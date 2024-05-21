ООН: Более 800 тысяч палестинцев бежали из Рафаха с начала мая

Последний остававшийся оплот мирных жителей сектора Газа – город Рафах на юге анклава – стал стремительно пустеть с начала мая, так как все ожидали вторжения в город израильских войск, несмотря на протесты мирового сообщества. А на прошлой неделе уже стали приходить сообщения о начале военной операции ЦАХАЛ в Рафахе.Как пишет газета The New York Times, ссылаясь на официального представителя Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Эдем Восорну, за последние две недели более 800 000 человек были вынуждены покинуть город Рафах и перебраться в другие районы сектора.Последняя волна перемещения населения в Газе началась в начале мая, когда Израиль разослал уведомления об эвакуации и о начале военной операции в Рафахе, находящемся на границе с Египтом. Более половины мирных жителей анклава искали убежища в этом городе – большинство из них после того, как неоднократно бежали от боевых действий в других частях Газы.После вторжения Израиля в Рафах некогда переполненные убежища и палаточные городки в городе в значительной степени опустели, заявила на Совете Безопасности ООН Восорну. По её словам, люди переехали в районы вблизи Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха и разбили временные лагеря, в которых отсутствуют санитарные условия, вода, канализация и укрытия.

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