Власти Грузии обвинили США в попытке устроить очередную «цветную революцию»

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Власти Грузии обвинили США в попытке устроить очередную «цветную революцию»

Власти Грузии обвинили США в попытке устроить в стране очередную "цветную революцию" и выдвинули условия, при которых Тбилиси согласится отказаться от принятия закона об иноагентах.

Представители парламентской партии "Грузинская мечта", комментируя американский законопроект, подразумевающий либо введение санкций против Тбилиси в случае, если в стране будет принят закон о деятельности иноагентов, отметили, что за период с 2020 года США уже дважды пытались устроить в Грузии "цветную революцию". Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. Для этого Вашингтону следует прекратить давать обещания с совершенно расплывчатой перспективой и оскорбительным шантажом, вместо этого проявляя уважение к грузинскому государству и грузинскому народу.



Среди выдвинутых грузинскими властями условий, в случае выполнения которых отпадет необходимость в принятии закона о прозрачности НПО, присутствует визовая либерализация и соглашение о свободной торговле без каких-либо дополнительных условий, инвестиции в грузинскую экономику, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также изменение поведения членов НПО, включая их полный отказ от революционных планов.

Глава "Грузинской мечты" Каха Каладзе также добавил, что США не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз. По его словам, парламент, избранный большинством населения страны, принимает законы внутри страны, и за это санкций быть не должно.

При этом стоит отметить, что одобренный грузинским парламентом закон об иноагентах, вызвавший негативную реакцию Вашингтона, является практически точным аналогом закона, уже более полувека действующего в самих США.
20 комментариев
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  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 20:04
    Мандариновая революция?
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +1
      Сегодня, 20:30
      Глава "Грузинской мечты" Каха Каладзе также добавил, что США не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз

      Что тут скажешь - очень правильное название партии.
      Глава - мечтатель.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 20:53
        Глава "Грузинской мечты" Каха Каладзе также добавил, что США не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз.

        Значит со всеми можно, а с Джорджией нельзя...??? Грузины будьте реалистами... Другого языка "исключительные" не знают и не понимают... Ну разве что грузинская Джорджия присоединится к Джорджии американской... Ну и потом, что такое "уважение к грузинскому государству и грузинскому народу"... ??? Побойтесь бога, американцы уважали всегда только силу, ну а какая сила может быть у Грузии, нуждающейся в американских инвестициях и кредитах... Маленькое и слабое государство всегда пытается заручиться поддержкой большого и сильного... Россию вы предали, осталась только Америка... Ну и какое уважение от гегемона вы просите...???
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +5
    Сегодня, 20:05
    Следует отметить, что Грузия в целом и её политики отстаивают национальные интересы гораздо более последовательно, чем кто-либо на постсоветском пространстве. Что весьма удивительно.
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 20:30
      Более, чем кто-либо, на постсоветском пространстве отстаивают свои интересы Россия и Белоруссия. А никакая не Грузия Ваша!
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 20:31
        Грузия была больше ваша, чем наша, что тоже весьма удивительно.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 20:05
    Зря правящая партия в Грузии пытается торговаться.США человек слова,слово дал слово обратно забрал.Грош цена их подписям.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 20:13
      Причем они это сами понимают, судя вот по этим словам :

      ""Для этого Вашингтону следует прекратить давать обещания с совершенно расплывчатой перспективой..."""
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:07
    Глава "Грузинской мечты" Каха Каладзе также добавил, что США не должны разговаривать с Грузией на языке шантажа и угроз.
    Однако нельзя не отметить тщательность подготовки речи Каладзе в посольстве США. Сдержанная самокритика, сдержанная ... request recourse
  5. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 20:09
    Американосы наобещают с 3 короба, а потом всё сделают по-своему. Нашли с кем договариваться!
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Сегодня, 20:13
    Грузинская диаспора в России очень сильная, они в законе и поэтому разрывать связи не хотят.
    1. fif21 Звание
      fif21
      -2
      Сегодня, 20:24
      Цитата: 75Сергей
      Грузинская диаспора в России очень сильная,

      Это Вы про Грузинских воров в законе ? Так Чеченская сильней . Была еще Армянская , и дед Хасан и в Прокуратуре .... но и этих подвинули . Диаспора иностранного государства , не может быть сильней ОПГ коренных жителей. wassat
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 20:57
        Вы это москвичам расскажите
  7. orionvitt Звание
    orionvitt
    0
    Сегодня, 20:14
    Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны
    Ну ну, в очередной раз поверьте американцам, ещё раз поведитесь на их обещания, подписывайте что они вам подсунут, и будет вам счастье. laughing Потом локти кусать будете. Впрочем, судя по всему, большинство грузин урок отношений с США и Европой усвоили. Выводы правда не совсем верные сделали, по крайней мере по отношению к своему северному соседу, а так в общем верно.
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 20:16
    Во как. Детишки пытаются пойти против родилей. Сейчас будет подзатыльник и стояние в углу.))
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:17
    Ни для кого это не есть новость, неожиданность... наглосаксы именно так везде и действуют.
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 20:17
    О, всеже грузины стали понимать ситуацию? Но, без нашей помощи задавят их и поставят в общее стойло.
  11. НИКНН Звание
    НИКНН
    0
    Сегодня, 20:25
    Цитата: СергейАлександрович
    Следует отметить, что Грузия в целом и её политики отстаивают национальные интересы гораздо более последовательно, чем кто-либо на постсоветском пространстве. Что весьма удивительно.

    Следует отметить. что грузины вступили в торг, чего они и могут, и торг для них это национальная особенность. А остальные типа защиты своих неприкосновенности, ну второстепенно, что выторгоют, то и нормально. Надо будет и мать продадут.
  12. bk0010 Звание
    bk0010
    0
    Сегодня, 21:10
    Сейчас штаты грузинам какую-нибудь подлянку устроят...
  13. Серж9901 Звание
    Серж9901
    0
    Сегодня, 21:19
    Вытаскивали из машин наших туристов и били ... Мне плевать что там у этих носорогов - пусть все поубивают друг друга, невелика потеря ...Зверьё неблагодарное .