Глава МИД Украины угрожает Западу последствиями в случае непредоставления ЗРК Patriot

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Глава МИД Украины угрожает Западу последствиями в случае непредоставления ЗРК Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил западным союзникам некими последствиями, если они срочно не выполнят всех требований Киева в части военной поддержки. Явно перешедший в состояние истерики вслед за Зеленским на фоне нарастающих неудач ВСУ по всей линии фронта, глава украинского МИД потребовал срочной поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, артиллерии, боеприпасов, бронетехники, самолетов и далее по списку.

Не отчаивайтесь, а действуйте. Действие — вот что важно. И пришлите нам системы Patriot. Пришлите нам артиллерию, боеприпасы, отправьте нам бронетехнику

— призвал Кулеба западных спонсоров.



Это эмоциональное требование главы украинской дипломатии невольно напоминает стихотворение известного советского поэта Самуила Яковлевича Маршака «Телефон», в котором крокодил названивал автору и требовал срочно поставить новую партию калош для всей семьи, так как предыдущую они «давно уже съели». А ведь предыдущая поставка оружия (калош) была буквально на предыдущей неделе…

Кроме того, Кулеба требует у Запада, в первую очередь США, разрешить «поразить любую необходимую военную цель внутри России». Ну и неизменное, о чем киевские правители твердят с самого начала российской спецоперации, а в последнее время в особенности — это чтобы НАТО «закрыло небо» над Украиной, начав сбивать все воздушные цели ВС РФ.

Помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину

— как-то невнятно пригрозил Западу глава МИД Украины.

Ранее власти ФРГ в лице канцлера Олафа Шольца, а затем и министра обороны Бориса Писториуса в очередной раз категорически отвергли требования, даже не просьбы, Киева закрыть украинское небо. Немецкие власти, как впрочем американские и руководство других стран НАТО, кроме, разве что, безбашенных прибалтов, справедливо полагают, что такое решение втянет альянс в прямое военное противостояние с Россией.

И как бы ни бряцали оружием и новыми антироссийскими заявлениями в Европе и США, воевать напрямую с ВС РФ НАТО не собирается. Особенно это касается европейцев, которые всё меньше верят в то, что в этом случае американская армия придет им на помощь.

Ранее ставший с сегодняшнего дня исполняющим обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, что если Киев не получит от США хотя бы двух комплексов Patriot, ВСУ потеряют Харьков. Каким образом две батареи ЗРК смогут остановить длящееся вторую неделю довольно стремительное сухопутное продвижение ВС РФ в Харьковщине, глава киевского режима не объяснил.

Судя по истерике, которая царит на Банковой, там все больше осознают, что даже срочная западная помощь ситуацию на фронте не спасет. Скорее всего, есть такое осознание и у западных партнеров Киева. Тем более, что как признают сами европейские политики и военачальники, их арсеналы уже полностью опустели, сейчас для ВСУ, если что-то и направляется, то это в основном снятые с консервации устаревшие вооружения и техника. А отдавать близкой к поражению украинской армии столь нужные самим американские ЗКР, на фоне собственных заявлений о грядущем «нападении» ВС РФ на страны НАТО после победы над ВСУ, уж очень боязно.
14 комментариев
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  1. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +2
    Сегодня, 17:34
    Не прошло и несколько дней, как слова Лаврова сбылись.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:44
      Самый пошлый и примитивный шантаж... Запад долго соблазнял европейско - натовской "морковкой" Украину, а теперь сам же в свою мышеловку и попался... Нести чемодан без ручки тяжело, но и бросить жалко - сколько денег в неё вбухано, сколько нервов попорчено... Теперь хвост виляет собакой... Ну вольному воля, тащите дальше... fool
  2. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +3
    Сегодня, 17:34
    Не политик, а гопник какой-то.
  3. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 17:37
    Каким образом две батареи ЗРК смогут остановить длящееся вторую неделю довольно стремительное сухопутное продвижение ВС РФ в Харьковщине, глава киевского режима не объяснил

    Сашу Трусову называют русской ракетой.... наши, да еще в условиях того, что там сейчас пожно тоже ракетами назвать... видимо 64 пущенные в авторежиме противо-ракеты патриврота даже пак 3 смогут остановить... По-моему там порошка стирального поставили больше, чем патривроты стоят
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 17:37
    Кулеба напрасно думает, что попаболь xoxла будет как-то расстраивать его хозяина и его можно этим шантажировать.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:42
      Попаболь ЛГБТшников - это святое. Для облегчения требуют от амеров...
  5. agoran Звание
    agoran
    +2
    Сегодня, 17:38
    Шумеры в своем репертуаре. Дайте нам все и побольше и за бесплатно.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:38
    «И пришлите нам системы Patriot. Пришлите нам артиллерию, боеприпасы, отправьте нам бронетехнику» —

    — Да пошлите вы его ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:43
      Не могуть... форпост.... оне же ЕС от России сдерживают...
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:45
      Да, послали.... и много чего, на миллиарды... просто затыки есть и не более того. Просто булки даже с задержками - расслаблять не стоит.

      Вы реально уверены Владимир, что они его пошлют? Или это просто ради коммента или вы так сами думаете? Вот в последнем случае вы ошибаетесь... дают все что нужно... просто давать постепень уже нечего... деньги то напечатать хоть триллион можно... а вот чтобы произвести снаряд - нужны человеко-часы, материалы, станки.... это все просто так не напечатать... Баксами воевать можно, пока у на них есть, что купить из наличия... А вот построить новые заводы, обучить персонал, создать инфраструктуру и т.д. - там хоть дай щас кому квантилион бумажек напечатанных - нужно время.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:40
    Хохлота ваще страх потеряла , диктует свои влажные мрии и требует их исполнения.
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    +1
    Сегодня, 17:58
    Что сказать... Мне стыдно, что мы когда-то жили в одной стране - ещё подумают что мы похожи. Попрошайки.
  11. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 18:05
    Т.е американцы запрешают всу обстрел целей в россии своим оружием. Тогда кто ил сбил с военнопленными? Ну раз украм запрещают,то видимо и контролируют запрет. Тогда одно из двух остается, и это не инопланетяне.
  12. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 18:06
    Это эмоциональное требование главы украинской дипломатии невольно напоминает стихотворение известного советского поэта Самуила Яковлевича Маршака «Телефон», в котором крокодил названивал автору и требовал срочно поставить новую партию калош для всей семьи, так как предыдущую они «давно уже съели». А ведь предыдущая поставка оружия (калош) была буквально на предыдущей неделе…


    А потом позвонил вдруг Кулеба:
    Дайте нам Патриоты для неба!
    Чтоб от русских они защищали,
    Чтоб войну мы не проиграли!
    Те, что ранее мы получили,
    Орки русские разбомбили...
    У их есть Искандер и Ланцет,
    И от них нам спасения нет!

    ( Не Маршак)