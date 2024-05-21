Bloomberg: Берлин готов поддержать США по кредитованию Украины под залог доходов от активов РФ

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Bloomberg: Берлин готов поддержать США по кредитованию Украины под залог доходов от активов РФ

Похоже, Вашингтон в очередной раз сумел сломить и так фактически безвольное правительство Шольца пойти на поводу оголтелой русофобии, которая ничего, кроме вреда Европе не наносит, зато сами Штаты всякий раз остаются в выигрыше.

Белый дом более всех на Западе ратует за изъятие (грабеж) замороженных российских золотовалютных резервов (ЗВР) и передачу средств Киеву. Уже и закон соответствующий приняли, только с оговоркой, что фактическая передача Украине активов РФ, которых в США разыскали всего-навсего в размере пять-семь миллиардов долларов, произойдет по отдельному решению президента Байдена.



Как и ранее с другой военной помощью, особенно в части передачи немецких танков «Леопард», а после, через полгода, американских ОБТ «Абрамс» в количестве 31 единица, Штаты вновь хотят и в деле российских активов вначале поэкспериментировать с Европой. Ведь именно в ЕС находится львиная доля ЗВР Центробанка России.

До последнего времени большинство стран ЕС, включая ФРГ, выступали против изъятия российских активов как таковых, рассматривая передачу Киеву только прибыли от их обращения. Да и против последнего, в частности, выступает Европейский центральный банк, где опасаются как минимум репутационных издержек для евро. Ранее директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что конфискация замороженных активов РФ чревата кризисом мировой валютной системы.

И вот Вашингтон нашел «компромиссное» решение этой проблемы. Агентство Bloomberg сообщает, что Берлин поддержал инициативу США по использованию доходов от замороженных в западных странах активов России для их передачи Украине. Речь идет о новом транше финансовой помощи Киеву на сумму пятьдесят миллиардов долларов.

Чтобы собрать эту сумму, Вашингтон и предложил изъять доходы, полученные от обращения российских активов. Проценты с доходов планируется передать под залог для обеспечения кредита Украине. Агентство уточнило, что предложение Штатов, помимо Германии, поддержал и ряд других государств Евросоюза.

Европейские чиновники и полики уверены, что такая схема менее рискованна. Ее обсудят на встрече министров финансов и управляющих центробанками стран «Большой семерки» (G7), которая запланирована на 23-25 мая в Италии.

Вообще, оптимизм по поводу низких рисков этой схемы, как и ее реализуемости, разделить сложно. Например, бельгийский международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов. Баланс Euroclear Bank на конец I квартала 2024 года составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд евро приходится на российские активы, попавшие под санкции, а это почти половина от общей суммы ЗВР Банка России (около 330 млрд долларов), которые сумели разыскать на Западе. Сложно представить, какое финучреждение решится кредитовать находящуюся фактически в состоянии дефолта Украину на 50 млрд долларов под столь сомнительное и скромное обеспечение.
20 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:54
    Вероятно будет "взаимозачет"... а потом ещё и последствия последуют.
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 15:12
      Последствия ,это подача в суды в странах где есть активы Германии и это уже не шутки ,последствия могут быть не приятными от заморозки активов и как следствие не возможность вести экономическую и финансовую деятельность предприятий.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:20
        На что то международное, справедливое, рассчитывать, СЕЙЧАС, не приходится...
        Когда мы раздавим нечисть на крайне, победим, тогда разговор другой пойдёт!
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          0
          Сегодня, 15:24
          Я думаю ты не прав ,потому что финансовый сектор работает по другому ,есть деньги ,есть инвестиции ,если кто то их забирает то это рушит весь рынок ,а хауса в деньгах не кто не хочет
          1. goscha_04 Звание
            goscha_04
            +1
            Сегодня, 15:34
            Только возможность подать в суд на предприятие в суд со стороны России ,обрушит капитализацию предприятия ,Германия будет не индустриальная ,а деиндусриальная страна
          2. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 15:35
            Наших инвестиций в гейропах и прочих из ихней банды нет, по крайне мере таких, к которым они могут/хотят прицепится. Почистили... арестовали, конфисковали, отжали...
            Вопрос... и как же это тогда работает???
            Разговор не обо всём вообще, а конкретно, об наших интересах...
            Ссылаться на то, что кто то другой на этот беспредел посмотрит и... да ничего особенного, типа большого И, не происходит. Потому что именно так оно и работает, пока у них самих не подгорит, они будут надеятся, что их это не коснётся...
            В общем, играем свою большую игру до конца, побеждает, усиливается по максимуму, а уж потом, может быть, начнём выставлять счета, всем причасным!
            Ах да, активы забугорные, которые есть у нас, можно смело отжимать!!! Хуже уже не будет
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 15:29
        Похоже, Вашингтон в очередной раз сумел сломить и так фактически безвольное правительство Шольца

        Не трудно сломать тех кто рад сломаться... По моему немцы решили взять реванш за поражение от нас во второй мировой, используя на всё согласную нищебродную Украину... Хочется напомнить господам немцам, что все реванши в истории Германии для неё очень плохо заканчивались...
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          +1
          Сегодня, 15:36
          у Вашингтона есть ,что то на Шольца ,что он очень не хочет показывать обществу
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:24
      Да,Россия в ответ конфискует западные активы в России, которые, по некоторым данным, оцениваются в 288 миллиардов долларов. Ну и инвесторы начнут выходить из евроактивов .Основной держатель инвестиционных активов России в Европе ,равно как и доходов от этих активов -это бельгийский "Euroclear". Бельгийская "Euroclear" имеет «значительные» объемы активов в России которые могут быть конфискованы Москвой, что может создать риск для финансовой стабильности клиринговой палаты (т.е. в случае изьятия активов "Euroclear"в России , зарубежные инвесторы сразу же будут обращаться в суды с исками к этой финансовой компании) «Euroclear управляет триллионами, и ее банкротство будет намного больше, чем бюджет ЕС. Плюсов то в этой ситуации для ЕС нет то , от слова совсем. Посмотрим. hi
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 14:58
    Отжали наши средства и теперь доходы делят. Запад, что с них взять....Ворьё.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:45
      не отжали, замороженные боятся тронуть, только проценты
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:59
    Ну это не новость, это был вопрос времени. Не вернут нам эти активы, будут их крутить. Вот наших манагеров подвесить бы за одно место, кто заключал такие контракты, чтоб хранить там деньги. Считай бесплатно наши ресурсы раздавали. Минусаторы кто не в курсе дела, почитайте в чем суть этих активов
  4. Xenofont Звание
    Xenofont
    +2
    Сегодня, 15:04
    Да черт с этими активами, все равно нам не видать их при любом раскладе. А вот безумную коррупцию в стране пора притушить. Вот и новость из разряда ожидаемых: Сообщают (https://t.me/dva_majors/43168), что арестован бывший командующий 58-й армией Попов, которого сняли с командования армией летом 2023 года. Генерал обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму свыше 100 млн. рублей и продаже металлоконструкций поставленных по гуманитарной линии для Запорожской ВГА за пределами Запорожской области. Данные изделия должны были пойти на строительство укреплений.
    Гражданин бывший министр уже ходит с опущенными долу глазами от стыда или он тут весь в белом?
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 15:29
      Какой тушить, тут того, кто развел тотальную коррупцию, будучи министром в МО, на повышение послали. Путин сказал, что при Шойгу армия изменилась и модернизировалась.
  5. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    Сегодня, 15:07
    Им ничего не остаётся кроме как играть в свои фантики на которые ничего уже не купишь...
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:18
      Понятно, что раньше это было актива и, потому как подкреплялось чем то материальны, ценным... но, с определённого момента это становится даже не резаной бумагой, которая на растопку может пойти, это цифирь, единички нолики, в компах, на серверах банков. Они реальны только для них самих, да и то, в ценость таких активов будет катится вниз, по мере инфляции и других негативных процессов в их экономика.
      Естественный результат в такой ситуации...
  6. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:14
    Словакия до возвращения Фицо во власть всегда первой выполняла указания из Вашингтона.
    Днями о передаче Украине около 40 миллионов евро из замороженных активов России громко протявкала премьер Эстонии. В Эстонии даже принят закон об использовании части замороженных активов России. И она стала первым в мире государством, принявшим подобный правовой акт.
    А теперь видать дошла очередь и до ливерного канцлера.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:16
    Просто признать это долгом еврайха и поставить их на счётчик, хоть через сто лет стребовать
  8. алабурга Звание
    алабурга
    -2
    Сегодня, 15:31
    Эти деньги уже давно потрачены кремлевскими западными партнерами, и никогда их не вернут России. Все по мразоте бзежинскому: "Новый мировой порядок будет без России, за счет России и на обломках России".
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:56
    берлин ядерный удар получить не хочет за такое ??????