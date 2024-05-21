Глава МИД Украины угрожает Западу последствиями в случае непредоставления ЗРК Patriot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил западным союзникам некими последствиями, если они срочно не выполнят всех требований Киева в части военной поддержки. Явно перешедший в состояние истерики вслед за Зеленским на фоне нарастающих неудач ВСУ по всей линии фронта, глава украинского МИД потребовал срочной поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, артиллерии, боеприпасов, бронетехники, самолетов и далее по списку.
— призвал Кулеба западных спонсоров.
Это эмоциональное требование главы украинской дипломатии невольно напоминает стихотворение известного советского поэта Самуила Яковлевича Маршака «Телефон», в котором крокодил названивал автору и требовал срочно поставить новую партию калош для всей семьи, так как предыдущую они «давно уже съели». А ведь предыдущая поставка оружия (калош) была буквально на предыдущей неделе…
Кроме того, Кулеба требует у Запада, в первую очередь США, разрешить «поразить любую необходимую военную цель внутри России». Ну и неизменное, о чем киевские правители твердят с самого начала российской спецоперации, а в последнее время в особенности — это чтобы НАТО «закрыло небо» над Украиной, начав сбивать все воздушные цели ВС РФ.
— как-то невнятно пригрозил Западу глава МИД Украины.
Ранее власти ФРГ в лице канцлера Олафа Шольца, а затем и министра обороны Бориса Писториуса в очередной раз категорически отвергли требования, даже не просьбы, Киева закрыть украинское небо. Немецкие власти, как впрочем американские и руководство других стран НАТО, кроме, разве что, безбашенных прибалтов, справедливо полагают, что такое решение втянет альянс в прямое военное противостояние с Россией.
И как бы ни бряцали оружием и новыми антироссийскими заявлениями в Европе и США, воевать напрямую с ВС РФ НАТО не собирается. Особенно это касается европейцев, которые всё меньше верят в то, что в этом случае американская армия придет им на помощь.
Ранее ставший с сегодняшнего дня исполняющим обязанности президента Украины Владимир Зеленский заявил в интервью западным СМИ, что если Киев не получит от США хотя бы двух комплексов Patriot, ВСУ потеряют Харьков. Каким образом две батареи ЗРК смогут остановить длящееся вторую неделю довольно стремительное сухопутное продвижение ВС РФ в Харьковщине, глава киевского режима не объяснил.
Судя по истерике, которая царит на Банковой, там все больше осознают, что даже срочная западная помощь ситуацию на фронте не спасет. Скорее всего, есть такое осознание и у западных партнеров Киева. Тем более, что как признают сами европейские политики и военачальники, их арсеналы уже полностью опустели, сейчас для ВСУ, если что-то и направляется, то это в основном снятые с консервации устаревшие вооружения и техника. А отдавать близкой к поражению украинской армии столь нужные самим американские ЗКР, на фоне собственных заявлений о грядущем «нападении» ВС РФ на страны НАТО после победы над ВСУ, уж очень боязно.
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