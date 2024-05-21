Николаевский «губернатор»: Залегшие на дно в связи с законом о мобилизации мужчины всё равно выйдут на улицы

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Николаевский «губернатор»: Залегшие на дно в связи с законом о мобилизации мужчины всё равно выйдут на улицы

Киевский ставленник в Николаевской области Ким прокомментировал изменение ситуации в регионе после вступления в силу закона о мобилизации. Напомним, что закон этот начал действовать с 18 мая и сразу же обнажил отношение к нему со стороны общественности.

По словам «губернатора» Кима, на улицах Николаева и других городов области стало меньше людей. Местные жители предпочитают без особой надобности не покидать своих домов.



Виталий Ким:

Дошло до того, что мужчины боятся трудоустраиваться, так как опасаются действия закона о мобилизации и необходимости сверять данные в ТЦК.

Далее ставленник киевского режима делает вид, что удивляется тому, почему же улицы Николаева опустели:

Это странно ввиду того, что в городах нет каких-то усиленных норм, не ведётся поимка людей.

По словам Кима, «скоро те мужчины, которые залегли на дно и не появляются на улицах, всё равно выйдут».

Что называется, обнадёжил так обнадёжил.

Ким, напомним, в марте 2022 года получил медийную известность в связи со своими роликами в сети. После бандеровского приветствия Ким утверждал, что России «скоро придётся кидаться балалайками, так как вот-вот закончатся ракеты».
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:53
    «На улицах Николаева и других городов стало меньше людей» —

    — Да и вообще население "Незалежной" поубавилось ...
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 17:57
      Новый штамм короновируса.... правда только выйдешь на улицу, почему то бьют по морде, сажают в машину, и ты уже в окопе, чтоб его lol Вот до чего вирусология дошла! belay
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +1
        Сегодня, 18:00
        Новый штамм короновируса.... правда только выйдешь на улицу, почему то бьют по морде, сажают в машину, и ты уже в окопе
        Это просто на карантин забирают. А то вдруг заразишь кого.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:04
        только выйдешь на улицу, почему то бьют по морде

        Балалайкой.... wassat
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 18:08
          Наша самая балалайкастая балалайка в мире.... Правда потом....
          Цитата: Mouse
          Балалайкой....
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:59
    В леса уйдут , будут жить натуральным хозяйством.
  3. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 17:59
    Залегшие на дно в связи с законом о мобилизации мужчины всё равно выйдут на улицы


    Украиские мужчины выходят на улицы майданить если им за это дело раздают денежки их фондов Сороса или на крайний случай печеньки. Украинский мужчина забесплатно на улицу не выйдет. Дураков среди них нету. Они годами будут шкериться в сырых подвалах и ждать, ждать, ждать с моря погоды. У украинских мужчин другой менталитет.
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 18:00
    Еще в повестках доп.раздел сделать. "Как ты хочешь умереть гарный хлопец?"
    Умереть от приказа в "мясную атаку", умереть от приказа в "мясное плавание", быть взорванным FPV дроном, быть закиданным гранатами с дрона, быть взорванным снарядом "краснополя", быть взорванным ФАБ 250,1500,3000, быть убитым артиллерией, быть убитым танком, быть убитым терминатором и.т.д.
    Когда призывник выберет специализацию, направлять сразу туда. good
  5. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 18:02
    Николаевский «губернатор»: Залегшие на дно в связи с законом о мобилизации мужчины всё равно выйдут на улицы
    надеюсь...с вилами.
  6. goscha_04 Звание
    goscha_04
    0
    Сегодня, 18:05
    А можно выходить колоннами мужиков и раком ставить ЦВКашников
  7. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 18:06
    Не пойму.... шины закончились? А так скакали, так скакали....