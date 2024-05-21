В Южном военном округе стартовал первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия
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В Южном военном округе стартовали ранее анонсированные учения по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Генштаб ВС России начал первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. К учениям привлечены ракетные соединения ЮВО, а также авиация ВКС России. Ракетчики отрабатывают на практике получение специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжение ими ракет и выдвижение в назначенный позиционный район для проведения пусков.
Личный состав подразделений ВКС также отрабатывает практическое получение спецбоеприпасов, снаряжение ими авиационных ракет, включая «Кинжал», с последующим вылетом в район патрулирования.
Отметим, что Южный военный округ находится рядом с Украиной, в которой очень внимательно наблюдают за происходящим. Впрочем, на Западе тоже.
Как ранее заявили в Минобороны, данное учение не только направлено на поддержание готовности личного состава и техники к боевому применению тактического ядерного оружия, но и должно показать готовность России обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность на фоне «бряцания оружием» некоторых западных политиков, в частности, из Великобритании.
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