Источники: ВС РФ продвинулись восточнее Волчанска на глубину 4 км и расширили фронт ещё на 12 км

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Источники: ВС РФ продвинулись восточнее Волчанска на глубину 4 км и расширили фронт ещё на 12 км

Российская армия продолжает продвижение на севере Харьковской области. Тем самым ВС РФ все более расширяют так называемую санитарную зону у наших западных границ, о необходимости создания которой в ответ на террористические удары ВСУ по Белгородчине и другим приграничным российским регионам ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

В Киеве, как и на Западе, по поводу занятия российскими войсками все новых территорий и населенных пунктов на Харьковском направлении настоящая истерика. Зеленский требует как минимум две батареи американских ЗРК Patriot, угрожая, что почему-то именно без этих систем ПВО украинцы не смогут отстоять Харьков, хотя российский лидер и заявил, что у нашего командования пока нет планов брать второй по величине украинский город.



В настоящее время бои продолжаются в Волчанске, взятие которого ВС РФ в случае, если такое решение будет принято, позволит двигаться и в сторону Харькова. Наши военные контролируют северную часть Волчанска, под контролем ВСУ остается южная и район железнодорожного вокзала на другом берегу реки Волчья, которая делит город на две части. Об этом сегодня сообщил глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

В северной части Волчанска российские войска продвинулись вдоль улиц Соборная, Короленко, Степная и в районе Меловых гор. Под контроль ВС РФ перешел участок шириной до 3,2 км на глубину до 2,03 км, передает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ряд российских пабликов военной тематики сообщают, что ВС РФ пересекли «ленточку» и вышли на оперативный простор в районе Волоховки, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей к юго-востоку от Волчанска. Продвижение на этом участке наших передовых частей группировки «Север» составило четыре километра в глубину и 12 км по ширине фронта. Официально эти данные пока не подтверждены.



По данным телеграм-канала WarGonzo, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают резервы на Харьковское направление. Кровопролитные бои продолжаются как в Волчанске, так и севернее — в районе стратегически важного поселка Липцы. В районе населенного пункта Зеленое российские войска также проводят наступательные действия, с целью убрать своего рода «карман», образовавшийся между группировками.

Есть успехи и на западном фланге Волчанского направления, где армия России имеет частичный успех в селе Старица вдоль улицы Масловка, наши заняли территорию урочища Шевченково и оставшуюся часть урочища Кульма. Продвижение отмечается на участке шириной до 6,34 км на глубину до 2,3 км.

Генштаб ВСУ в своей последней сводке Волчанск вообще не упоминает. И это, судя по предыдущему опыту, один из признаков того, что у украинских военных здесь дела складываются далеко не лучшим образом. Притом, что даже американский «Институт изучения войны» пишет, что геолокированные кадры, опубликованные еще 18 мая, показывают продвижение ВС РФ к северу от реки Волчья в центре города.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:15
    Идёт процесс/работа по вытеснерию противника с сопредельных территорий...
    Что будет дальше, вопрос???
  2. Задира Звание
    Задира
    +1
    Сегодня, 20:35
    В настоящее время бои продолжаются в Волчанске, взятие которого ВС РФ в случае, если такое решение будет принято, позволит двигаться и в сторону Харькова

    Вот оно что: "если такое решение будет принято". Автор, уже нет уверенности, что Волчанск будет взят?

    Ряд российских пабликов военной тематики сообщают, что ВС РФ пересекли «ленточку» и вышли на оперативный простор в районе Волоховки, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей к юго-востоку от Волчанска

    Точно к юго-востку?

    Кровопролитные бои продолжаются как в Волчанске, так и севернее — в районе стратегически важного поселка Липцы

    Точно севернее? Блин, откуда эти "интеллектуалы" берутся. Видать, не над теми Михаил Николаевич потешался
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 20:57
      Вот оно что: "если такое решение будет принято". Автор, уже нет уверенности, что Волчанск будет взят?

      Это вообще-то о Харькове сказано.
      1. Задира Звание
        Задира
        +3
        Сегодня, 21:08
        Это вообще-то о Харькове сказано

        В данной статье сказано именно про Волчанск. С русским языком проблем никогда не испытывал
      2. Задира Звание
        Задира
        0
        Сегодня, 21:17
        Если бы было сказано о Харькове фраза по правилам русского языка строилась бы так:

        "В настоящее время бои продолжаются в Волчанске, взятие которого позволит ВС РФ двигаться в сторону Харькова, если такое решение будет принято"
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 20:58
      Цитата: Задира
      Блин, откуда эти "интеллектуалы" берутся.

      "геолокированные кадры" - это он так геолокацию обозвал? А Вы от него требуете определять на карте стороны света...
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 21:04
      ВС РФ стремятся охватить Волчанка с Запада и Востока. Тогда и в городе штурмовые действия пойдут быстрее. good
    4. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 21:27
      Вот оно что: "если такое решение будет принято". Автор, уже нет уверенности, что Волчанск будет взят?

      Ну что здесь непонятного? Если взяли -- значит на то было решение. Не взяли -- решения не было laughing