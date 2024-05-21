Премьер Армении встретился с заместителем главы ЦРУ

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Премьер Армении встретился с заместителем главы ЦРУ

Власти Армении продолжают придерживаться выбранного ими прозападного курса, сближаясь с США и их союзниками. В то же время текущие отношения Еревана и Москвы едва ли можно назвать дружескими или даже партнерскими.

После того, как армянские власти объявили о заморозке участия своей страны в ОДКБ, Ереван всё чаще проводит встречи и переговоры с представителями ЕС и США. Так, согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, премьер страны Никол Пашинян сегодня принял у себя делегацию ЦРУ во главе с заместителем главы ведомства Дэвидом Коэном.



В материале говорится, что глава правительства Армении провел переговоры с зарубежными гостями. Основными темами стали двусторонние отношения Вашингтона и Еревана, а также международная повестка.

Позднее стало известно, что встречу с делегацией ЦРУ провел также и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети. При этом темы переговоров он обозначил те же.

Напомним, что после откровенной сдачи Нагорного Карабаха власти Армении начали стремительно сближаться с Западом, при этом обвиняя во всех своих бедах Россию.

Так, Ереван уже успел провести на своей территории совместные с военнослужащими США учения. Кроме того, премьер Никол Пашинян открыто заявляет, что его страна взяла курс на евроинтеграцию и рассчитывает как можно скорее присоединиться к ЕС.
28 комментариев
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  1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +7
    Сегодня, 16:14
    пашинян отчитался перед начальством - всё идёт по плану.
    ПС: бедные армяне.. волк в овечьей шкуре.
    1. Aken Звание
      Aken
      +10
      Сегодня, 16:18
      Лично мне армян не жалко.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        -1
        Сегодня, 16:20
        Ереванских армян открытого общества и всех остальных. Вы не путайте, это разные вещи.
        1. Aken Звание
          Aken
          +2
          Сегодня, 16:22
          Как Вы их различаете? По каким признакам?
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            -1
            Сегодня, 16:23
            По месту жительства. Армяне живущие в самой Армении и особенно в Ереване, которые никуда не уезжают на заработки, это отдельный субэтнос считающий себя самыми самыми в народе.
            1. Aken Звание
              Aken
              +2
              Сегодня, 16:25
              Типа Западэнцев? А на чём они кормятся? Коньяк по подвалам разливают?
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                0
                Сегодня, 16:27
                Ереванские армяне открытого общества кормятся в НКО и НПО. Это стандартный небольшой процент населения в любой стране, который обслуживает текущий режим. Все остальные выживают сами обычно вне страны.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  +1
                  Сегодня, 16:28
                  Получается, это выгоднее заработков на стороне.
                  1. Копчёный Звание
                    Копчёный
                    0
                    Сегодня, 16:31
                    Ещё раз. Всегда и везде есть процент населения, который содержит текущий режим и который его обслуживает. Им не надо никуда выезжать, их прекрасно кормят на месте и они являются пассионариями.
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      0
                      Сегодня, 18:03
                      Что-то слишком много народа у кормушки трётся. Непропорционально много. Либо они полуголодные, либо кормушка очень большая. Но с чего ей быть большой?
                2. alystan Звание
                  alystan
                  +1
                  Сегодня, 16:44
                  У большинства ереванских только фамилии армянские.
      2. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 16:55
        Цитата: Aken
        Лично мне армян не жалко.

        Так и запишем - армянин Пашинян агент МИ-6 , Сороса , и ЦРУ . hi
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 18:07
          Поздно записывать. У него уже есть медаль - 30 лет беспорочной службы и звание Почётный Соросян.
    2. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 16:18
      Да большинство армян всё устраивает в их политике, хватит их за обманутых и дураков считать. Они выбрали этот курс абсолютным большинством
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:21
        Да большинство армян всё устраивает в их политике

        Ну раз они Пашиняна не скинули и постоянно переизбирают значит так оно и есть... Вот пусть теперь всё это (конфликт с Азербайджаном) сами и расхлебывают...
        1. Дмитрий Иванов_1991 Звание
          Дмитрий Иванов_1991
          +5
          Сегодня, 16:24
          я бы аналогию привёл с другим народом, который тоже всё время одного и того же мудреца выбирает, а потом жалуется на жизнь плохую. То пенсии нищенские, то воровство одно, то справедливости и порядка нет и т.д.
          Но скорее всего минусов нахватаю, если фамилию назову.
          Допустим, речь идёт о Таджикистане, с его несменяемым царём Рахмоном.
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Дмитрий Иванов_1991
      пашинян отчитался перед начальством - всё идёт по плану.
      ПС: бедные армяне.. волк в овечьей шкуре.

      С чего это они бедные, они сами его переизбрали.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:18
    «Премьер Армении встретился с заместителем главы ЦРУ» —

    — Заместителя послали инструктировать Пашиняна ...
  3. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 16:25
    «…Кроме того, премьер Никол Пашинян открыто заявляет, что его страна взяла курс на евроинтеграцию и рассчитывает как можно скорее присоединиться к ЕС…».

    Так у Армении нет общей границы с ЕС…
    Скорее Турция к себе Армению «присоединит»…
  4. Radius Звание
    Radius
    +1
    Сегодня, 16:28
    Т.е. к директору ЦРУ Пашиняна не подпустили. Не по чину! :)
  5. JonnyT Звание
    JonnyT
    +2
    Сегодня, 16:32
    Че они там, наверное обсуждали открытие лагерей подготовки боевиков - црушные подонки ничего более делать не умеют, только террористов растить
  6. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 16:52
    Премьер Армении встретился с заместителем главы ЦРУ

    Ну или альтернативный заголовок: "Премьер Армении встретился с заместителем своего главного работодателя" smile
  7. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 16:52
    И здесь кОганы , коэны ,коХаны... Вот везде они несут смуту , разруху , войну..
  8. Valter1364 Звание
    Valter1364
    +2
    Сегодня, 16:53
    И подарил он Мальчишу-Плохишу бочку варенья и ящик печенья!
  9. Pohk Звание
    Pohk
    0
    Сегодня, 17:05
    Видимо самих армян Пашинян устраивает и то что он делает им тоже нравиться.
  10. Юрий Васильев Звание
    Юрий Васильев
    0
    Сегодня, 17:13
    После таких встреч ничего хорошего Армению не ждёт, пакость какую-то планируют, просто так, поболтать, црушники не ездят.
  11. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 17:49
    Ну ладно, Македонский негомосе ксуалист. Но пошенян то - да?? И матерый, с мозолями
  12. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 18:08
    Хозяин стегал плёткой нерадивого раба или ограничился пинками?