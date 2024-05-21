Канцлер ФРГ: Попытки НАТО создать бесполётную зону на Украине могут ввязать Германию в конфликт с РФ
14
Канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается, что попытки обеспечения бесполетной зоны над Украиной с территории стран НАТО ввяжут Германию в прямое военное противостояние с Россией.
В ходе своего выступления в рамках предвыборного мероприятия немецкой Социал-демократической партии (SPD) Шольц отметил, что в начале вооруженного конфликта на Украине обсуждалась возможность обеспечения бесполетной зоны над Украиной силами истребительной авиации стран Евросоюза и НАТО. При этом рассматривался вариант сбития российских истребителей. Однако, в НАТО пришли к выводу, что подобные действия неизбежно сделают Германию стороной конфликта и закрытие неба над Украиной противоречит здравому смыслу.
Ранее сообщалось, что Минобороны Германии запросило дополнительное финансирование в размере 3,8 миллиарда евро, которые предполагается использовать для поддержки украинской армии.
Запрос об увеличении финансирования в рамках текущего финансового года немецкое военное ведомство намеревается представить на утверждение парламента страны уже в следующем месяце. При этом ожидается, что запрос будет одобрен министерством финансов ФРГ.
Кроме того, Шольц сообщил о поставке боевикам киевского режима еще одной американской системы ПВО Patriot, несмотря на то, что подобных ЗРК на вооружении бундесвера осталось весьма ограниченное и явно недостаточное количество.
Wikipedia
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация