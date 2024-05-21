Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр националистов из полка спецназначения «Кракен»

Продвижение российских десантников под Часовым Яром вынудило командование перебросить на данное направление дополнительные резервы, идут ожесточенные бои. Об этом сообщают российские ресурсы.Начавшийся четыре дня назад штурм Часова Яра с заходом штурмовых групп в микрорайон Новый можно считать только частично удачным, поскольку из Нового наших выбили, но им удалось хорошо закрепиться в микрорайоне Канал. Тем не менее в направлении Нового наши подразделения хорошо продвинулись по лесу, перейдя канал «Северский Донец — Донбасс».В микрорайоне Канал, который прикрывает Часов Яр, наши взяли под контроль часть высотной застройки и местный колледж, являвшийся важнейшим узлом обороны ВСУ. Успех в микрорайоне позволил нашим продвинуться в районе Калиновки и в районе балки, где дальнейшее наступление не было возможно из-за фланговых угроз. Устранив эту проблему со стороны микрорайона, наши сумели отодвинуть ВСУ еще дальше. Несмотря на продвижение, бои идут очень тяжелые, противник город оставлять не намерен, будет обороняться до последнего.По данным с передовой, Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр потрепанных в Волчанске националистов из полка спецназначения «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России), которые выступают в качестве «спасателей». Как сообщает «Архангел спецназа», наши десантники уже вступили в бой с нацистами.Между тем стало известно, что активизировались наши подразделения, наступающие южнее Часова Яра, в частности в районе Клещеевки и Курдюмовки, враг отчаянно сопротивляется.

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