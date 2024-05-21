На Украине запретили женщинам-медикам устраиваться на работу без постановки на учет в ТЦК (военкомате)
Украинские власти продолжают ограничивать свободу своих граждан, за которую они якобы и борются. Мало того, что вступивший недавно в силу закон и так ужесточает правила мобилизации, так правительство вводит еще и дополнительные ограничения.
Как сообщают местные СМИ, теперь и женщинам с медицинским образованием придётся встать на учет в ТЦК (военкомате), который на Украине называют территориальным центром комплектования, если они решат устроиться на работу.
В частности, «Судебно-юридическая газета» пишет, что кабинет министров Украины упразднил ранее имевшуюся норму, по которой женщины-медики могли трудоустраиваться как невоеннообязанные. Эта норма изначально должна была действовать до конца 2026 года.
Новые правила коснутся и тех, кто уже работает в различных учреждениях. Работодателей теперь обяжут предоставлять сведения о не состоящих на военном учете сотрудницах с медицинской или фармацевтической специальностью.
Очевидно, что стараниями киевских властей из страны в скором времени вслед за мужчинами побегут и женщины призывного возраста.
Стоит отметить, что по украинским же оценкам, в последнее время рейтинг Зеленского, который зашкаливал в начале конфликта, упал до 16,7%. Его более чем в два раза опережает бывший главком Залужный.
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