Источники: ВС РФ продвинулись восточнее Волчанска на глубину 4 км и расширили фронт ещё на 12 км

Российская армия продолжает продвижение на севере Харьковской области. Тем самым ВС РФ все более расширяют так называемую санитарную зону у наших западных границ, о необходимости создания которой в ответ на террористические удары ВСУ по Белгородчине и другим приграничным российским регионам ранее заявил президент РФ Владимир Путин.В Киеве, как и на Западе, по поводу занятия российскими войсками все новых территорий и населенных пунктов на Харьковском направлении настоящая истерика. Зеленский требует как минимум две батареи американских ЗРК Patriot, угрожая, что почему-то именно без этих систем ПВО украинцы не смогут отстоять Харьков, хотя российский лидер и заявил, что у нашего командования пока нет планов брать второй по величине украинский город.В настоящее время бои продолжаются в Волчанске, взятие которого ВС РФ в случае, если такое решение будет принято, позволит двигаться и в сторону Харькова. Наши военные контролируют северную часть Волчанска, под контролем ВСУ остается южная и район железнодорожного вокзала на другом берегу реки Волчья, которая делит город на две части. Об этом сегодня сообщил глава российской ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.В северной части Волчанска российские войска продвинулись вдоль улиц Соборная, Короленко, Степная и в районе Меловых гор. Под контроль ВС РФ перешел участок шириной до 3,2 км на глубину до 2,03 км, передает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».Ряд российских пабликов военной тематики сообщают, что ВС РФ пересекли «ленточку» и вышли на оперативный простор в районе Волоховки, Чайковки, Охримовки и Малой Волчьей к юго-востоку от Волчанска. Продвижение на этом участке наших передовых частей группировки «Север» составило четыре километра в глубину и 12 км по ширине фронта. Официально эти данные пока не подтверждены.По данным телеграм-канала WarGonzo, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают резервы на Харьковское направление. Кровопролитные бои продолжаются как в Волчанске, так и севернее — в районе стратегически важного поселка Липцы. В районе населенного пункта Зеленое российские войска также проводят наступательные действия, с целью убрать своего рода «карман», образовавшийся между группировками.Есть успехи и на западном фланге Волчанского направления, где армия России имеет частичный успех в селе Старица вдоль улицы Масловка, наши заняли территорию урочища Шевченково и оставшуюся часть урочища Кульма. Продвижение отмечается на участке шириной до 6,34 км на глубину до 2,3 км.Генштаб ВСУ в своей последней сводке Волчанск вообще не упоминает. И это, судя по предыдущему опыту, один из признаков того, что у украинских военных здесь дела складываются далеко не лучшим образом. Притом, что даже американский «Институт изучения войны» пишет, что геолокированные кадры, опубликованные еще 18 мая, показывают продвижение ВС РФ к северу от реки Волчья в центре города.