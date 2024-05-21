В Польше арестовали девять «диверсантов», якобы действовавших по заданию российских спецслужб

В Польше продолжается «охота на ведьм» и поиски «российского влияния», на которое можно будет «списать» рост преступности в стране, а заодно избавиться от политических конкурентов.Стоит отметить, что польские правоохранители уже прибегли к данному приему, арестовав девять человек по подозрению в «диверсионной деятельности», совершенной якобы по заказу российских спецслужб. Среди задержанных есть граждане Польши, Белоруссии и Украины, сообщают местные СМИ.В частности, в материале говорится, что одной из «диверсий» должен был стать поджог завода по производству красок во Вроцлаве, но ее удалось вовремя предотвратить. Также задержанным инкриминируют избиения и поджоги. Что характерно, в данных эпизодах правоохранители уже нашли «российский след».В свою очередь, комментируя ситуацию с ростом преступности, польский премьер Дональд Туск пообещал создать специальную комиссию для расследования российского влияния в стране. При этом он даже назвал «посредников», которые по его мнению замешаны в вышеупомянутых правонарушениях. Среди них бывшие пророссийские министры Антоний Мацеревич, Михал Дворчик и политолог Лешек Сыкульский.Здесь стоит отметить, что после комментария Туска складывается впечатление, что расследованием по делу «российского влияния» польские власти не только «списывают» на него рост преступности, но и получают железобетонный повод, который позволит устроить репрессии политическим противникам.

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