Прогресс ракетных вооружений КНДР
Ракетный комплекс "Хвасон-18" на испытаниях, апрель 2023 г.
Оборонная стратегия КНДР строится на идее массированного ответного ракетно-ядерного удара. Для реализации такой концепции в стране разрабатываются, принимаются на вооружение и серийно производятся ракетные комплексы стратегического назначения разных классов. К настоящему времени оборонная промышленность КНДР достигла весьма высокого уровня, и подобные ее разработки по своим параметрам и возможностям приближаются к изделиям от мировых лидеров ракетной отрасли.
Баллистический потенциал
Ключевым элементом северокорейской системы ракетных вооружений стратегического назначения являются комплексы с баллистическими ракетами. Созданы и состоят на вооружении системы оперативно-тактического класса, малой и средней дальности. Кроме того, в последнее десятилетие был показан значительный прогресс в классе межконтинентальных ракет наземного базирования.
По известным данным, первая северокорейская баллистическая ракета с дальностью полета не менее 5500 км была испытана в середине двухтысячных годов, но тогда речь шла только об эксперименте. К десятым годам промышленность КНДР накопила необходимый опыт и приступила к созданию полноценных МБР, пригодных для принятия на вооружение и эксплуатации в войсках.
Старт ракеты "Хвасон-18"
В течение прошлого десятилетия создали, испытали и представили несколько комплексов серии «Хвасон» с высокими летными характеристиками и боевой нагрузкой. Так, дальность полета постепенно довели с 5,5-6 тыс. км до 8-10 тыс. км. За счет этого у КНДР впервые появилась возможность нацелить свои МБР на объекты, расположенные на континентальной территории США.
Самой совершенной корейской МБР на данный момент является изделие «Хвасон-18», впервые представленное в прошлом году. В апреле, июле и декабре состоялись три испытательных пуска, показавшие потенциал этой ракеты и комплекса в целом. По известным данным, теперь «Хвасон-18» производится серийно и поступает в войска.
Как и другие ракетные комплексы КНДР, «Хвасон-18» выполнен мобильным и строится на многоосном специальном шасси. Такая машина несет подъемный транспортно-пусковой контейнер с ракетой, имеющей длину ок. 25 м и массу порядка 55-60 т. Ракета выполнена трехступенчатой и имеет твердотопливные двигатели. Дальность полета, по зарубежным оценкам, может достигать 13-15 тыс. км. Ракета может нести конвенциональную и ядерную боевую часть.
Подводная компонента
КНДР стремится построить полноценную ядерную триаду, и с этой целью развивает направление баллистических ракет подводных лодок. Первая ракета этого класса под названием «Пуккыксон-1» была разработана в первой половине десятых годов и впервые испытана в 2014 г. Затем состоялось не менее десятка новых тестовых и учебных пусков, после чего в 2016-17 гг. изделие приняли на вооружение. Согласно иностранным оценкам, первая северокорейская БРПЛ относилась к классу ракет малой или средней дальности и могла лететь на 1,2-2 тыс. км.
Старт ракеты "Пуккыксон-3", октябрь 2019 г.
Направление БРПЛ получило развитие, и уже в 2017 г. на одном из парадов впервые показали ракету «Пуккыксон-3». По неизвестным причинам, летные испытания этого изделия начались значительно позже, только в 2019 г. В ходе тестового пуска ракета прошла по траектории, соответствующей полету на дальность до 2,5 тыс. км. Предполагается, что «Пуккыксон-3» на рубеже десятилетий поступила на вооружение и теперь используется в боевом дежурстве.
В 2020 г., вновь на военном параде, продемонстрировали ракету с обозначением «Пуккыксон-4». Всего через несколько месяцев показали и следующее изделие семейства с номером «5». В 2022 г. состоялась аналогичная премьера БРПЛ «Пуккыксон-6». Все эти ракеты существенно отличаются от предшественницы и, вероятно, должны показывать более высокие характеристики. При этом испытания трех изделий пока не проводились, и даже примерные их параметры пока остаются неизвестными.
Гиперзвуковое направление
Для повышения боевого потенциала ракетных войск изучаются и осваиваются принципиально новые технологии. Так, несколько лет назад стало известно, что в КНДР идут работы по созданию ракетных комплексов с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. Такие изделия или их макеты даже демонстрировались на выставках и парадах.
2 апреля 2024 г. состоялись испытания подобной разработки – комплекса «Хвасонпхо-16на». Старт ракеты с перспективным боевым оснащением состоялся на одном из полигонов вблизи г. Пхеньян; конечная точка траектории находилась в акватории Японского моря. С целью обеспечения безопасности испытаний и сокрытия реальных характеристик комплекса, полет проводился с ограничениями по дальности полета.
Ракеты "Пуккыксон-5" на параде, январь 2021 г.
Как сообщалось, гиперзвуковой боевой блок успешно долетел до заданного района. В полете он поддерживал заданную скорость и совершал маневры по высоте и курсу. Максимальная высота траектории превысила 100 км. Полет завершился падением боевого блока в заданной точке Японского моря.
Реальные параметры и боевые качества комплекса «Хвасонпхо-16на» пока остаются неизвестными. Официальные источники КНДР указывают, что он имеет «средне-большую дальность», но не приводят точные числа. Также не раскрываются иные особенности конструкции. По всей видимости, новый гиперзвуковой комплекс может отправлять свой боевой блок на дальность не менее 2-3 тыс. км и атаковать точечные цели. Прямое попадание такого объекта способно нанести цели серьезный урон, и при этом возможна установка боевой части, в т.ч. ядерной.
Стратегические крылатые
С недавнего времени в арсеналах КНДР присутствуют крылатые ракеты наземного базирования, предназначенные для решения боевых задач стратегического уровня. Первый комплекс такого класса под названием «Хвасар-2» разработали на рубеже десятилетий, и в январе 2022 г. состоялся первый испытательный запуск новой ракеты. Затем провели еще несколько тестов, после чего ракету, предположительно, приняли на вооружение.
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Хвасонпхо-16на", апрель 2024 г.
«Хвасар-2» представляет собой крылатую ракету традиционной компоновки, построенную в цилиндрическом корпусе длиной ок. 6 м и диаметром ок. 600 мм. Изделие имеет прямое крыло, раскладываемое в полете. Старт осуществляется с наземной пусковой установки при помощи твердотопливного двигателя. Маршевый двигатель – турбореактивный. Предполагается возможность оснащения ракеты специальной БЧ.
Как и другие изделия своего класса, ракета «Хвасар-2» является дозвуковой. Она способна к длительному полету на большую дистанцию. Так, в ходе испытаний недавнего прошлого ракеты летали по замкнутым траекториям и показывали дальность 2 тыс. км. Возможно, вновь имели место ограничения, и реальные характеристики ракеты значительно выше.
Вопросы обороны
По очевидным причинам, КНДР уделяет много внимания развитию ракетных систем стратегического назначения. Разрабатываются и доводятся до эксплуатации в войсках разнообразные образцы всех основных классов, включая самые новые. Регулярно демонстрируются новые разработки, а также сообщается о проведении испытательных и учебных пусков.
Постепенное и планомерное развитие ракетной техники и вооружений привело КНДР к весьма интересным результатам. Ракетные войска страны располагают целым рядом сухопутных ракетных комплексов разных классов, включая межконтинентальные. Более того, достигнуты высочайшие характеристики дальности, позволяющие решать самые сложные боевые задачи. При всем этом, продолжают развиваться и другие классы ракет, в т.ч. нестратегические – от оперативно-тактических до систем средней дальности.
Старт крылатой ракеты "Хвасар-2", февраль 2023 г.
Сухопутная составляющая стратегической ракетной группировки с недавнего времени пополняется принципиально новыми образцами. Проведены и, вероятно, завершены испытания крылатой ракеты наземного базирования. Также идут испытания мобильного комплекса с ракетой средней дальности, несущей гиперзвуковой боевой блок.
Начато строительство подводной составляющей стратегических сил. К настоящему времени она получила БРПЛ средней дальности. При этом уровень развития северокорейской ракетной техники позволяет ожидать, что в обозримом будущем на подлодках разместят и МБР. Вероятно, это будут ракеты с минимальной для своего класса дальностью, но и это изменит возможности флота.
Параллельно с ракетами развивается их возможное боевое оснащение. КНДР осуществляет полноценную ядерную программу и производит специальные БЧ ряда типов с разными характеристиками. Все или почти все они совместимы с ракетными комплексами последних моделей. Развертывание таких боезарядов на современных ракетах известным образом повысит боевую эффективность ракетных войск и положительно повлияет на процессы сдерживания.
Таким образом, несмотря на ограниченные ресурсы и возможности, КНДР уделяет большое внимание вопросам стратегического сдерживания и создает соответствующие вооружения и средства. С их помощью удается посылать сигнал потенциальным противникам и поддерживать приемлемую ситуацию в регионе. Очевидно, что ракетное вооружение КНДР продолжит развиваться, и перспективные образцы помогут сохранению мира.
Информация