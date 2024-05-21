Источники: ВС РФ продвинулись восточнее Волчанска на глубину 4 км и расширили фронт ещё на 12 км
Российская армия продолжает продвижение на севере Харьковской области. Тем самым ВС РФ все более расширяют так называемую санитарную зону у наших западных границ, о необходимости создания которой в ответ на террористические удары ВСУ по Белгородчине и другим приграничным российским регионам ранее заявил президент РФ Владимир Путин.
В Киеве, как и на Западе, по поводу занятия российскими войсками все новых территорий и населенных пунктов на Харьковском направлении настоящая истерика. Зеленский требует как минимум две батареи американских ЗРК Patriot, угрожая, что почему-то именно без этих систем ПВО украинцы не смогут отстоять Харьков, хотя российский лидер и заявил, что у нашего командования пока нет планов брать второй по величине украинский город.
В настоящее время бои продолжаются в Волчанске, взятие которого ВС РФ в случае, если такое решение будет принято, позволит двигаться и в сторону Харькова. Наши военные контролируют северную часть Волчанска, под контролем ВСУ остается южная и район железнодорожного вокзала на другом берегу реки Волчья, которая делит город на две части. Об этом сегодня сообщил глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
В северной части Волчанска российские войска продвинулись вдоль улиц Соборная, Короленко, Степная и в районе Меловых гор. Под контроль ВС РФ перешел участок шириной до 3,2 км на глубину до 2,03 км, передает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ряд российских пабликов военной тематики сообщают, что ВС РФ пересекли «ленточку» и вышли на оперативный простор в районе Волоховки, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей к юго-востоку от Волчанска. Продвижение на этом участке наших передовых частей группировки «Север» составило четыре километра в глубину и 12 км по ширине фронта. Официально эти данные пока не подтверждены.
По данным телеграм-канала WarGonzo, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают резервы на Харьковское направление. Кровопролитные бои продолжаются как в Волчанске, так и севернее — в районе стратегически важного поселка Липцы. В районе населенного пункта Зеленое российские войска также проводят наступательные действия, с целью убрать своего рода «карман», образовавшийся между группировками.
Есть успехи и на западном фланге Волчанского направления, где армия России имеет частичный успех в селе Старица вдоль улицы Масловка, наши заняли территорию урочища Шевченково и оставшуюся часть урочища Кульма. Продвижение отмечается на участке шириной до 6,34 км на глубину до 2,3 км.
Генштаб ВСУ в своей последней сводке Волчанск вообще не упоминает. И это, судя по предыдущему опыту, один из признаков того, что у украинских военных здесь дела складываются далеко не лучшим образом. Притом, что даже американский «Институт изучения войны» пишет, что геолокированные кадры, опубликованные еще 18 мая, показывают продвижение ВС РФ к северу от реки Волчья в центре города.
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