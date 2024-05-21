Глава Харьковской ВГА Ганчев подтвердил переход северной части Волчанска под контроль ВС России

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Глава Харьковской ВГА Ганчев подтвердил переход северной части Волчанска под контроль ВС России

ВС России контролируют северную часть Волчанска, под ВСУ остается южная и район железнодорожного вокзала на другом берегу реки Волчья. Об этом сообщил глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Глава региона в эфире «Первого канала» ответил на вопрос о ситуации в Волчанске, заявив, что под контролем российских военных на данный момент находится 40% городской территории, т. е. вся северная часть. Сейчас штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться к реке Волчьей, отделяющей южную часть Волчанска, а также район ж/д вокзала.



Наши ребята контролируют порядка 40% города. Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчьей, которая делит город на две части

— заявил Ганчев, добавив, что самые ожесточенные бои идут именно в Волчанске.


Подтверждением того, что продвижение ВС России идет и оно довольно успешно, является снимок российского бойца с табличкой со здания райсуда Волчанска, которое якобы находится до сих пор под ВСУ, как заявляют украинские ресурсы. Подтверждает его занятие и ТГ-канал «Архангел спецназа».

По данным российских ресурсов, в северной части Волчанска идет зачистка, одновременно наши саперы и ДРГ прощупывают южный берег реки с целью нахождения мест для форсирования. Наносятся артиллерийские и авиационные удары по выявленным огневым точкам ВСУ. Судя по сообщениям, имеется небольшой плацдарм на берегу в районе ж/д вокзала.
12 комментариев
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  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    0
    Сегодня, 13:10
    Наши ребята контролируют порядка 40% города.

    Вернее сказать то что от него осталось? А осталось там судя по фото не много, вернее много руин.
    1. Msi Звание
      Msi
      -2
      Сегодня, 13:12
      Вернее сказать то что от него осталось? А осталось там судя по фото не много, вернее много руин.

      Но судя по фото в статье. Там даже мухи не... не садились. Здание суда если я верно понял, коридор.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 13:16
        Здание суда если я верно понял, коридор.
        Смотрите выше, частный сектор.
        1. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 13:20
          Смотрите выше, частный сектор.

          Смотрю. Забор жиденький, а стоит. Просто удивительно.
          А осталось там судя по фото не много
          а со зданием суда видимо всё более менее нормально?
          1. igorbrsv Звание
            igorbrsv
            0
            Сегодня, 13:39
            Если по-сегодняшнему видео судить - то частный сектор руины. Ещё удивляются, а где народ? Да тут любой от такой "задницы" "смызгнет"
            1. Msi Звание
              Msi
              -3
              Сегодня, 13:46
              смызгнет

              Не знаю таких слов.
    2. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 13:41
      Цитата: частное лицо
      Наши ребята контролируют порядка 40% города.

      Вернее сказать то что от него осталось? А осталось там судя по фото не много, вернее много руин.


      Вас удивляют разрушения ? А я думал, что при боевых действиях они неизбежны.
  2. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    -2
    Сегодня, 13:28
    Это кто, что за должность? Глава российской ВГА Харьковской области? Гауляйтер получается... Харьков же не новый регион РФ... winked
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Медведев_Дмитрий
      Гауляйтер получается...

      Кому как, по нашему гауляйтер еще в Харькове сидит там же и остальные оккупанты.
      1. Медведев_Дмитрий Звание
        Медведев_Дмитрий
        -1
        Сегодня, 13:48
        Не припоминаю референдума о присоединении к РФ или хотя бы прошений от жителей Харькова и области...
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 13:52
          Цитата: Медведев_Дмитрий
          бы прошений от жителей Харькова и области...

          Есть такой блогер Михаил Онуфриенко ему харьковские нацисты ноги переломали, когда он прошение подавал, так что нацистов референдум не отменяет, их нужно уничтожать.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 13:49
    Так под контролем северный берег реки или продолжают двигаться к берегу?
    - Зачем такую противоречивую информацию выдавать, сеять недоверие.