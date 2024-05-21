Экс-глава МИД Испании: Побеждённая Россия может использовать ядерную бомбу
Бывший глава испанского МИД Хорхе Дескайяр предположил, что побежденная Россия может использовать ядерную бомбу. Этот фактор является причиной опасений Европа, что Украина выиграет войну. Бывший руководитель испанского внешнеполитического ведомства заявил, что не уверен, какая Россия будет представлять большую опасность для своих врагов - победившая или проигравшая. Однако, при этом Дескайяр не говорит, что Россия не может проиграть ни при каких обстоятельствах.
По мнению экс-главы МИД Испании, для Европы одинаково нежелательны и проигрыш, и победа России на поле боя, поскольку победившая и воодушевленная победой Россия так же опасна для Запада, как и побежденная. Дескайяр предполагает, что Москва может решить, что победа не так дорого обошлась и что возможно проделать то же самое, напав на другие страны. Однако, при этом Запад также опасается и поражения России и намеренно отказывается предоставлять Киеву некоторые вооружения.
Дескайяр отметил, что Запад предоставляет Украине ресурсы, разведданные, оружие и деньги для сохранения текущей ситуации, при этом не поставляет значительные объемы вооружений, опасаясь, что она победит Россию на поле боя. Несмотря на то, что подобный исход обрадовал бы Запад, там опасаются применения побежденной Россией ядерного оружия, поскольку российская военная доктрина предусматривает такой шаг в случае, если атакованы сами арсеналы или когда атакована страна.
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