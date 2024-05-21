Песков: председатель ГД РФ Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана
Стало известно, кто из официальных лиц будет представлять Российскую Федерацию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, погибшем в результате крушения вертолета 19 мая. Сегодня церемония прощания с иранским лидером и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахианом началась в городе Тебриз провинции Восточный Афганистан, где ранее и произошла катастрофа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ на церемонии будет представлять делегация во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным. Он прибудет в Иран завтра.
— сообщил спикер Кремля, его заявление публикует «Интерфакс».
Завершающим днем прощания с президентом Ирана, министром иностранных дел и остальными погибшими в результате авиакатастрофы станет 23 мая. В этот день президента Эбрахима Раиси, главу МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу Али Хашима, которые также были на борту разбившегося вертолета, похоронят в мавзолее имама Резы в родном городе Раиси Мешхеде.
До этого прощание с погибшими, начавшееся сегодня в Тебризе, пройдет в священном для шиитов городе Кум, а завтра тела доставят в Тегеран, где духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи проведет всеобщую поминальную молитву в столичной мечети в среду. После этого, 23 мая, церемония и завершится в Мешхеде. Как сообщает арабская пресса, проститься с погибшими на улицы вышли тысячи людей, многие несут портреты политиков.
Ранее в российской прессе высказывалось предположение, что на церемонию прощания со своим коллегой, которого он знал лично, поедет президент РФ Владимир Путин. Однако по неписанным правилам на подобные мероприятия вообще не принято приглашать иностранных официальных гостей, тем более лидеров государств. Видимо поэтому последнюю дань уважения Раиси, который много сделал для сближения России и Ирана, отдаст председатель ГД РФ Вячеслав Володин, который, к тому же, будучи избранным депутатом, является представителем российских избирателей. В конце января прошлого года года Володин лично встречался с Раиси во время визита в Тегеран.
Внеочередные президентские выборы в Исламской Республике уже назначены на 28 июня. До избрания нового лидера его обязанности будет исполнять вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Эксперты отмечают, что гибель Раиси не отразится кардинально на стремительно развивающемся в последнее время стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.
Любопытно, что назначение Мохаммада Мохбера на пост вице-президента Ирана стало первым решением Эбрахима Раиси на посту президента в августе 2021 года. Помимо этого, Мохбер — ветеран ирано-иракской войны, служил в медицинском подразделении КСИР. По итогу он имеет неплохой рейтинг среди политической и военной элиты. Причем именно Мохбер во многом лавировал экономикой страны, удерживая Иран на плаву, несмотря на годы западных санкций.
В 2022 году Мохбер был в России, обсуждал и военное, и торгово-экономическое сотрудничество. А в прошлом году в Тегеране встречался с помощником президента России Игорем Левитиным. То есть, если Мохбер будет избран следующим президентом Ирана, курс на сближение с Россией, Китаем и африканскими странами будет продолжен.
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