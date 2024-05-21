Глава МИД Чехии сообщил, что ЕС принял решение о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов

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Глава МИД Чехии сообщил, что ЕС принял решение о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов

После долгих колебаний Евросоюз таки принял решение конфисковать прибыль от российских замороженных активов и направить ее на военную поддержку Киева.

Стоит отметить, что официального объявления о вышеупомянутом решении в Брюсселе пока не делали. О том, что принято решение о передаче Украине прибыли от наших золотовалютных резервов, которые Запад заблокировал в 2022 году, у себя в соцсети написал глава МИД Чехии Ян Липавский.



Согласно опубликованному дипломатом сообщению, сумма, которую собирается изъять ЕС, составляет около 2,8 млрд евро. С его слов, 90% из них пойдут на военную поддержку Киева. Как будут использованы остальные, чешский министр не написал.

Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит Совет по общим вопросам, в который входят главы МИД европейских стран. При этом утвердить решение о конфискации прибыли от российских активов должен Евросовет.

Стоит отметить, что, если в Европе действительно приняли такое решение, то доверие инвесторов к западной кредитно-денежной системе будет серьезно подорвано.

Кроме того, из-за желания угодить США европейские политики могут нанести серьезный ущерб частным инвесторам из ЕС. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не сможет ответить на конфискацию своих средств симметрично, так как не имеет доступа к сопоставимым объемам западных активов. Тем не менее наша страна сможет заблокировать средства и недвижимость частных инвесторов, которые являются гражданами государств, предпринявших недружественные шаги против России. Да и госсобственности стран ЕС на российской территории остаётся немало, а потому активы от её использования вполне можно направить на финансирование российской экономики.
17 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:33
    Китай очень тщательно мониторит судьбу русских денег в ЕС .Как только их реально передадут ,китайцы начнут изымать свои средства из ЕС .Трудно будет европейцам первые пол года
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:37
      Евросоюз таки принял решение конфисковать прибыль от российских замороженных активов
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 15:11
        Евросоюз таки принял решение конфисковать прибыль от российских замороженных активов

        Ну а чему мы удивляемся... Весь Запад построил своё благополучие на воровстве и грабеже... Грабили страны их побеждая, грабили колонии всё у них отбирая, теперь вот решили ограбить нас - уж больно случай удобный выдался... Тем более воруют они сейчас стаей как шакалы, оглядываясь друг на друга... Вместе оно как то не так страшно... Нацистская Германия тоже с удовольствием грабила страны во вторую мировую их оккупировав, за что потом и поплатилась, потеряв территории и суверенитет... Мы оказались слишком добрые и многое безвозмездно вернули современной Германии, надеясь на взаимность и вот что получили в ответ... Надеюсь больше мы такую глупость никогда не совершим...
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 14:48
      ...Трудно будет европейцам первые пол года

      А что потом, кирдык? crying
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:40
    Наконец есть повод для нашего ответа,сколько уже "копий сломано" по этому поводу на сайте.Что то жидковатый доход в европах на ценных бумагах.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:50
      Биржи ни как не отреагировали на эту новость,ждут нашего ответа.
      1. Андрей Дибров
        Андрей Дибров
        0
        Сегодня, 15:12
        Юридически - там вообще всё норм.
        Для запада это компенсация "убытков от разрушений имущества западных компаний на территории украины в результате ..." по решению крещатинского суда бла бла.
        Т.е., на каждый $€£ там хоть десяток постановлений райсудов нарисовать могут.
        Нечем крыть.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 15:14
        Цитата: tralflot1832
        Биржи ни как не отреагировали на эту новость,ждут нашего ответа.

        Видимо потому ещё и не отреагировали, что ЕС не сделал каких либо официальных заявлений по поводу изъятия и передачи средств полученных с замороженных российских активов, а сама новость ограничена только лишь сообщением главы МИД Чехии, которое наверное не сильно влияет на биржевую активность. Однако нет дыма без огня и судя по всему бабосы они освоят. winked
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 15:18
          Ныробский.Официальное заявление ЕС сделали ,только что.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +1
            Сегодня, 15:24
            Цитата: tralflot1832
            Ныробский.Официальное заявление ЕС сделали ,только что.

            Принято. hi
            Я писал комментарий отталкиваясь от объёма информации представленного в данной статье
            Вот теперь, если Брюссель сделал заявление на официальном уровне, наверное и биржи отреагируют. yes
  3. Степняк Звание
    Степняк
    +1
    Сегодня, 14:41
    Это потому, что "рекс-фекс-пекс" забыли сказать в своё время. Жадные руки, горячее сердце, дубовая голова.
  4. vadi64 Звание
    vadi64
    0
    Сегодня, 14:42
    Наш ответ должен быть более жестким, чтобы никому не было повадно. Ждем заявления нашего МИД. Озабоченности не принимаются
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +1
      Сегодня, 15:02
      Чешские компании сейчас работают через киргизстан с Россией ,думаю найдётся точка нажима если не напрямую то через киргизов .К стати киргизы предпочли частично изменить базу данных внешней торговли, чтобы в ней нельзя было найти конкретные товары,что бы самим под санкции не угадить.
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:42
    Так проценты (доход) с наших "активов", давненько решено передать. Но украинский "фюрер" печалится - мало, надо активы
  6. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 15:00
    Цитата: tralflot1832
    Биржи ни как не отреагировали на эту новость,ждут нашего ответа.

    Да его не будет, очередное заявление МИДА и всё.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:05
    Глашатаи чешские, соревнуются с такими же из прибалтанутых.
    МелКочь пузатая и все туда же.
  8. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:52
    Ну что, и Павлуша не стерпел. Теперь у них может все пойти по "эффекту домино".