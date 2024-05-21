Российская ПВО в течение суток сбила восемь французских ракет SCALP-EG и две американские ATACMS - Минобороны
Российская армия продолжает проведение спецоперации, наступая практически по всем направлениям. Основные события, как и прежде, происходят под Часовым Яром, на Покровском направлении, которое начиналось как Авдеевское, а также на Северном, где войска группировки «Север» освобождают Харьковскую область. За прошедшие сутки значительных продвижений не было, сейчас стоит задача взять Волчанск и Липцы.
По данным Минобороны, штурмовые группы продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение подразделениям одной бригады ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Константиновка, Охримовка и Гранов Харьковской области. Отражены три контратаки, общие потери противника: до 245 военнослужащих, два танка, две бронемашины, два пикапа, три САУ 2С3 «Акация», гаубица Д-20, а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Средствами ПВО в течение суток сбито 45 беспилотников, две оперативно-тактические ракеты ATACMS, восемь крылатых ракет «SCALP-EG», пять управляемых авиационных бомб «Hammer», четыре противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
По остальным направлениям: войска группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Новосадовое, Ивановка и Невское. Отражены шесть контратак. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в районах Константиновка, Раздоловка и Часов Яр.
Войска группировки «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение врагу в районах Семеновка и Новгородское, отразив семь контратак. Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах Великая Новоселка и Макаровка, отразив контратаку в районе Старомайорское. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Веселое Херсонской области, Работино и Малая Токмачка Запорожской области.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1415 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — два танка, два бронетранспортера, девять боевых машин пехоты, из которых четыре Bradley, 27 единиц автотранспорта; по артиллерии — пять гаубиц М777, три Д-30, по одной М198, «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». Две САУ «Гвоздика», РСЗО «Град», две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и склад с боеприпасами.
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