Русский автопром: за гранью китайской экспансии

Поделки или подделки?

Опасное замещение импорта – импортом

Риски иного рода

Сами на иномарках

О том, что импортируемые в Россию легковушки из Китая самовоспламеняются, ржавеют и слабо защищены от угона, не говорит сегодня только ленивый. Лакированные шкатулки, авто из «Лего», коляски для Барби – всё это про них, про китайские то ли поделки, то ли подделки.Тем не менее первые среди равных, такие как авто марок «Джили» или «Чери», а сейчас и «Хавэл», принципиально называю их по-русски, уже неплохо прижились в России. Более того, их продажи пошли сегодня уже на вторую волну, а за основу для нового «Москвича» даже взят один из конкретных китайцев.И так получилось не только потому, что в России реально осталось только два отечественных бренда легковых автомобилей: «Лада» и УАЗ. Не считать же за бренд штучный президентский «Аурус» или тот же словно нарисованный на 3D-принтере «Москвич».Они уходили практически все сразу, словно их заранее предупредили о СВО. По поводу ухода с российского рынка General Motors вообще ситуация непонятная: вроде бы сбежали, но в салонах почему-то продаются новые «Нивы-Шевроле», но при этом аккуратно так переименованные.Впрочем, от этого они не перестали быть иномарками по сути, хотя никакой сколько-нибудь технологичный продукт ни в одной стране мира, вплоть до Китая, нельзя считать местным. Да и промышленный патриотизм уже давно не в моде, точнее – не в тренде. Всё, до последней булавки или так симпатичного нашему председателю Совфеда гвоздя, делается там, где это выгоднее.Конечно, учитывая застарелую слабость отечественного автопрома, нужно искать варианты импортозамещения. И они, собственно говоря, после ухода мировых лидеров уже нашлись. Преимущественно это китайские иномарки, но есть и варианты поставок автомобилей из Ирана, а возможно, что и электромобилей из Индии.Какие же негативные стороны кроются за явлением замены отечественного импортозамещения автомобилей импортом из «несанкционных» развивающихся стран, в первую очередь из Китая?Только за первое полугодие 2023 года поставки легковых автомобилей в Россию выросли в долларовом эквиваленте более чем в пять раз, а доля китайских иномарок на российском рынке составила уже 70 %. Из находящихся под санкциями двух стран ЕАЭС сборка китайских автомобилей ведётся в российском Калининграде и белорусском Борисовском районе Минской области.В Беларуси ещё до планомерного ужесточения санкций львиную долю минских такси составляли те самые китайские «Чери», хотя общий объем автопарка слегка разбавлен иранскими авто, преимущественно «Ходро». В России же, в силу, очевидно, наличия с Китаем общей границы, доля китайских легковых автомобилей стремится к монополии.А какую опасность для России представляет засилье китайских легковых машин, помимо угрозы для развития национального автопрома, который уже столкнулся с перенасыщенностью рынка продукцией из-за юго-восточных границ Родины?Если проанализировать количество аварий китайских автомобилей в современной России за последние годы – самую прямую, и далеко не для национальной экономики, но и для здоровья, кошелька и даже жизни граждан.Китайские автомобили подкупают многих неискушенных россиян своим обилием автоматики. Сплошные кнопки, электроника, мониторы, потом уже через какое-то время после покупки выясняется, что каждая из электронных систем работает сама по себе, и, как говорят музыканты, «бас в бочку не попадает».Да что говорить, принимая во внимание, что автомобили в Китае проектируют те же специалисты, что чайники или стиральные машины, обилие функциональности приводит из-за несогласованности «фарша» только к сложностям в эксплуатации, не говоря уже о ремонте.В последнее время китайский автопром добился хотя бы меньшей подверженности кузовов коррозии. Если раньше через корродированные кузовы «китайцев» в темноте был виден свет фонарей, стоп-сигналов, фар и светофоров, сейчас, конечно, такого уже нет.Но, увы, не за счёт повышения качества металла, а за счёт увеличения расходов на краску и отделку. Шкатулку лакируют до блеска. При этом машины настолько напичканы сделанными в режиме максимальной экономии, лишь бы покупатель повёлся, электронными устройствами, что их постоянно коротит даже не при нештатных погодных условиях, а банально при мойке.Но основную опасность, порой смертельную, для владельцев китайских автомобилей представляет риск самовозгорания. Это связано с использованием некачественных комплектующих. Наиболее частая непосредственная причина возгораний – трещины в топливопроводах, приводящие к утечкам топлива и, как следствие, к пожару.Штатные системы защиты на бюджетных автомобилях откровенно слабенькие. Это часто приводит к тому, что китайские автомобили представляют еще более легкую мишень для угонщиков, чем отечественные «тазики», при этом стоят зачастую дороже, «потому что иномарка».Язык системы не всегда переведен на английский, русифицированные устройства и мобильные приложения вообще по пальцам можно посчитать. Это тоже может привести к весьма тяжелым последствиям, особенно если владелец не имеет достаточно опыта эксплуатации таких «автоматизированных» автомобилей.Основной объём экспорта подобной откровенно некачественной продукции идёт в страны ЕАЭС и соседние с Китаем азиатские государства. Сами же китайцы, поскольку санкции против их страны импорт зарубежных автомобилей почти никогда не затрагивали, предпочитают ездить на иномарках.Конечно же, европейского, американского или японского производства. И не просто так все до одной раскрученные китайские марки авто – это плохо срисованные корейцы, японцы и изредка европейцы.Потому-то всё изложенное выше актуально прежде всего именно для России. Самим же китайцам вряд ли такие опасности грозят.