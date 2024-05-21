Глава МИД Украины угрожает Западу последствиями в случае непредоставления ЗРК Patriot

Не отчаивайтесь, а действуйте. Действие — вот что важно. И пришлите нам системы Patriot. Пришлите нам артиллерию, боеприпасы, отправьте нам бронетехнику

Помогите нам защитить наше небо, и вы увидите разницу. Если вы не делаете всего этого, не жалуйтесь на Украину