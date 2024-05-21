Штурмовые группы ВС России активизировались в районе Клещеевки

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Штурмовые группы ВС России активизировались в районе Клещеевки

Российские войска перешли в наступление не только под Часовым Яром, но и юго-восточнее, в Клещеевке. Этому способствовала переброска части подразделений ВСУ на Харьковское направление. Об этом сообщает ТГ-канал «Рыбарь».

Бои за Клещеевку идут с прошлого года, село находилось в серой зоне, подразделений ВС России в нем практически не было, поскольку населенный пункт находится в низине и легко контролируется с прилегающих высот. Тем не менее, штурмовые группы российских войск были замечены в середине села, в районе разрушенного Свято-Покровского храма. Находившиеся в Клещеевке подразделения ВСУ отступили на высоты западнее, чтобы иметь превосходство над атакующими снизу российскими войсками.



Как пишет «Рыбарь», несмотря на возобновление боевых действий, особых изменений в диспозиции ВС России и ВСУ нет, пока наши не возьмут высоты, продвижения не будет. Пока же все ограничивается действиями небольших штурмовых групп, которые выбираются в Клещеевку. Недавно наши вышли к южной окраине, где взяли в плен группу украинских солдат.


А сегодня в Клещеевке появился очередной «танк-мангал» с позывным «Лапа», который под ударами FPV-дронов и огнем вражеской артиллерии прошел через все село от северной окраины до южной, обеспечив продвижение штурмовых групп ВС России.

2 комментария
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  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 19:47
    Вчера уже писали про эту Клещеевку. Пока высоты за ВСУ, брать её бесполезно -спрятаться от огня там уже негде, а выбить ВСУ с высот пока что сил не хватает... Так что тут одно из двух -или пытаются спровоцировать противника на огонь, чтобы засечь его местоположение для последующего авиаудара, или просто глупая бравада...
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 19:56
    Ох как эта Клещеевка набила оскомину. Может обойти её кругом да и пусть там сидит кто хочет?