В Астрахани спущен на воду очередной серийный спасательный буксир проекта 22870
В Астрахани спустили на воду спасательно-буксирное судно «Михаил Чеков» проекта 22870, торжественная церемония прошла на «Астраханском судоремонтном заводе», входящем в структуру Центра судоремонта «Звёздочка». Об этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.
Новое судно построено по заказу Минобороны России и является седьмым в серии спасательных буксиров проекта 22870, закладка - 25 марта 2021 года, спуск на воду - 21 мая 2024 года. Название получил в честь офицера Черноморского флота Михаила Чекова, командира аварийно-спасательных отрядов, обеспечивших в годы Великой Отечественной войны подъём потопленных неприятелем судов и кораблей в акваториях черноморских портов.
Буксир предназначен для Черноморского флота, куда и отправится после прохождения всех необходимых испытаний. Сроки передачи буксира в состав флота пока не сообщаются, думается, что произойдет это быстро, такие суда спускаются на воду практически достроенными. Всего в серии построено семь буксиров, считая этот, из них пять находятся в составе Черноморского флота и Каспийской флотилии, один потерян в 2022 году в ходе СВО.
Спасательный буксир проекта 22870 предназначен для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров.
Приведённые характеристики судна: длина — 57 метров, ширина — 14 метров, водоизмещение наибольшее — 1605 тонн, скорость — 14 узлов, автономность — 20 суток, экипаж — 26 человек.
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