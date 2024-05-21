На Украине запретили женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в ТЦК (военкомате)

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На Украине запретили женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в ТЦК (военкомате)

Украинские власти продолжают ограничивать свободу своих граждан, за которую они якобы и борются. Мало того, что вступивший недавно в силу закон и так ужесточает правила мобилизации, так правительство вводит еще и дополнительные ограничения.

Как сообщают местные СМИ, теперь и женщинам с медицинским образованием придётся встать на учет в ТЦК (военкомате), который на Украине называют территориальным центром комплектования, если они решат устроиться на работу.



В частности, «Судебно-юридическая газета» пишет, что кабинет министров Украины упразднил ранее имевшуюся норму, по которой женщины-медики могли трудоустраиваться как невоеннообязанные. Эта норма изначально должна была действовать до конца 2026 года.

Новые правила коснутся и тех, кто уже работает в различных учреждениях. Работодателей теперь обяжут предоставлять сведения о не состоящих на военном учете сотрудницах с медицинской или фармацевтической специальностью.

Очевидно, что стараниями киевских властей из страны в скором времени вслед за мужчинами побегут и женщины призывного возраста.
Стоит отметить, что по украинским же оценкам, в последнее время рейтинг Зеленского, который зашкаливал в начале конфликта, упал до 16,7%. Его более чем в два раза опережает бывший главком Залужный.
6 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:56
    Практика, не сказать, что уникальная... вопрос один, когда их отправят ближе к передовой?
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 15:13
      По этому поводу вспоминается животная идеология бандеровцев, которая предусматривала убивать всех, включая украинцев, которые не были согласны или не желали делать то, что творили бандеровцы.
      Женщинам, медикам и фармацевтам на Украине, уготована таже участь что и остальным мобилизованным, потому что на самом деле Украину приговорили на западе к переходу в каменный век и образованные специалисты от медицины будут без надобности. soldier
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 15:22
        Крайну приговорили, это многим теперь понятно... увы, достаточно и тех, там, кто этого понимать не хочет или им все равно.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 15:01
    Кто хотел уехал к нам, кто хотел в европу, остались или совсем овощи или идейные которым путь только на передовую!
  3. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 15:02
    На Украине запретили женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в ТЦК (военкомате)

    Мужиков гады выбили, теперь еще женщин принялись уничтожать.
    Вот почему и получается, что миссия России - освобождение русского народа от его уничтожения бандерлогами=фашистами!!
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:13
    На сколько я знаю ,там и раньше старались свои доходы не светить и устраивались полуофициально . А сейчас все будут безработными