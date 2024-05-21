Канцлер ФРГ: Попытки НАТО создать бесполётную зону на Украине могут ввязать Германию в конфликт с РФ

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Канцлер ФРГ: Попытки НАТО создать бесполётную зону на Украине могут ввязать Германию в конфликт с РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц опасается, что попытки обеспечения бесполетной зоны над Украиной с территории стран НАТО ввяжут Германию в прямое военное противостояние с Россией.

В ходе своего выступления в рамках предвыборного мероприятия немецкой Социал-демократической партии (SPD) Шольц отметил, что в начале вооруженного конфликта на Украине обсуждалась возможность обеспечения бесполетной зоны над Украиной силами истребительной авиации стран Евросоюза и НАТО. При этом рассматривался вариант сбития российских истребителей. Однако, в НАТО пришли к выводу, что подобные действия неизбежно сделают Германию стороной конфликта и закрытие неба над Украиной противоречит здравому смыслу.



Ранее сообщалось, что Минобороны Германии запросило дополнительное финансирование в размере 3,8 миллиарда евро, которые предполагается использовать для поддержки украинской армии.

Запрос об увеличении финансирования в рамках текущего финансового года немецкое военное ведомство намеревается представить на утверждение парламента страны уже в следующем месяце. При этом ожидается, что запрос будет одобрен министерством финансов ФРГ.

Кроме того, Шольц сообщил о поставке боевикам киевского режима еще одной американской системы ПВО Patriot, несмотря на то, что подобных ЗРК на вооружении бундесвера осталось весьма ограниченное и явно недостаточное количество.
14 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:06
    Этот тряпичник ничего сам решить не может, и в перерывах между командами сверху опасается как бы чего не вышло
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:37
      Попытки НАТО создать бесполётную зону на Украине могут ввязать Германию в конфликт с РФ

      Не "могут", а обязательно ввяжет Германию в конфликт с РФ... Немцы, а вам то это зачем...??? Я понимаю зачем это нужно Зеленскому и как могут заставить Шольца, но вам то это зачем...??? Ваши старики ещё помнят май 45-го и очереди за бесплатной похлебкой и кашей к русским полевым кухням... Вам то это зачем...???
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:06
    «Подобные действия неизбежно сделают Германию стороной конфликта и закрытие неба над Украиной противоречит здравому смыслу» —

    — Там уже многое что противоречит здравому смыслу ...
    (После "Северных потоков")
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 17:11
    Колбаса ссыкотит. У него основная идея как и у амеров - подкидывать дровишек в костёр чтобы не погасло. Но при этом главное им самим не огрести. Провокаторы. Что ещё сказать....
    Потому и беспокоятся - лишь бы самим не получить по щщам. Но поддерживать какелов - это конечно, это да. Главное нагадить нам.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:13
    В смысле возможное вовлечение в конфликт? Это вроде как прямая война на территории Украины, так как еврайховская авиация должна была бы базироваться на Украине.
    И ещё вопрос кто бы кого стал сбивать
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:18
    . закрытие неба над Украиной противоречит здравому смыслу

    Удивил... здравый смысл ещё присутствует... проще говоря- жим, жим....
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 17:31
    Сегодняшний ракетный удар ОТРК Искандер М из Курской и Брянской области застал врасплох бойцов французского военного легиона, расквартированных в Харьковской области в населенном пункте Лозовая.
    19 наводчиков ПАБ и БПЛА были привезены ГУР в расположение бывшей базы отдыха, где базируется (запрещенный) нацбатальон Кракен, а также члены семей руководства этих запрещенных террористов. Всего в результате удара погибло 42 человека, 19 из которых граждане Франции, остальные неонацисты из Кракена и члены их семей. Чуть позже из РСЗО Торнадо Г были накрыты остальные члены этих группировок, прибывшие на место ракетного удара. Это еще 11 бойцов. Макрон , с наступающей Олимпиадой!!! drinks
    .
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:43
    Ливер в своём духе, скромный нацист, его шобла не стесняется в выражениях и вовсю воюет чубатыми карателями под своим руководством.
  8. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:48
    Не извольте беспокоиться! "Сарматы" будут аккуратненько огибать бесполётную зону на пути к европейским столицам!
  9. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 17:53
    Не понимаю логику западных политиков. Если они со своей территории хотят запускать ракеты, это уже объявление войны. Попытка уничтожения военного имущества России, чья задача не будет выполнена, может повлечь в будущем дополнительные потери уже среди другого имущества и живой силы, т.е любая страна НАТО становится соучастником этих событий.
    С самолётами та же ситуация. С любым видом вооружения и техники, которая попытается бить по территориям, вне территории Украины.
    Надо бить по местам базирования, если совсем края перестанут видеть. Такие вещи отрезвляют. request
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:57
    Ливерная колбаса больше не смеётся...
    Вопрос в том, кого полосатики на такую авантюру подтолкнуть смогут???
  11. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 18:03
    Очень большая ошибка была сдать ГДР под амеров,даже не ошибка а предательство своих интересов
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 18:05
      шольц собака... хальт,их верде шиссен ! я серьёзно...
      1. goscha_04 Звание
        goscha_04
        0
        Сегодня, 18:06
        в переводе стой я буду стрелять