Bloomberg: Берлин готов поддержать США по кредитованию Украины под залог доходов от активов РФ
Похоже, Вашингтон в очередной раз сумел сломить и так фактически безвольное правительство Шольца пойти на поводу оголтелой русофобии, которая ничего, кроме вреда Европе не наносит, зато сами Штаты всякий раз остаются в выигрыше.
Белый дом более всех на Западе ратует за изъятие (грабеж) замороженных российских золотовалютных резервов (ЗВР) и передачу средств Киеву. Уже и закон соответствующий приняли, только с оговоркой, что фактическая передача Украине активов РФ, которых в США разыскали всего-навсего в размере пять-семь миллиардов долларов, произойдет по отдельному решению президента Байдена.
Как и ранее с другой военной помощью, особенно в части передачи немецких танков «Леопард», а после, через полгода, американских ОБТ «Абрамс» в количестве 31 единица, Штаты вновь хотят и в деле российских активов вначале поэкспериментировать с Европой. Ведь именно в ЕС находится львиная доля ЗВР Центробанка России.
До последнего времени большинство стран ЕС, включая ФРГ, выступали против изъятия российских активов как таковых, рассматривая передачу Киеву только прибыли от их обращения. Да и против последнего, в частности, выступает Европейский центральный банк, где опасаются как минимум репутационных издержек для евро. Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что конфискация замороженных активов РФ чревата кризисом мировой валютной системы.
И вот Вашингтон нашел «компромиссное» решение этой проблемы. Агентство Bloomberg сообщает, что Берлин поддержал инициативу США по использованию доходов от замороженных в западных странах активов России для их передачи Украине. Речь идет о новом транше финансовой помощи Киеву на сумму пятьдесят миллиардов долларов.
Чтобы собрать эту сумму, Вашингтон и предложил изъять доходы, полученные от обращения российских активов. Проценты с доходов планируется передать под залог для обеспечения кредита Украине. Агентство уточнило, что предложение Штатов, помимо Германии, поддержал и ряд других государств Евросоюза.
Европейские чиновники и полики уверены, что такая схема менее рискованна. Ее обсудят на встрече министров финансов и управляющих центробанками стран «Большой семерки» (G7), которая запланирована на 23-25 мая в Италии.
Вообще, оптимизм по поводу низких рисков этой схемы, как и ее реализуемости, разделить сложно. Например, бельгийский международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов. Баланс Euroclear Bank на конец I квартала 2024 года составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд евро приходится на российские активы, попавшие под санкции, а это почти половина от общей суммы ЗВР Банка России (около 330 млрд долларов), которые сумели разыскать на Западе. Сложно представить, какое финучреждение решится кредитовать находящуюся фактически в состоянии дефолта Украину на 50 млрд долларов под столь сомнительное и скромное обеспечение.
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