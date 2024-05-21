Проведена операция по буксировке в порт разрушившего мост в Балтиморе контейнеровоза Dali

Контейнеровоз, из-за столкновения которого с опорой моста в Балтиморе, оказался заблокирован один из крупнейших портов США, был освобождён от упавших металлоконструкций моста и несколькими буксирами снят с мели.Сообщается о том, что крупнотоннажное судно, которое ходит под флагом Сингапура и капитаном которого является гражданин Украины, возвращали в морской порт Балтимора в течение нескольких часов.Ранее была разобрана часть упавших в воду пролётов моста, что позволило создать своеобразный канал, который частично разблокировал порт. Полноценного морского трафика в Балтиморе пока нет, однако отдельные суда в соответствии со специальным графиком уже осуществляют движение.В итоге контейнеровоз Dali, ранее получивший значительные повреждения носовой части и потерявший больше сотни контейнеров, отбуксирован туда, откуда он начал своё печально известное движение. Это контейнерная гавань.Напомним, что, по официальной версии, столкновение с опорой моста произошло вследствие того, что команда потеряла контроль над судном ввиду выхода из строя системы электропитания. А система эта вышла из строя в связи с проблемами с силовой установкой судна.В планах США значится восстановление моста через реку Патапско-ривер в Балтиморе к 2028 году.

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