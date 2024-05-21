Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр националистов из полка спецназначения «Кракен»

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Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр националистов из полка спецназначения «Кракен»

Продвижение российских десантников под Часовым Яром вынудило командование перебросить на данное направление дополнительные резервы, идут ожесточенные бои. Об этом сообщают российские ресурсы.

Начавшийся четыре дня назад штурм Часова Яра с заходом штурмовых групп в микрорайон Новый можно считать только частично удачным, поскольку из Нового наших выбили, но им удалось хорошо закрепиться в микрорайоне Канал. Тем не менее в направлении Нового наши подразделения хорошо продвинулись по лесу, перейдя канал «Северский Донец — Донбасс».



В микрорайоне Канал, который прикрывает Часов Яр, наши взяли под контроль часть высотной застройки и местный колледж, являвшийся важнейшим узлом обороны ВСУ. Успех в микрорайоне позволил нашим продвинуться в районе Калиновки и в районе балки, где дальнейшее наступление не было возможно из-за фланговых угроз. Устранив эту проблему со стороны микрорайона, наши сумели отодвинуть ВСУ еще дальше. Несмотря на продвижение, бои идут очень тяжелые, противник город оставлять не намерен, будет обороняться до последнего.


По данным с передовой, Генштаб ВСУ перебросил под Часов Яр потрепанных в Волчанске националистов из полка спецназначения «Кракен»* (террористическая группировка, запрещена в России), которые выступают в качестве «спасателей». Как сообщает «Архангел спецназа», наши десантники уже вступили в бой с нацистами.

Между тем стало известно, что активизировались наши подразделения, наступающие южнее Часова Яра, в частности в районе Клещеевки и Курдюмовки, враг отчаянно сопротивляется.
13 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:29
    Кракен вездесущий.То он ч Волчанске,то в Часовом Яре..То тут,то там belayНе слишком ли много для одного полка?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 14:35
      Кракен многостаночный. laughing
      Фигаро здесь - Фигаро там.
      Такие переброски вряд ли пойдут на пользу Кракену. Кракен крякнет. am
      У каждого города своя планировка, застройка. Её нужно изучить, тем более с учётом рассуждений. От таких перебросок Кракен будет нести дополнительные потери. Тем более, что наши любят наносить удары по войскам противника на марше.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 14:43
        Касательно Часов Яра более детально сегодня изложил тлг канал "Военная хроника"- "Споры относительно тактики ВС РФ в боях за ключевую высоту над Артёмовском идут давно. Но контуры операции начали прорисовываться только сейчас. Непрерывно идет отработка из РСЗО позиций ВСУ в микрорайоне Новый, сразу за каналом Северский Донец-Донбасс. Тактика выжженной земли и стирания укрепрайонов при помощи ракет и бомб приносит свои плоды — десантники и мотострелки продолжают двигать линию фронта в этом районе. С самого начала боёв за Часов Яр у нас возникло ощущение, что лобовой штурм города проводиться не будет. Пока оно нас не подвело — иллюзия массированной атаки и прорыва через дома на востоке города была мастерски инсценирована, а когда ВСУ стянули на позиции все доступные в этом районе резервы, пошло их массовое уничтожение вместе с позициями. " И да , одна из рот "Кракена" изначально присутствует в Часов Яре , как заградотряд, но в основном все они на Харьковском направлении.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 15:18
        Цитата: Бородач
        Кракен многостаночный.
        Фигаро здесь - Фигаро там.
        Такие переброски вряд ли пойдут на пользу Кракену. Кракен крякнет.

        В финале от Кракена останется -"одна нога здесь, другая там" yes
    2. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      +1
      Сегодня, 14:36
      Разные его подразделения.
      Полк "Великая Германия" тоже одновременно был и на московском направлении, и на донском, и ещё где-то. Штатная численность св. 22 тысяч.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 14:36
      Это примерно так же как с 3 ей штурмовой бригадой "Азов" , ее тоже телеграмм каналы и "военкоры" всюду перебрасывали , только вот они об этом не знали . Вот и "Кракен" не знает , что он под Часов Яр переброшен. А фактически они как были на Харьковском участке и под Купянском , так там и находятся. Вот только под Липцы , ВСУ дополнительно перебросили 8 полк ССО Украины из Киева.
    4. barclay Звание
      barclay
      0
      Сегодня, 14:42
      И тем не менее, можно отметить живучесть этих гадов. А также признать насколько тяжело даётся продвижение вперёд нашим подразделениям. Который месяц в сводках одни и те же географические названия: Клещеевка, Курдюмовка и т. п.
      Терпения и удачи нашим ребятам! И поменьше потерь!
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        +1
        Сегодня, 14:46
        Этих кидают туда ,где прорыв может быть ,до подхода резервов ,потом снимают и в тыл отжираться ,но думаю не в этом случае
    5. Комментарий был удален.
  2. kventinasd Звание
    kventinasd
    +3
    Сегодня, 14:29
    перебросил под Часов Яр националистов из полка спецназначения «Кракен»

    Чо уже с потрёпанным Навозом не катит перемогать, решили опущенцами из Хрюкена спасать нацию? laughing Надеюсь под Часов Яром наши бойцы их отправят наконец к бандере.
  3. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 14:30
    Денацификация в практике
  4. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 14:38
    ну кракен у них( Спецподразделение «Kraken» — украинское отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины) и их перемелют ,здавшиеся лет по 15 по минимуму получат
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:44
    Это их чего? Из под Волчанска обратно?
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:49
    Там и крякнется крЯкен. Если чего не путаю эти упырьки пытали и расстреливали наших пленных. Надеюсь все они пройдут процесс демилитаризации и денацификации посредством ФАБ.