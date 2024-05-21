В Южном военном округе стартовал первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия

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В Южном военном округе стартовал первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия

В Южном военном округе стартовали ранее анонсированные учения по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Генштаб ВС России начал первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. К учениям привлечены ракетные соединения ЮВО, а также авиация ВКС России. Ракетчики отрабатывают на практике получение специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер», снаряжение ими ракет и выдвижение в назначенный позиционный район для проведения пусков.



Личный состав подразделений ВКС также отрабатывает практическое получение спецбоеприпасов, снаряжение ими авиационных ракет, включая «Кинжал», с последующим вылетом в район патрулирования.

Отметим, что Южный военный округ находится рядом с Украиной, в которой очень внимательно наблюдают за происходящим. Впрочем, на Западе тоже.

Как ранее заявили в Минобороны, данное учение не только направлено на поддержание готовности личного состава и техники к боевому применению тактического ядерного оружия, но и должно показать готовность России обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность на фоне «бряцания оружием» некоторых западных политиков, в частности, из Великобритании.

66 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 18:10
    Нужны такие учения в СЗФО, некоторые шавки оборзели. Каю не трогать, мне нравится худая эстонская девушка.
    1. Msi Звание
      Msi
      -2
      Сегодня, 18:12
      Нужны такие учения в СЗФО, некоторые шавки оборзели.

      Поле битвы на данный момент украина. Там стоит отмобилизованная армия врага. И если будет Тяо применено, то сначала по украине и её объектам. Может запад посмотрит и одумается... request
      1. курвиметр Звание
        курвиметр
        -20
        Сегодня, 18:15
        А что вторая армия мира без тяо не вывозит ?
        1. Msi Звание
          Msi
          +4
          Сегодня, 18:19
          А что вторая армия мира без тяо не вывозит

          Как не вывозит. 500 тысяч укросвиней зажарили... laughing а если запад продолжит насыщать украину своими войсками, то придётся применить. И иностранцев изжарить и поросят оставшихся...
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 19:01
            И применять ТЯО лучше в Яворове, чтобы грибок из Польши визуально было видно и звуковая волна дошла.
            Это сильно охладит пыл всех русофобов.
            Как же не хватает Хрущева с его Царь-Бомбой и башмаком на трибуне ООН. good
          2. Гео73 Звание
            Гео73
            0
            Сегодня, 19:22
            Зря Вы так, это гражданская война и плясать на костях обеих сторон не слишком-то мудро
        2. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 18:20
          Ну ничто не мешает перед встречей с девушкой... подр....передернуть... а то вдруг заржавело все lol
        3. Пленник Звание
          Пленник
          -3
          Сегодня, 18:33
          "Вторая армия мира" большей частью находится в местах постоянной дислокации или на учебных полигонах, на боевом дежурстве. Чтобы бандерву и примкнувших к ним укатывать и небольшой части хватит. А ядрёное оружие это тонкий намёк на толстые обстоятельства для радужных петушков и отмороженных тыковок натовского быдляка. sad
        4. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +4
          Сегодня, 18:39
          А что надо людей терять когда украинский вопрос можно за час решить с минимальными людскими потерями?
          1. dauria Звание
            dauria
            -2
            Сегодня, 19:27
            когда украинский вопрос можно за час решить

            Уймитесь уже , решатели . Вот когда мобилизацию объявят , боеготовность степени "полная", начальство с баулами из Москвы драпанёт . Тогда напоследок порассуждаете об ЯО . Если настроение будет . Идиотики .
        5. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 18:55
          А Вы у своих побратимов поспрашивайте, вывозит или нет.
      2. 1976AG Звание
        1976AG
        +1
        Сегодня, 18:26
        Цитата: Msi
        Нужны такие учения в СЗФО, некоторые шавки оборзели.

        Поле битвы на данный момент украина. Там стоит отмобилизованная армия врага. И если будет Тяо применено, то сначала по украине и её объектам. Может запад посмотрит и одумается... request



        Не знаю как запад, а вот мы посмотрим и скажем, да нафиг нам нужна эта зараженная территория, на которой ни жить. ни работать не получится.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 18:35
          Это не тепловой взрыв реактора... сам запад уже сам топит за применение, но бояться, что наш арсенал превосходит по ТЯО в 2 раза все нато.... Взрывы воздушные, тяжелые изотопы - только от инициатора собственно самого лития.... который дает очень короткоживущие изотопы при синтезе. Ну да, наведенка будет нейтронным потоком... ну и всплеск гамма излучения. Но это уже не толстяк и малыш... где фактически з 100кг делящихся веществ, распалось только 1-3%... щас кпд очень высок... даже в зарядах малой мощности до сотни кт.
          1. 1976AG Звание
            1976AG
            +1
            Сегодня, 18:45
            Запад не уже, а очень давно допускает применение тактического ЯО, но не из-за его относительной безвредности. а из-за того, что оно будет применяться на другом континенте, и самим штатам не угрожают его последствия. А вот нам эта зараза на, как минимум десятки лет, совсем не нужна.
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              0
              Сегодня, 18:52
              Да нас и подталкивают.... Только официально у нас 6800 единиц помоему, скоко-там на хранении... Приделать к ним крылышки... да гуано вопрос, даже носители не пострадают... что европу раз 5 хватит заутюжить и еще и репарации как в 90 после утюга получить.
              По факту число единиц ТЯО больше.... не сказать чтто это секрет... шило в мешке не утаить, но вражеская википедия пишет для успокоения своих же потребителей.

              Как отслеживается СЯО - я сам в курсе ибо секретка в 68545... и кураторов там было больше, чем дневальных на посту в ВЧ саму с охраной
              1. Владимир80 Звание
                Владимир80
                +1
                Сегодня, 18:58
                официально у нас 6800 единиц помоему, скоко-там на хранении... Приделать к ним крылышки... да гуано вопрос, даже носители не пострадают... что европу раз 5 хватит заутюжить и еще и репарации как в 90 после утюга получить.

                вы случайно не раскрыли военную тайну? а то время сейчас непростое, враги могут подслушивать везде!
                1. Enceladus Звание
                  Enceladus
                  +1
                  Сегодня, 19:03
                  Нет, +минус архивы кгб и соровская википедия, конкретно цифры +- от вики давал, то что мы превосходим вики пишет, но неявно. Никакой конкретно инфы ми с литерами я не выдаю. Просто... Кто-то выше писал, что они боятся применения только СЯО... это так... а на европу из наличия, нам даже Т-80 бывшей 3 Армии в ГДР уже не нужны к ламаншу lol
                  З.Ы. Про 3-ю - это уже отдельная история.... дядя там служил.... от вывода в начале 90-х, до трагедий в чечне первой recourse
      3. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 18:33
        Поле битвы на данный момент украина.

        Обратите внимание на счетчик баллов. В связи с обсуждением ТЯО это не первый случай.
      4. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 18:33
        Поле битвы на данный момент украина.

        Обратите внимание на счетчик баллов. В связи с обсуждением ТЯО это не первый случай.
      5. Пленник Звание
        Пленник
        0
        Сегодня, 18:39
        Это вряд ли. Оно будет применено сразу по натЕ, если эти ушлёпки надумают рвануть со всей дури на Россию.
        1. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 18:51
          Оно будет применено сразу по натЕ

          Если кто-то думает, что группировка в размере около 1млн. будет обделена внимание Тяо, то хочу вас огорчить. Мы ядерной войны мировой не хотим. Сначала будет демонстрация на прокси, на украине...
      6. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 18:56
        Два года назад надо было провести эти учения. И возобновить испытания ядерного оружия. Запад не видит Красных Линий кроме ядерных грибов.
        1. Msi Звание
          Msi
          -1
          Сегодня, 19:05
          Два года назад надо было провести эти учения.

          Абсолютно согласен с вами. Но не всё потеряно.
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            +1
            Сегодня, 19:07
            Два года назад надо было провести эти учения.

            Абсолютно согласен с вами. Но не всё потеряно.


            странно, обычно вы в других темах уже почти берете Харьков и Одессу... а тут такой пессимизм!
            1. Msi Звание
              Msi
              -1
              Сегодня, 19:10
              странно, обычно вы в других темах уже почти берете Харьков и Одессу

              Вы меня с кем - то путаете. Я дома на диване и ничего не беру.
              А про ядерный шантаж я писал уже давно в начале СВО, когда пошла помощь с запада.
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 18:13
      Кая даже котлеты не может жарить ,забирай
      1. agoran Звание
        agoran
        0
        Сегодня, 18:20
        Кая может приготовить жареную квашенную капусту с сардельками.
        Вкусно, но очень вонюче.
    3. avianic Звание
      avianic
      -1
      Сегодня, 19:13
      Мне тоже нравится худая эстонская девушка Кая.
    4. opuonmed Звание
      opuonmed
      0
      Сегодня, 19:24
      А у меня вопрос, на что ставятся эти боевые заряды с ядеркой, на какие ракеты, новые, старого образца, если старого, то, наверное, ПВО противника сможет сбить или как ? (просветите кто знает)
    5. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 20:01
      Каю не трогать, мне нравится худая эстонская девушка.

      Как в анекдоте..
      - Но она же красивая..
      - Хорошо. Но потом - сжечь
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:10
    В Южном военном округе стартовал первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия
    . Во всем нужна сноровка, закалка, ТРЕНИРОВКА!!!
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +5
      Сегодня, 18:19
      Если я не путаю ,то Путиным было заявлено ,что безопасность должна быть для всех , Нато должно быть как было на момент 1997 года , или мы применим военно технические средства
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 18:25
        Хороший, доходчивый вариант, если что... безопасность ДЛЯ ВСЕХ или НИ ДЛЯ КОГО!!!
        У кого мозги работают, до тех должно дойти, а безмозглые... с теми понятно, приводить к общему знаменателю, тем или иным образом.
      2. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -6
        Сегодня, 18:46
        было заявлено ,что безопасность должна быть для всех

        все верно, так!
        а еще Дмитрий Анатольевич много чего серьезного говорил!
        и еще Сергей Викторович тоже важное сказал не раз!
        только вот воплощать в жизнь все эти разговоры и красивые речи некому....
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 18:55
          Ждёте не дождетесь, когда вам наши подарки в огород прилетят?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:12
    «Южный военный округ находится рядом с Украиной, в которой очень внимательно наблюдают за происходящим. Впрочем, на Западе тоже» —

    — Ну так это больше для Запада ...
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 18:12
    [но и должно показать готовность России обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность на фоне «бряцания оружием» некоторых западных политиков, в частности, из Великобритании.]

    Так им басурманам! Пускай задумаются немного! am
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:17
    Дмитрий Анатольевич там рядом с Искандером не крутится или с Мигом 31 в кабину не залез,вторым пилотом? bully drinks
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 18:21
      Искандером не крутится или с Мигом 31 в кабину не залез,вторым пилотом?

      Будем ждать его селфи laughing
  6. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    +7
    Сегодня, 18:18
    Служил 62-65годы на Сахалине в войсках ПВО комплекс С-75. Изделия-7 находились в сотне метров от позиции,оставалось только заправка окислителем и на пусковую.Максимум чз 10 мин. старт.Так было...
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      +2
      Сегодня, 18:28
      уважение вам у меня папа тоже служил в этих годах 3 года он служил с 1960 до 1963
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 18:37
      Сейчас молодежь служит год и считают ,что это много ,как вы считаете те рождённые во время войны , вы служили 3 года нужно сейчас подымать планку службы в армии?
      1. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        +1
        Сегодня, 18:49
        Просто сравните годовалого ребенка с трехлетним.
        1. goscha_04 Звание
          goscha_04
          +2
          Сегодня, 18:54
          очень хороший ответ ,буду ваш аргумент использовать в других дискуссиях.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 18:26
    Это очень хорошо, если бы проверить, работает нет.
  8. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 18:29
    Запад, особенно страны Балтии не верят в то, что мы готовы применить ядерное оружие. Не можем применить, по их мнению, как тактическое, так и уж тем более стратегическое. Литва так вообще убеждена, что она хоть сама что угодно сделает - в ответ ничего не получит, ветры де на восток дуют, радиация на Петербург и Псков уйдёт. То же самое Латвия и Эстония.

    Но главное, что не верят в это Великобритания, Франция и Германия. Они скорее поверят, что мы из человеколюбия, то есть из любви к ним, ударим ракетами пос воим собственным городам, чтобы показать, что "мы не такие". Полагаю, рано или поздно неминуемо наступит момент, когда время учений пройдёт и тактическое ядерное оружие надёт героев не только на территории Украины, но среди тех, кто убивает нас, с нами не воююя. Страны НАТО должны быть под ударом, за Украину должны отвечать они все в полном составе.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 18:48
      Цитата: Vladlous
      Полагаю, рано или поздно неминуемо наступит момент, когда время учений пройдёт и тактическое ядерное оружие найдёт героев не только на территории Украины

      Если мне память не изменяет, то некто в должности ВГК уже предупредил британского деятеля о праве России нанести удары по британским объектам и территориям. Необязательно, что это будет ТЯО. Разрушить завод, склад или ещё какой объект можно и конвенциональным оружием.
      А тренировка по применению ТЯО с выводом в районы пусков - реальное предупреждение «оборзевшим» и лишняя тренировка наших войск.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -2
        Сегодня, 19:03
        А тренировка по применению ТЯО с выводом в районы пусков - реальное предупреждение «оборзевшим» и лишняя тренировка наших войск

        конечно вы правы, тренировка это всегда хорошо, но вот вопрос - куда пулять, как дела с разведкой??? (ну это я так, помечтал о самостоятельном и строгом императоре Лаоса)
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 18:49
      Запад, особенно страны Балтии не верят в то, что мы готовы применить ядерное оружие. Не можем применить, по их мнению, как тактическое, так и уж тем более стратегическое

      видимо они знают какой то секрет! какой??? неизвестно, но это как-то связано с ответственными за "решения о применении" и их ближайшими родственниками!
    3. Кем1972 Звание
      Кем1972
      0
      Сегодня, 18:54
      Летом наоборот, воздушные потоки смещаются с востока на запад
    4. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 19:01
      Если бы они в это не верили, то давно бы уже напали всем табором. Не думаете же Вы, что их от этого останавливает только милосердие по отношению к России?
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 19:19
        Не думаете же Вы, что их от этого останавливает только милосердие по отношению к России

        конечно нет, просто зачем им нападать?!?!?!
        ресурсы им продадут и так с хорошей скидкой, большинство законов здесь принимается аналогичных западу (карантины, ювенальная юстиция, прививки, егэ и прочее), а наши законы против пропаганды "содомитов" особо не работают - их представители прочно засели на центральных тв каналах
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          -2
          Сегодня, 19:30
          Дододо... А НАТО к нашим границам тащат всё ближе и ближе, это чтобы за недорого купленными ресурсами ближе ездить было. Да.
          1. Владимир80 Звание
            Владимир80
            -2
            Сегодня, 19:35
            А НАТО к нашим границам тащат всё ближе и ближе, это чтобы за недорого купленными ресурсами ближе ездить было

            да сам не знаю зачем, если не прилетит метеорит и не прикончит человечество - через 30-50 лет миром будет управлять ИИ (с центром в сша, разумеется)
            п.с. Уарабей ваших комментариев не хватает в теме про генерала Попова
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              0
              Сегодня, 19:42
              А чего там комментировать? Если виноват, то должен сидеть в тюрьме. Я нигде не говорил что в России всё безоблачно прекрасно и нет упырей, которые пользуются служебным положением, берут взятки и воруют.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:49
    Кинжал интересно можно использовать как ядерную бетонобойку?
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      -2
      Сегодня, 19:13
      Кинжал? Да можно; метров на 60.
  10. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 18:51
    Цитата: курвиметр
    А что вторая армия мира без тяо не вывозит ?

    А кто первая? Бандерия?
  11. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 19:01
    То-то НАТО разлеталось в нейтральных водах. Смотрят, наблюдают, репу чешут.... Надо бы район пусков тяо прикрыть, и если что, то мы предупреждали soldier
  12. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -4
    Сегодня, 19:10
    Генштаб ВС России начал первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. К учениям привлечены ракетные соединения ЮВО, а также авиация ВКС России.
    Только совсем недавно после Чернобыля проветрилось и опять снова ... fellow
  13. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 19:12
    Надеюсь, что будет и практический этап...
  14. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 19:13
    Цитата: ваш вср 66-67
    [но и должно показать готовность России обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность на фоне «бряцания оружием» некоторых западных политиков, в частности, из Великобритании.]
    Так им басурманам! Пускай задумаются немного!


    к великому сожалению, вы ошибаетесь и вводите в заблуждение простодушных читателей...
    британия не бряцает оружием, она поставляет это оружие окраенцам, которые этим оружием убивают наших сограждан! а вот "бряцают оружием" болтуны и хвастуны из другой страны, при этом за 2.5 года их грозным словам не верит никто (и никто не боится)
  15. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:30
    В Южном военном округе стартовали ранее анонсированные учения по применению нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

    Генштаб ВС России начал первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
    Как бы наших не зацепило спецбоеприпасом. Как бы шапкозакидательство тоже хорошо и всякие громкие урапатриотические речи, но и отметить ожесточенность сопротивления противника на харьковском участке боевых действий. Особенно обращает на себя внимание работа артиллерии противника . Однако также стоит отметить и успех в рывке наступления ошеломивший ВСУ позволивший занять некоторые села и часть Волчанска в частности, но противник также оперативно перебрасывает свежие силы на опасные участки.
  16. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 19:36
    Цитата: oppozite28
    Однако также стоит отметить и успех в рывке

    а что, обстрелы Белгорода прекратились???
  17. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:38
    Так что в новости не зря отмечено что учения не со стратегическим, а именно с тактическим ЯО. Надеюсь в НШ ГШ МО РФ знает что делает ...
  18. Теледроид Звание
    Теледроид
    0
    Сегодня, 19:51
    Нужно создавать угрозу западенцам а не разрушать русские города вроде Мариуполя и Харькова. Выставить ультиматум: или капитуляция или 2-3 недели на полную эвакуацию Лемберга\Львова. Если сами западенцы не убедят Зелю капитулировать - то такова судьба их городов. Вторым будет Ивано-Франковск и т.д. Если это не сделать быстро - то у укров тоже появится несколько атомных боеголовок, или сами сделают или с помощью Запада. И тогда всё будет гораздо хуже для России. Особенно для Москвы. Тогда там поймут что гадину надо было давить ПОЛНОСТЬЮ и КАК МОЖНО РАНЬШЕ. Желательно было бы сразу после майдана, но этот поезд уже ушёл. Как бы и ядерный поезд не ушёл.
    Учения полностью одобряю. Но не хватает подземных испытаний для убедительности.