Николаевский «губернатор»: Залегшие на дно в связи с законом о мобилизации мужчины всё равно выйдут на улицы

Дошло до того, что мужчины боятся трудоустраиваться, так как опасаются действия закона о мобилизации и необходимости сверять данные в ТЦК.

Это странно ввиду того, что в городах нет каких-то усиленных норм, не ведётся поимка людей.

Киевский ставленник в Николаевской области Ким прокомментировал изменение ситуации в регионе после вступления в силу закона о мобилизации. Напомним, что закон этот начал действовать с 18 мая и сразу же обнажил отношение к нему со стороны общественности.По словам «губернатора» Кима, на улицах Николаева и других городов области стало меньше людей. Местные жители предпочитают без особой надобности не покидать своих домов.Виталий Ким:Далее ставленник киевского режима делает вид, что удивляется тому, почему же улицы Николаева опустели:По словам Кима, «скоро те мужчины, которые залегли на дно и не появляются на улицах, всё равно выйдут».Что называется, обнадёжил так обнадёжил.Ким, напомним, в марте 2022 года получил медийную известность в связи со своими роликами в сети. После бандеровского приветствия Ким утверждал, что России «скоро придётся кидаться балалайками, так как вот-вот закончатся ракеты».