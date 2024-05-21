Politico: США пообещали Грузии привилегии, если та «укрепит свою демократию»

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Politico: США пообещали Грузии привилегии, если та «укрепит свою демократию»

Грузинские власти ведут последовательную прозападную политику, но их новый закон об иноагентах существенно ограничивает возможности для влияния Запада на внутренние процессы в стране. Но если Тбилиси откажется от такого курса, то он сможет получить от Вашингтона довольно привлекательный пакет помощи.

Как сообщает американское издание Politico, об этом говорится в законопроекте, который вскоре будет подан в конгресс Соединенных Штатов.

В нем США пообещали Грузии определенные привилегии, если та «укрепит свою демократию». В частности, речь идет о крупном пакете американской помощи в экономической и оборонной сфере. Также в документе предусмотрено предоставление преимуществ грузинским компаниям в торговле с Соединенными Штатами. Грузии предоставят упрощенный доступ на внутренний рынок США, а грузинским гражданам – безвизовый режим въезда в страну.

Помимо этого, Вашингтон готов предоставить существенную помощь в оборонной сфере, в том числе поставку военной техники с учетом «вероятной российской агрессии».

Но чтобы все это получить, Тбилиси обязан соблюсти ряд условий в политической сфере. В частности, американцы должны убедиться, что он готовится к «честным и свободным» выборам и прекратит «нарушать права человека».

Ну а если в Грузии вступит в силу закон об иностранных агентах, то на это случай в конгресс США уже подан законопроект о введении персональных санкций против целого ряда высокопоставленных грузинских политиков и чиновников.
6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 15:56
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В нем США пообещали Грузии определенные привилегии, если та «укрепит свою демократию». В частности, речь идет о крупном пакете американской помощи в экономической и оборонной сфере.

    Чем заканчивается эта "помощь" хорошо теперь знают украинцы.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:08
      Чем заканчивается эта "помощь" хорошо теперь знают украинцы.

      Опять пошли в ход "нуландские печеньки"... Вот только обойдутся они Грузии очень дорого... Пример Украины им в помощь...
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 16:09
        Что можно пожелать грузинской политической элите в данной ситуации? Только держаться , ибо Турция под боком и она ни на минуту не забывает о своих территориальных претензиях.
  3. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 15:56
    Также в документе предусмотрено предоставление преимуществ грузинским компаниям в торговле с Соединенными Штатами. Грузии предоставят упрощенный доступ на внутренний рынок США,

    Ха-ха-ха, поймали сакартвело на морковку.
    Что такого есть в Грузии товарного, чего нет и может заинтересовать США? Да ничего, кроме самой территории. laughing
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:58
    Politico: США пообещали Грузии привилегии, если та «укрепит свою демократию»
    . Т. е. кнут и пряник...
  5. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 16:06
    Почём нынче демократия?