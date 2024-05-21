Проведена операция по буксировке в порт разрушившего мост в Балтиморе контейнеровоза Dali

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Проведена операция по буксировке в порт разрушившего мост в Балтиморе контейнеровоза Dali

Контейнеровоз, из-за столкновения которого с опорой моста в Балтиморе, оказался заблокирован один из крупнейших портов США, был освобождён от упавших металлоконструкций моста и несколькими буксирами снят с мели.

Сообщается о том, что крупнотоннажное судно, которое ходит под флагом Сингапура и капитаном которого является гражданин Украины, возвращали в морской порт Балтимора в течение нескольких часов.

Ранее была разобрана часть упавших в воду пролётов моста, что позволило создать своеобразный канал, который частично разблокировал порт. Полноценного морского трафика в Балтиморе пока нет, однако отдельные суда в соответствии со специальным графиком уже осуществляют движение.

В итоге контейнеровоз Dali, ранее получивший значительные повреждения носовой части и потерявший больше сотни контейнеров, отбуксирован туда, откуда он начал своё печально известное движение. Это контейнерная гавань.



Напомним, что, по официальной версии, столкновение с опорой моста произошло вследствие того, что команда потеряла контроль над судном ввиду выхода из строя системы электропитания. А система эта вышла из строя в связи с проблемами с силовой установкой судна.

В планах США значится восстановление моста через реку Патапско-ривер в Балтиморе к 2028 году.

8 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 16:47
    У нас за неделю, мост вместе с кораблем на металлолом бы уже давно разобрали wassat
    1. Borik Звание
      Borik
      +1
      Сегодня, 17:01
      А деньги на строительство нового моста взыскать с клоуна Зеленского и его приспешников так как капитан-то судна украинец. А капитана за уничтожение моста наградить орденом Мужества.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 17:29
        Цитата: Borik
        наградить орденом Мужества

        Скорее другим... портом ошибся lol
      2. SovAr238A Звание
        SovAr238A
        0
        Сегодня, 18:03
        Перестаньте повторять эту чушь про капитана украинца.
        Ну уже 2 месяца назад все выяснили.
        Командовал индус.
        Был на данном корабле капитан с Украины, но в 2022 году. Не позже.
        Хватит повторять глупости за теми, к о их пишет...
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 16:50
    Сильно впечатлил кусок моста, возлежащий на носовой части судна.
    Лихо он в мост въехал!
  3. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 16:54
    Не та страна названа глобальным лидером ,и уже не те люди которые на луну высаживались стали править этой страной
  4. Комментарий был удален.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 17:11
    А что за грузы в контейнерах? Их же кто то ждёт, кто то не получил свои подарки
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:02
    bully Кто топливо перекрыл так и не установили?