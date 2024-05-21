Глава МИД Чехии сообщил, что ЕС принял решение о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов

После долгих колебаний Евросоюз таки принял решение конфисковать прибыль от российских замороженных активов и направить ее на военную поддержку Киева.Стоит отметить, что официального объявления о вышеупомянутом решении в Брюсселе пока не делали. О том, что принято решение о передаче Украине прибыли от наших золотовалютных резервов, которые Запад заблокировал в 2022 году, у себя в соцсети написал глава МИД Чехии Ян Липавский.Согласно опубликованному дипломатом сообщению, сумма, которую собирается изъять ЕС, составляет около 2,8 млрд евро. С его слов, 90% из них пойдут на военную поддержку Киева. Как будут использованы остальные, чешский министр не написал.Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит Совет по общим вопросам, в который входят главы МИД европейских стран. При этом утвердить решение о конфискации прибыли от российских активов должен Евросовет.Стоит отметить, что, если в Европе действительно приняли такое решение, то доверие инвесторов к западной кредитно-денежной системе будет серьезно подорвано.Кроме того, из-за желания угодить США европейские политики могут нанести серьезный ущерб частным инвесторам из ЕС. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия не сможет ответить на конфискацию своих средств симметрично, так как не имеет доступа к сопоставимым объемам западных активов. Тем не менее наша страна сможет заблокировать средства и недвижимость частных инвесторов, которые являются гражданами государств, предпринявших недружественные шаги против России. Да и госсобственности стран ЕС на российской территории остаётся немало, а потому активы от её использования вполне можно направить на финансирование российской экономики.

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