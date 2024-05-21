Российские ресурсы сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией ЮВО

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Российские ресурсы сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией ЮВО

Новое уголовное дело появилось в системе Минобороны, по данным ТГ-канала "Два майора", обвинение выдвинуто против экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

Российский ресурс, ссылаясь на собственные источники сообщил, что Следственный комитет России 17 мая 2024 года возбудил уголовное дело в отношении генерала Ивана Попова, ранее командовавшего 58-й армией Южного военного округа. Как сообщается, уголовное дело возбуждено по ст. 159 части 4 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц) на основе материалов, представленных ДВКР ФСБ России. Ранее по делу проходил один из заместителей генерала, но теперь ключевым фигурантом дела называют Попова.



По данным следствия, организованная группа, куда вместе с Поповым входил коммерсант из Краснодарского края и некое высокопоставленное должностное лицо ЮВО, реализовала металлоизделия, закупленные в рамках гуманитарной помощи от администрации Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах 58-й армии. Другими словами, собранная и переданная гуманитарка ушла на сторону за большие деньги. Общий ущерб составляет свыше 100 миллионов рублей.

На данный момент генерал Попов решением 235-го гарнизонного суда заключен под стражу сроком на два месяца.

Отметим, что информация неофициальная, никаких заявлений на этот счет пока не поступало, поэтому подтвердить ее или опровергнуть мы не можем. Напомним, что в прошлом году генерала Попова сняли с командования 58-й армии, державшей оборону в Запорожской области, после чего отправили в Сирию.
48 комментариев
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  1. invisible_man Звание
    invisible_man
    -6
    Сегодня, 15:29
    Каков поп, таков и приход (с).
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 15:57
      Не было никогда и вот опять. am
      А мы удивляемся, что СВО третий год.
      А командующим командовать некогда: они заняты набиванием карманов. Очень напоминает ситуацию во время ПМВ. Тогда как-то не очень напобеждать получилось. Сейчас - лучше, но есть огромные запасы техники и вооружений, изготовленных в СССР. Нынешние генералы к этим запасам не имеют никакого отношения.
      В целом ситуация очень тревожная. В МО нужна масштабная ревизия: кругом воровство, коррупция, откаты, сдвиги сроков вправо.
      Кто-то по копейке собирает всё необходимое, а кто-то это разворовывает.
      Этому "генералу" Попову нужно предъявить обвинение в измене Родине за совершенное мошенничество.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 16:07
        Дело в том что именно этот генерал на совещании в 2023 году поднял очень неудобные вопросы в присутствии вышестоящего командования. Такие как контрбатарейная борьба,связь,БПЛА честно сказал чего в армии не хватает.За это его даже по-моему отстранили от должности. Уж не решили ли с ним таким образом свести счёты.А то любят у нас докладывать на верх как у нас всё хорошо.А тут приехало начальство и Попов начал рассказывать о реальных проблемах в войсках. Дело могли и сфабриковать.Помешал кому то карманы набивать.Он вроде как честный,хороший офицер по слухам,в Армии его подчинённые положительно о нем отзывались.
      2. TiRex Звание
        TiRex
        0
        Сегодня, 16:08
        Вот ты балабол, насколько помню 58 армия была одной из самых укрепленных(линии обороны были нормальными) и героя он именно за то получил что его армия сражалась более чем достойно, сводки там были непрерывно. по сути он и был одной из основных фигур остановивших контрнаступ.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 15:33
    «Арестован генерал Попов, бывший командующий 58й армией. За коррупцию, за продажу налево металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство линии обороны. Он был ещё летом 2023 года отстранён от командования. А теперь вот пришли к нему. Масштабная чистка армии России продолжается» политолог Сергей Марков.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 15:57
      ......организованная группа,..... реализовала две тонны металлоизделий

      Хотелось бы подробней знать, что это за металлоизделия и кому реализовала.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      -1
      Сегодня, 16:03
      Меньше слушаем политологов. Диванная аналитека на опыте утверждала и будет утверждать, что уголовку издревле шьют либо несогласным, либо недоложившим. Так во всем мире устроена вертикаль.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +13
    Сегодня, 15:33
    2 тонны металлоизделий потянули 100 млн руб,они что были из драгметаллов с вкраплениями из драгоценных камней?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:37
      да там наверное не только металлоизделия , потом уже в ходе следствия выяснится .У прокурорских , как и фэйсеров было бы за что поддтянуть , а дальше как ножом по маслу.
    2. курвиметр Звание
      курвиметр
      +5
      Сегодня, 15:43
      Писаки-егэшники с кривыми руками... 2000 тн.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 16:03
        Цитата: курвиметр
        Писаки-егэшники с кривыми руками... 2000 тн.

        Ну, примерно так, 2000 тонн арматуры стоит чуть более 100 лямов в ценах 23 года.
    3. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 15:44
      наверное описка, наверняка на такую сумму было не 2 тонны.
    4. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:48
      2 тонны металлоизделий

      В голову не приходило, что к металлоизделиям может относится не только прокат? А это уже другие цены... hi
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 16:04
        Цитата: Canecat
        В голову не приходило, что к металлоизделиям может относится не только прокат? А это уже другие цены...

        Например что? Две тонны, например, меди стоят один миллион, семьсот шестнадцать тысяч семьсот восемь рублей, 14 копеек Это какие металлоизделия, для строительства инженерных сооружений, могут быть стоимостью в 100 раз больше биржевой стоимости меди?
    5. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 16:05
      Цитата: tralflot1832
      2 тонны металлоизделий потянули 100 млн руб,они что были из драгметаллов с вкраплениями из драгоценных камней?

      А что вас удивляет? smile
      В своё время мне предлагали поучаствовать в тендере на Госзакупках по ремонту 2-х двигателей 6ч12/14 с суммой тендера в два с лишним миллиона рублей, при средней стоимости ремонта на данный двигатель в то время 120-140 т. рублей. wink
      Я благоразумно отказался. laughing
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 15:35
    Интересно, может и на ангары для самолётов-вертолетов тоже всё выделили, но оно превратилось в чемоданы наличности?
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 15:35
    Российские ресурсы сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией ЮВО

    Походу новая метла приступила незамедлительно к действию.
    Предчувствую, что Белоусов наведёт серьёзного шороху в кулуарах МО.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:50
      Белоусов наведёт серьёзного шороху

      По тому и поставили со стороны, что бы шерстили всех, а не делили на своих и чужих... хотя они и так будут.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 15:53
      Я бы сказал ,что ему поляну чистят у контрразведки на этих персон уже есть ,что предъявить ,А Белоусов зайдет на чистое поле без системных зависимосей,будет ставить людей своих ,наверное прошедших СВО ,государственников
  6. Snay Звание
    Snay
    +1
    Сегодня, 15:40
    Полетели головы воров! Это радует!
    1. Николай310 Звание
      Николай310
      +4
      Сегодня, 15:44
      Пока наглая тувинская голова на месте...

      Ах да, он ничего не знал...
      1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
        Дмитрий Иванов_1991
        +1
        Сегодня, 15:55
        если у шефа перед народом эта фраза прокатывает = я не виноват, меня обманули, а я им доверял = то и у тувинца прокатит, почему нет?
    2. TiRex Звание
      TiRex
      +1
      Сегодня, 15:47
      Он не вор, просто строительство в аврале эшелонированной линии обороны и прикрытие всего этого бумажками это немного разное. Если(скорее всего было) кто-то там и крысил то на сильно более низком уровне. А дело шьют за бумажки.
      1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
        Дмитрий Иванов_1991
        0
        Сегодня, 15:57
        дело шьют не за бумажки, а за то что со счёта бюджетного ушло 100млн рублей на то-то и это, подписал это всё Попов, принял его зам, а по факту приехали другие проверять результат работы - а там "пропали 2000 тонн металлоконструкций". Вот за эту пропажу и шьют.
        деньги-то освоены были и все проекты реализованы.
        1. TiRex Звание
          TiRex
          0
          Сегодня, 16:04
          не пропали, а нет подтверждающих документов, это вам не гражданская стройка. в том аврале все проверить лично он явно не мог, не до этого ему было.
  7. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +5
    Сегодня, 15:41
    Друга Серёжу вывел из под удара ,теперь можно и почистить МО
  8. Alien From Звание
    Alien From
    -1
    Сегодня, 15:42
    Ничего удивительного, новая метла по новому метет.
  9. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 15:42
    Эх, Пригожин не даром бочку катил на Шойгу и его команду. Наверняка знал многое, но не успел с подробным компроматом в Кремль попасть.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:51
      не успел с подробным компроматом в Кремль попасть.

      Компромат судя по всему попал...
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 15:53
        Как вариант. Думаю, человек его масштаба многие варианты просчитал, его физическое устранение в том числе.
    2. snyp3r Звание
      snyp3r
      0
      Сегодня, 15:52
      к сожалению, вряд ли бы что-то изменилось, если бы и успел
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 16:06
      Цитата: al3x
      но не успел с подробным компроматом в Кремль попасть.

      Так по длинной дороге пошёл - через Ростов...
  10. TiRex Звание
    TiRex
    +5
    Сегодня, 15:44
    мне кажется это месть генштаба за несговорчивость и отсутствие лизоблюдства. За то что не молчал о проблемах в 22-23годах, за что его и выперли из армии.
  11. курвиметр Звание
    курвиметр
    -6
    Сегодня, 15:45
    Пауки в банке... sad Катастрофа неизбежна, увы...
  12. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    -1
    Сегодня, 15:45
    две тонны металлоизделий, закупленных в рамках гуманитарной помощи от администрации Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах 58-й армии. Другими словами, собранная и переданная гуманитарка ушла на сторону за большие деньги. Общий ущерб составляет свыше 100 миллионов рублей


    Бред какой-то! Каким образом 2 тонны металлоизделий могут стоить более 100 млн рублей. Их из золота делали что-ли?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 15:57
      Цитата: Eugene Zaboy
      Бред какой-то!

      у нас такого берда, как на бредовой фабрике
      у нас в позапрошлом году руководство калининграда выкупило у частника здание Дома Советов за 340 лямов, после выяснилось, случайно, что здание не пригодно к эксплуатации и теперь его СНОСЯТ за 192 ляма, а вы о каких то 2-х тоннах
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 16:09
      На должность замминистра обороны и руководителя аппарата военного ведомства назначен Олег Савельев. почему сделан этот ход ,просто если делать аудит стороннем минестерством ,то не будет ни каких документов ,со сылкой на засекеченность ,из за этого Белоусов и вводит своего человека ,а то ,что Савельев его человек можно в вики посмотреть , можно ждать крутого развития МО ,но для этого надо убрать системшиков ,что сейчас и делают , и не совсем они виноваты в том ,что им инкриминируют ,но они в системе которую надо ломать
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 15:47
    сдается мне что кужугетовича не зря передвинули, из под удара выводили
    1. snyp3r Звание
      snyp3r
      +1
      Сегодня, 15:55
      конечно, то же самое и Сердюковым было - на таком уровне не сажают, а на пенсию списывают
      ну кроме Улюкаева, но это другая история
  14. SergLv Звание
    SergLv
    +3
    Сегодня, 15:47
    По итогу контр наступа именно на Запорожском фронте выведено из строя самое большое число мотопехоты и техники. Как отсутствие чего либо не помогло чубатым прорваться. Вопрос. И вопрос к руководству МО. Генерал свою задачу выполнил. Натиск сдержал. Искали бы лучше в генштабе. Там ещё много замов. Думаю если через одного прошерстить не одну тысячу Дронов купить можно. А если всех то военный бюджет наверное лопнет от притока наличности.
    1. snyp3r Звание
      snyp3r
      +1
      Сегодня, 15:58
      Подоляка все четко описал - это чистой воды месть за успехи и правду в глаза от ГШ. У нас же грешно от коллектива отрываться. Очень надеюсь, что Белоусов показательно эту историю развернет, ибо ВСЕМ понятно, что за бумажки можно любого притянуть
  15. alystan Звание
    alystan
    +7
    Сегодня, 15:49
    По данным следствия, организованная группа, куда вместе с Поповым входил коммерсант из Краснодарского края и некое высокопоставленное должностное лицо ЮВО, реализовала две тонны металлоизделий, закупленных в рамках гуманитарной помощи от администрации Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах 58-й армии.

    И кто же это некое высокопоставленное должностное лицо ЮВО?

    Может Попова банально подставили? И может все намного проще в этой мутной истории.

    Что нам говорит Википедия о Попове, как личности.

    11 июля 2023 года Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что Попов был отстранён от командования за требование о ротации вверенных ему частей. Он отправился с докладом к начальнику генштаба Герасимову и рассказал, что находящиеся на передовой подразделения нуждаются в ротации из-за больших потерь в Пологовском районе Запорожской области. В ответ на это Герасимов обвинил Попова в паникёрстве и шантаже. После этого Попов решил донести информацию уже до верховного главнокомандующего, Владимира Путина, после того как он это попытался сделать, его отстранили.

    12 июля 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулёв, в прошлом также командовавший 58-й армией, опубликовал в своём телеграм-канале голосовое обращение голосом Попова и подписанное его именем, которое предназначалось для сослуживцев. В обращении Попов заявил, что его отстранили от должности после того, как он доложил командованию о проблемах в российской армии, касающиеся «боевой работы» и обеспечения, и о конфликте со «старшими начальниками». В обращении названа «главная трагедия современной войны»: отсутствие контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также массовая гибель российских военнослужащих от артиллерии противника. По словам генерала, приказ о его увольнении был «состряпан за один световой день» и «подписан министром обороны» Сергеем Шойгу, поскольку, как считает Попов, «старшие начальники почувствовали в нём опасность»

    А отрапортовавший самому Верховному о взятии Крынок Шойгу ушел на повышение...
    1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Сегодня, 16:00
      а попытавшийся указать на беспредел шойгу и некомпетентность герасимова Пригожина ждала иная судьба..
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 16:04
        Самое странное, что о взятии Крынок до сих пор чуть ли не еженедельно идут доклады...
        А вообще, гнусно "не трогать всяких Герасимовых" и делать вид, что все просто замечательно.
  16. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 15:49
    Это прилетела ответка за ,,Марш справедливости,, . Генерал Попов видимо тоже был там замешан, однако в критический момент решительно не поддержал Пригожина и Уткина,испугался. А "харант"и его компания в тот момент хватанули страху изрядно. И таких дел "великий геополитик" не прощает.Вот теперь и мстят всем причастным к мятежу. Так что генерала Попова не жалко,раз проявил нерешительность. Интересно только что это за металлоизделия они там толкнули на сторону по цене 50миллионов рублей за тонну?
  17. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:57
    ...реализовала две тонны металлоизделий, ....... Другими словами, собранная и переданная гуманитарка ушла на сторону за большие деньги. Общий ущерб составляет свыше 100 миллионов рублей.

    Нас за кого тут держат?!!! Две тонны за 100 лямов?!! belay Это по 50 000 рублей за килограмм чермета?! request По цене серебра???
    Не, ну я всё понимаю, но не до такой же степени нас за дурней держать... То опытный воин со стакана "съехал" и в самолёте гранатами жонглировал, то боевой генерал две тонны черняшки на сторону задвинул... Ну нельзя так...
  18. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 16:02
    Интересно когда возьмут за причинное место экс генерала Булгакова с его тушеночно вещевым делишками.
  19. panov_panov Звание
    panov_panov
    0
    Сегодня, 16:02
    Это продолжение цирка, из серии гранат и кокаина в самолёте Пригожина)) Бред какой то 2 тонны металлоизделий и 100 млн