Под ударами ВС РФ потерявший Нетайлово противник отступает вдоль южного берега водохранилища в сторону Карловки

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Под ударами ВС РФ потерявший Нетайлово противник отступает вдоль южного берега водохранилища в сторону Карловки

Российские войска продолжают развивать успех в районе Карловского водохранилища. После того, как противник был выбит из Нетайлово, российская армия перешла к атакующим действиям в направлении Карловки.

По состоянию на данный момент противник под ударами наших войск отступает вдоль южного берега Карловского водохранилища в сторону упомянутого населённого пункта.



При этом у противника мало шансов на то, чтобы на этом участке территории закрепиться. Дело в том, что южный берег водохранилища, равно как и сама Карловка, находятся в низменности. Так, перепад высот от территорий южнее Яснобродовки, находящихся под контролем ВС РФ, к Карловке составляет минимум 75 м. Это даёт нашим войскам ещё и «географическое» преимущество.



Поэтому, исходя из рельефа местности, можно говорить о том, что противник, вероятнее всего, будет вынужден занимать рубежи уже за Карловкой, где, как видно из фрагмента карты, есть господствующие на местности высоты. Это высоты в районе села Калиновка.


3 комментария
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 15:06
    За Карловкой они займут рубежи... Ага, как же... жди. До самой Карловки пробиваться ещё не меньше месяца. А про последующее рубило в самой Карловке лучше пока ничего не говорить.
  2. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 15:49
    отступают это хорошо.....
  3. Новик225 Звание
    Новик225
    +1
    Сегодня, 16:04
    Цитата: Прокоп_Свинин
    За Карловкой они займут рубежи... Ага, как же... жди. До самой Карловки пробиваться ещё не меньше месяца. А про последующее рубило в самой Карловке лучше пока ничего не говорить.

    попытка закрепиться в Карловке - самоубийственна. В очередной раз политическое решение "не сдавать н.п. до последней возможности" приведет к высоким потерям обороняющихся. А потом этих сил не хватит на оборону реально удобных рубежей.