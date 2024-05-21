Глава МИД РФ: На встрече с иностранными послами Зеленский истерично требовал поддержать свою «формулу мира»
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у России есть возможности получать доступ к различной информации, которая, как правило, не предназначается для опубликования, оглашения. В частности, известно, что в конце апреля текущего года, обсуждая в Киеве с иностранными послами свою нелепую затею с конференцией в Швейцарии, по оценке некоторых участников мероприятия, глава киевского режима Владимир Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал, при этом на повышенных почти истеричных тонах требуя поддержать свою так называемую "формулу мира" в качестве средства заставить Россию "встать на колени".
Лавров напомнил, что человек, когда отсутствует необходимость себя контролировать, как правило, говорит правду. Поэтому всем, кого в настоящее время пытается обхаживать глава киевского режима, и на кого оказывается давление с призывом принять участие в мероприятии в Швейцарии, главным образом, чтобы создать массовку, сфотографироваться с другими участниками, чтобы впоследствии дать Зеленскому повод говорить о якобы существующей широкой поддержке так называемой "формулы мира", должны следует осознавать, куда их заманивают. Их фактически пытаются заманить, чтобы сформировать видимость широкой поддержки ультиматума, который потом планируется предъявить России.
Однако, как недавно подчеркнул президент России Владимир Путин, подобные игры не имеют ничего общего с дипломатией, как и остальные внешнеполитические шаги стран Запада, дипломаты которых фактически полностью утратили свои профессиональные навыки.
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