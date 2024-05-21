Власти Грузии обвинили США в попытке устроить очередную «цветную революцию»
Власти Грузии обвинили США в попытке устроить в стране очередную "цветную революцию" и выдвинули условия, при которых Тбилиси согласится отказаться от принятия закона об иноагентах.
Представители парламентской партии "Грузинская мечта", комментируя американский законопроект, подразумевающий либо введение санкций против Тбилиси в случае, если в стране будет принят закон о деятельности иноагентов, отметили, что за период с 2020 года США уже дважды пытались устроить в Грузии "цветную революцию". Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого Вашингтону следует прекратить давать обещания с совершенно расплывчатой перспективой и оскорбительным шантажом, вместо этого проявляя уважение к грузинскому государству и грузинскому народу.
Среди выдвинутых грузинскими властями условий, в случае выполнения которых отпадет необходимость в принятии закона о прозрачности НПО, присутствует визовая либерализация и соглашение о свободной торговле без каких-либо дополнительных условий, инвестиции в грузинскую экономику, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также изменение поведения членов НПО, включая их полный отказ от революционных планов.
Глава "Грузинской мечты" Каха Каладзе также добавил, что США не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз. По его словам, парламент, избранный большинством населения страны, принимает законы внутри страны, и за это санкций быть не должно.
При этом стоит отметить, что одобренный грузинским парламентом закон об иноагентах, вызвавший негативную реакцию Вашингтона, является практически точным аналогом закона, уже более полувека действующего в самих США.
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