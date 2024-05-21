Появилась информация о том, что как минимум две роты 8 полка СпН ВСУ переброшены в Волчанск
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Ряд российских и украинских ресурсов опубликовал информацию о переброске украинским командованием как минимум двух рот 8 полка спецназа ВСУ для сдерживания наступления ВС РФ в городе Волчанск на севере Харьковской области.
При этом российский военкор Александр Сладков считает эту информацию весьма сомнительной, поскольку Киев вряд ли может себе позволить потерю одного из своих наиболее подготовленных подразделений, в задействовании которого неизбежно возникнет необходимость впоследствии.
По мнению Сладкова, такой шаг украинского командования был бы возможен в случае, если бы у Киева вообще не оставалось сил, что весьма сомнительно. В любом другом случае было бы контрпродуктивным бросать под российские танки являющихся штучным товаром хорошо подготовленных спецназовцев. Сладков отметил, что в условиях острого дефицита личного состава этот полк, возможно, в полном составе примет участие примет участие в обороне Киева. Сейчас же со стороны командования ВСУ было бы целесообразным, разве что, перебросить в Харьковскую область один элитный отряд, для которого можно было бы найти задачи.
Военкор также добавил, что предшественником этого полка ВСУ является дислоцировавшаяся в Ровно 8-я бригада СпН ВС СССР. Вероятнее всего, вышеназванное соединение представляет собой гвардию, необходимую киевскому режиму, чтобы обеспечить свое бегство в последние моменты вооруженного конфликта на Украине.
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