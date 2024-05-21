«Премьер Армении встретился с заместителем главы ЦРУ»

Власти Армении продолжают придерживаться выбранного ими прозападного курса, сближаясь с США и их союзниками. В то же время текущие отношения Еревана и Москвы едва ли можно назвать дружескими или даже партнерскими.После того, как армянские власти объявили о заморозке участия своей страны в ОДКБ, Ереван всё чаще проводит встречи и переговоры с представителями ЕС и США. Так, согласно сообщению пресс-службы армянского правительства, премьер страны Никол Пашинян сегодня принял у себя делегацию ЦРУ во главе с заместителем главы ведомства Дэвидом Коэном.В материале говорится, что глава правительства Армении провел переговоры с зарубежными гостями. Основными темами стали двусторонние отношения Вашингтона и Еревана, а также международная повестка.Позднее стало известно, что встречу с делегацией ЦРУ провел также и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети. При этом темы переговоров он обозначил те же.Напомним, что после откровенной сдачи Нагорного Карабаха власти Армении начали стремительно сближаться с Западом, при этом обвиняя во всех своих бедах Россию.Так, Ереван уже успел провести на своей территории совместные с военнослужащими США учения. Кроме того, премьер Никол Пашинян открыто заявляет, что его страна взяла курс на евроинтеграцию и рассчитывает как можно скорее присоединиться к ЕС.

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