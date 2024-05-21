Экс-глава МИД Испании: Побеждённая Россия может использовать ядерную бомбу

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Экс-глава МИД Испании: Побеждённая Россия может использовать ядерную бомбу

Бывший глава испанского МИД Хорхе Дескайяр предположил, что побежденная Россия может использовать ядерную бомбу. Этот фактор является причиной опасений Европа, что Украина выиграет войну. Бывший руководитель испанского внешнеполитического ведомства заявил, что не уверен, какая Россия будет представлять большую опасность для своих врагов - победившая или проигравшая. Однако, при этом Дескайяр не говорит, что Россия не может проиграть ни при каких обстоятельствах.

По мнению экс-главы МИД Испании, для Европы одинаково нежелательны и проигрыш, и победа России на поле боя, поскольку победившая и воодушевленная победой Россия так же опасна для Запада, как и побежденная. Дескайяр предполагает, что Москва может решить, что победа не так дорого обошлась и что возможно проделать то же самое, напав на другие страны. Однако, при этом Запад также опасается и поражения России и намеренно отказывается предоставлять Киеву некоторые вооружения.



Дескайяр отметил, что Запад предоставляет Украине ресурсы, разведданные, оружие и деньги для сохранения текущей ситуации, при этом не поставляет значительные объемы вооружений, опасаясь, что она победит Россию на поле боя. Несмотря на то, что подобный исход обрадовал бы Запад, там опасаются применения побежденной Россией ядерного оружия, поскольку российская военная доктрина предусматривает такой шаг в случае, если атакованы сами арсеналы или когда атакована страна.
18 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:25
    И этот собрался побеждать Россию?
    До них никак не дойдёт, да и историю они знать не хотят...
    Такое и среди руковоодящих не редкость, такова ситуация в их "просвещенном мире".
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:35
      Бывший глава испанского МИД Хорхе Дескайяр предположил, что побежденная Россия может использовать ядерную бомбу.

      Для того чтобы такое предполагать нужно для начала победить (ну или побеждать) Россию... А пока это больше похоже на самозапугивание, для того чтобы больше денег вытрести из бюджета для своего ВПК... Не удивлюсь если скоро европейцы собственную тень начнут бояться...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:42
        У теперешних рулящих как в самих странах, так и в общегейропейской структура хотелки чрезмерное и они от того уже изрядно подгорело, а оно ещё не закончилось. Хорошего им не видать...
        В общем, они так и будут в тат в своих фантазиях, которые только бредом и можно считать.
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +1
        Сегодня, 15:47
        Их сущность известна давно - "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше..." (с) Гарри Трумэн, 1941г.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:39
      И этот собрался побеждать Россию?

      А что удивительного, если был испанский фашизм значит и последователи его существуют.
      Кстати, по части кровожадности в той же Латинской Америки испанцы с португальцами вровень шли с англосаксами, которое тоже самое творили в Северной Америки и немцами на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. soldier
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:44
        У гейропы многовековая история войн и бандитзма, геноцида, на захваченный территориях, над порабаденными народами. Время шло, обличие они свое меняли, а бандитсаая суть никуда не делась!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:29
    То что нам кажется у них дурдом ,для них считается нормальным мышлением.В ухо тут не поможет.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:36
      То что нам кажется у них дурдом ,для них считается нормальным мышлением.В ухо тут не поможет.

      А в европейское рыло...???
  3. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 15:29
    По мнению экс-главы МИД Испании, для Европы одинаково нежелательны и проигрыш, и победа России на поле боя, поскольку победившая и воодушевленная победой Россия так же опасна для Запада, как и побежденная

    Так не фиг было дразнить русского медведя. А теперь сидите и думайте как страшнее.
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 15:32
    Ну вот почему такая ничтожная на сегодняшний день страна,как Испания,брезгливо оттопырив нижнюю губу, берётся угрожать и поучать Россию? Или прибалтийские мелкие шавки? Да потому,что чувствуют свою безнаказанность - старшие пацаны из НАТО и ЕС защитят. Вывод один - обе эти структуры должны быть сделаны ничтожными. И это основная задача России на текущий момент.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:41
      мало ли какая собака гавкает, такое и раньше было только не перепечатывали их сми
  5. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 15:40
    Некогда великая держава (Испания) превратилась в непойми что. Сплошные Дескайяры и прочие Педро Гомесы с больными головами. Когда Россия нападала на эту прости господи испанию, что то я не могу вспомнить. А уж тем более "использовать ядерную бомбу" против этих ....
    1. DrEng02
      DrEng02
      0
      Сегодня, 15:46
      Цитата: владимир 290
      господи испанию, что то я не могу вспомнить

      ГВ в Испании в 1930х... СССР поддерживал одну из сторон, слал оружие и инструкторов... hi
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        Сегодня, 15:47
        Я не про поддержку одной из сторон в ГВ, а про нападение на Испанию
  6. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    -1
    Сегодня, 15:42
    Лишь бы брякнуть что-нибудь. Испании то какой интерес в Украине? Как ханыги сидят на корточках и перетирают...
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 15:44
    побежденная Россия может использовать ядерную бомбу. Этот фактор является причиной опасений Европа

    современная "трансгендерно-толерантная логика" - когда страна проиграет (!) в войне, она для чего-то применит я.о. ... предположу что после проигрыша никакого я.о. у страны не будет, а может и уже нет?
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    -1
    Сегодня, 15:49
    Ну ясно всё. Теперь когда xoxoл со своими хозяевами жиденько обделаются, то окажется это всё только потому, что Запад не захотел проигрыша России и очень меееедленно помогал xoxлам. А так бы они - ууууххх!!
  9. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 15:51
    Не понял, это оказывается Украину держат семеро, чтобы она не порвала Россию, а Европа, типа, дозирует ее(Украины) силы?)) Вона чё...