А там точно, славяне?Те, кто скакал и орал:"Москалей на ножи!", это славяне?Те, кто расхватывал пирожки от Виктории Нулланд, это славяне?С каких пор славяне стали продавать свои честь и совесть, достоинство за пирожки?
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 13:50
          Простите - а мы что сделали в 1991-м? Да собственно - и в дальнейшем?
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            0
            Сегодня, 13:54
            Уж я точно не продавал ни честь,ни совесть,ни достоинство за пирожки.Как и многие мои сограждане.А талоны на продукты тоже не по моей просьбе вводили,в то время, когда колбасу на свалку вывозили самосвалами.Особенно в Москве и Питере.
          2. Grencer81 Звание
            Grencer81
            +1
            Сегодня, 13:55
            Да, кстати, где то в России орали:"украинцев на ножи!"?
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 14:05
              Ниии, у нас над такими принято стебаться и анегдоты рассказывать.
              Да, кстати! Только у поляков тоже много анегдотов про какелов. Никакие другие нации анегдоты про какелов не травят.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 13:30
    А кто то так скакал,так скакал,и доскакался...Россию называли Мордером,а оказывается это Украина где теперь никто не скроется от всевидящего ока Саурона...
  7. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 13:31
    А что, дальнобойщики не мужского пола и у них бронь?
    Сколько они дерьма перевозили с Польской границы на передовую?!
    Пусть забирают их в первую очередь!
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 13:56
      Тем более, что они не прчутся и кучкуются на акции протеста. Даже искать и ловить не надо.
      Да и фуру тутже на нужды фронта забрать можно. Соответствующая указивка имеется
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:03
    Между тем начиная с 18 мая улицы украинских городов, включая Киев, буквально опустели.
    Позвольте... не согласиться с этим утверждением.
    Судя по тому, что я видел сегодня в "опубликованном в сети", в метро не протолкнуться.
    Может это они (все мужики) в метро от "людоловов" прячутся?!..
    Не надо "разгонять" штампы. Рано праздновать.
    Никто ещё не сдаётся.
    И воевать им есть чем...
    И разрешения херачить по территории РФ западным оружием никто не дожидается...
    Не верите? Спросите у крымчан... у свердловчан из ЛНР...
  9. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 14:04
    А вот и не смешно, если они не наскребут людей таким способом-просто начнут грести всех подряд, врываясь в дома. Не демократично? А им светоч демократии разрешил и им пофиг на всё. Они таким образом хотят задавить России просто людским ресурсом...тупо массой. А пока мы будем стачивать эту волну, теряя свои ресурсы, они отведут в тыл прошедших бои мотивированных бойцов на переформировании обучение, переоснащение. А потом их снова в бой...и так снова и снова. Потому как для режима зелебобика, жизнь - это война как процесс, и каждый бандерлог его должен тупо верить в их победу и сражаться, любым способом нанося вред РФ. И не смешно это потому, что зелебобик для сохр своей никчёмной жизнёнки готов идти на эскалацию конфликта, в полоть до мировой войны