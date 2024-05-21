В Польше арестовали девять «диверсантов», якобы действовавших по заданию российских спецслужб

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В Польше арестовали девять «диверсантов», якобы действовавших по заданию российских спецслужб

В Польше продолжается «охота на ведьм» и поиски «российского влияния», на которое можно будет «списать» рост преступности в стране, а заодно избавиться от политических конкурентов.

Стоит отметить, что польские правоохранители уже прибегли к данному приему, арестовав девять человек по подозрению в «диверсионной деятельности», совершенной якобы по заказу российских спецслужб. Среди задержанных есть граждане Польши, Белоруссии и Украины, сообщают местные СМИ.



В частности, в материале говорится, что одной из «диверсий» должен был стать поджог завода по производству красок во Вроцлаве, но ее удалось вовремя предотвратить. Также задержанным инкриминируют избиения и поджоги. Что характерно, в данных эпизодах правоохранители уже нашли «российский след».

В свою очередь, комментируя ситуацию с ростом преступности, польский премьер Дональд Туск пообещал создать специальную комиссию для расследования российского влияния в стране. При этом он даже назвал «посредников», которые по его мнению замешаны в вышеупомянутых правонарушениях. Среди них бывшие пророссийские министры Антоний Мацеревич, Михал Дворчик и политолог Лешек Сыкульский.

Здесь стоит отметить, что после комментария Туска складывается впечатление, что расследованием по делу «российского влияния» польские власти не только «списывают» на него рост преступности, но и получают железобетонный повод, который позволит устроить репрессии политическим противникам.
8 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:27
    Завод по производству красок во Вроцлаве,это писец какое предприятие стратегического значения . Чем теперь украинцы будут красить заборы в жовто-блакитный цвет ?
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +2
      Сегодня, 14:32
      Будут красить в красно- белый.)))

      Советую Туску арестовать Качинского. Он с покойным братом снимался в советском кино.
    2. uav80 Звание
      uav80
      0
      Сегодня, 15:13
      У нас например ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод» тоже лаки и краски производит, обычно у таких предприятий лакокрасочная продукция или прочая идет как побочка, а иногда и как основная например как у Позиса, по мимо холодильников ещё снаряды и патроны...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:17
        Цитата: uav80
        У нас например ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод» тоже лаки и краски производит, обычно у таких предприятий лакокрасочная продукция или прочая идет как побочка, а иногда и как основная например как у Позиса, по мимо холодильников ещё снаряды и патроны...

        Проблема в том ,что это старые советские нормы . А завод красок во Вроцлаве современный
        Подразделение Print Solutions международной группы компаний hubergroup, специализирующееся на производстве полиграфических красок, запустило новое современное производственное предприятие в Польше, которое будет поставлять свою продукцию клиентам по всей Европе.

        На новой площадке компания hubergroup производит лаки на водной основе, а также сольвентные краски для флексографии и глубокой печати, и имеет линии дозирования для офсетных красок, включая УФ-краски. Кроме того, на предприятии оборудована лаборатория и отделы обслуживания клиентов и технической поддержки. В данном подразделении, ставшим основным сервисным центром hubergroup в Восточной Европе, работают более 100 сотруднико
  2. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 14:32
    Диверсия предполагалась на синей и желтой линии красок
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:45
    Все как обычно, рецепт проверенный.
    Их дела и это только начало...
  4. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 14:47
    Надо теперь ждать такой же борьбы с "российским влиянием"в других младоевропейских странах,там тоже полно всяких там граждан России и так же пожары случаются,опять же драки и грабежи-всё по заказу русских,а как же!
  5. uav80 Звание
    uav80
    0
    Сегодня, 15:15
    Ну как то так, даже можно бес перевода...