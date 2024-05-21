Глава МИД РФ: На встрече с иностранными послами Зеленский истерично требовал поддержать свою «формулу мира»

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Глава МИД РФ: На встрече с иностранными послами Зеленский истерично требовал поддержать свою «формулу мира»

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у России есть возможности получать доступ к различной информации, которая, как правило, не предназначается для опубликования, оглашения. В частности, известно, что в конце апреля текущего года, обсуждая в Киеве с иностранными послами свою нелепую затею с конференцией в Швейцарии, по оценке некоторых участников мероприятия, глава киевского режима Владимир Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, при этом на повышенных почти истеричных тонах требуя поддержать свою так называемую "формулу мира" в качестве средства заставить Россию "встать на колени".

Лавров напомнил, что человек, когда отсутствует необходимость себя контролировать, как правило, говорит правду. Поэтому всем, кого в настоящее время пытается обхаживать глава киевского режима, и на кого оказывается давление с призывом принять участие в мероприятии в Швейцарии, главным образом, чтобы создать массовку, сфотографироваться с другими участниками, чтобы впоследствии дать Зеленскому повод говорить о якобы существующей широкой поддержке так называемой "формулы мира", должны следует осознавать, куда их заманивают. Их фактически пытаются заманить, чтобы сформировать видимость широкой поддержки ультиматума, который потом планируется предъявить России.



Однако, как недавно подчеркнул президент России Владимир Путин, подобные игры не имеют ничего общего с дипломатией, как и остальные внешнеполитические шаги стран Запада, дипломаты которых фактически полностью утратили свои профессиональные навыки.
15 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 16:31
    Стесняюсь спросить...
    А те, кто не устоит и поставит свою подпись под этой "нелепой затеей"...
    Что с ними после этого будет?
    Будут ли они потом отвечать?..
    Материально... или своим благополучием... территорией?..
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 16:42
      Будут хлебать свои ошибки полной ложкой.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 16:32
    Как то я слабо представляю что бы кто-то в любой войне прислушивался к чужому мнению, тем более стран однозначно заинтересованной в исходе этого конфликта и помогающих одной из сторон... Как-то те же Штаты абсолютно наплевательски относятся к любым осуждениям их агрессий... Ну и мы должны поступать точно так же... Историю пишут победители!!! А побеждённые её потом изучают...
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      -3
      Сегодня, 16:38
      Слабость теперешней (либеральной) России - ей это важно.
      Она прислушивается.
      Ей очень важно не рассердить коллектив... Как девочка-новичок в новом классе.
      Видимо, она ещё не может поверить в то, что она - СИЛЬНА и САМОДОСТАТОЧНА, как позиционирует себя перед собственном народом.
      Или... ей это только кажется...
      Какие ещё могут быть варианты?
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        +3
        Сегодня, 17:01
        На коллектив Россия ложит большой болт ,и действительно она самодостаточна
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 18:04
      Как-то те же Штаты абсолютно наплевательски относятся к любым осуждениям их агрессий...

      А вы много видели официальных осуждений их агрессий в ООН?
  3. sanja.grw Звание
    sanja.grw
    +3
    Сегодня, 16:34
    Глава МИД РФ: На встрече с иностранными послами Зеленский истерично требовал поддержать свою «формулу мира»

    1. Radius Звание
      Radius
      +1
      Сегодня, 16:38
      прекрасно! Лучше и не скажешь! :)
    2. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 17:46
      мальчик который играл плохиша удивительно похож на Зеленского. Неужели это Зеленский в детстве?
  4. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +1
    Сегодня, 16:39
    Ну судя ,по тому ,что озвучил Лавров ,он говорит о визите Генсека Нато, глава киевского режима Владимир Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, при этом на повышенных почти истеричных тонах требуя поддержать свою так называемую "формулу мира" в качестве средства заставить Россию "встать на колени". ,
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 16:45
    Он понимает что конец уже близок, он отработанный материал, у него уже тихая паника, чего тут удивляться
  6. Roust Звание
    Roust
    +3
    Сегодня, 16:49
    Дайте клоуну лопату, могилу себе откопать, жене его - чёрные труселя - для траура на его похоронах. Руине - абзац в истории.
  7. Igor1915 Звание
    Igor1915
    0
    Сегодня, 17:32
    Странно, эта новость есть а о задержании Попова нет . Видимо это важнее.
  8. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 17:51
    Цитата: Igor1915
    Странно, эта новость есть а о задержании Попова нет . Видимо это важнее.

    а какое отношение к заявлению Лаврова имеет это уголовное дело? Вы из украинских брандеров?
  9. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:00
    остальные внешнеполитические шаги стран Запада, дипломаты которых фактически полностью утратили свои профессиональные навыки

    Если б они их утратили, не было бы официального решения ООН о признании России страной- агрессором, которое открыло широкие поставки оружия на Украину.
    А вот к профессиональным навыкам самого Лаврова есть большие вопросы- как такое можно было допустить, имея в совбезе право вето?