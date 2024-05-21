Глава Харьковской ВГА Ганчев подтвердил переход северной части Волчанска под контроль ВС России
ВС России контролируют северную часть Волчанска, под ВСУ остается южная и район железнодорожного вокзала на другом берегу реки Волчья. Об этом сообщил глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
Глава региона в эфире «Первого канала» ответил на вопрос о ситуации в Волчанске, заявив, что под контролем российских военных на данный момент находится 40% городской территории, т. е. вся северная часть. Сейчас штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться к реке Волчьей, отделяющей южную часть Волчанска, а также район ж/д вокзала.
— заявил Ганчев, добавив, что самые ожесточенные бои идут именно в Волчанске.
Подтверждением того, что продвижение ВС России идет и оно довольно успешно, является снимок российского бойца с табличкой со здания райсуда Волчанска, которое якобы находится до сих пор под ВСУ, как заявляют украинские ресурсы. Подтверждает его занятие и ТГ-канал «Архангел спецназа».
По данным российских ресурсов, в северной части Волчанска идет зачистка, одновременно наши саперы и ДРГ прощупывают южный берег реки с целью нахождения мест для форсирования. Наносятся артиллерийские и авиационные удары по выявленным огневым точкам ВСУ. Судя по сообщениям, имеется небольшой плацдарм на берегу в районе ж/д вокзала.
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