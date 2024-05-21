Появилась информация о том, что как минимум две роты 8 полка СпН ВСУ переброшены в Волчанск

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Появилась информация о том, что как минимум две роты 8 полка СпН ВСУ переброшены в Волчанск

Ряд российских и украинских ресурсов опубликовал информацию о переброске украинским командованием как минимум двух рот 8 полка спецназа ВСУ для сдерживания наступления ВС РФ в городе Волчанск на севере Харьковской области.

При этом российский военкор Александр Сладков считает эту информацию весьма сомнительной, поскольку Киев вряд ли может себе позволить потерю одного из своих наиболее подготовленных подразделений, в задействовании которого неизбежно возникнет необходимость впоследствии.



По мнению Сладкова, такой шаг украинского командования был бы возможен в случае, если бы у Киева вообще не оставалось сил, что весьма сомнительно. В любом другом случае было бы контрпродуктивным бросать под российские танки являющихся штучным товаром хорошо подготовленных спецназовцев. Сладков отметил, что в условиях острого дефицита личного состава этот полк, возможно, в полном составе примет участие примет участие в обороне Киева. Сейчас же со стороны командования ВСУ было бы целесообразным, разве что, перебросить в Харьковскую область один элитный отряд, для которого можно было бы найти задачи.

Военкор также добавил, что предшественником этого полка ВСУ является дислоцировавшаяся в Ровно 8-я бригада СпН ВС СССР. Вероятнее всего, вышеназванное соединение представляет собой гвардию, необходимую киевскому режиму, чтобы обеспечить свое бегство в последние моменты вооруженного конфликта на Украине.
10 комментариев
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  1. lukash66 Звание
    lukash66
    -2
    Сегодня, 20:10
    Ассоциация конечно неуместна, типа у деревни Крюково погибает взвод. Там их и заровняют.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 20:10
    Что б туда не перебрасывали, они ничего принципиально изменить не смогут... за тянут процесс, да и то не на долго.
    Сейчас, в ожидании того, где они получат очередной, следующий удар, все на низком старте...
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 20:17
      С передовой пришла важная новость, что наши бойцы в ходе тяжелейшего боя взяли дачный район к северу от Липцев, а также продвинулись в районе Зеленого (к востоку от н.п.).Продвижение ВС РФ на этом направлении за прошедшие сутки оценивается 200−400 метров. Немного, если сравнить с темпами начала наступления, но и эти сотни метров даются кровью. Враг сопротивляется отчаянно.Российские источники сообщают, что помимо указанных дач под контроль русских штурмовиков перешел частный сектор у Травянского водохранилища. В частности, телеграм-канал «НгП раZVедка» информирует: «На восточном фланге идут бои в районе улицы Северная и полигона НИИ Метрологии. По объектам противника активно работают наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

      Им вторят «Два майора»: «На Липцовском направлении наши штурмовые подразделения улучшили положение, отбили контратаку противника и продвинулись от 300 до 450 метров. Враг заявил, что только за сутки к вечеру 20 мая по Липцам ВКС России ударили 20-ю ФАБ с УМПК. Идут тяжелые бои, противник вводит резервы».ВСУшники дерутся, надо признать, грамотно. Нет у них ни дефицита снарядов, ни дефицита FPV-дронов.
      По данным «Военной хроники», «Российская армия штурмует северные окраины Липцев, взять доминирующие высоты к востоку от села пока не удается. У противника до сих пор сохраняется возможность достаточно быстро перебрасывать резервы и делать перегруппировки в населенном пункте. Наконец-то взяты укрепы ВСУ в лесах между селами Лукьянцы — Глубокое».
      «Артиллерия ..... , в том числе реактивная, фигачит без остановки. Это какой-то ужас. Как только отслеживаем, откуда идет огонь, отправляем туда дрон. Как правило, опаздываем, уже с другой стороны прилетает. Снаряды там бесконечные что-ли?» — грустно пишут «миколы» на своих армейских чатах.Там же можно прочесть, что русские артиллеристы, судя по всему, обеспечены переносными приборами радиоразведки. Стоит в эфире появиться сигналу с частотой, на которой работают бандеровские дроноводы, наши пушкари в считанные минуты меняют позиции.По ту линию фронта жалуются, что российские дальнобойные гаубицы и САУ начали обстреливать дороги в районе Дергачей и Золочева, по которым идет снабжение всей группировки «Харків».
      Админы бригад ВСУ, которые сражаются на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях, уже жалуются свои побратимам, что снятые с их участков пiдроздiли переброшены в Харьковскую область, в которой успешно ликвидируются. Дескать, если у российского командования была задача оттянуть значительные силы самостийной армии как можно дальше от основного донбасского театра боевых действий, то она уже достигнута.Как точно подмечают наши военкоры, «накапливание сил ВСУ и стягивание резервов с других направлений в ущерб связанности позиций и общей прочности линии обороны, скорее всего, были заранее просчитаны командованием ВС РФ».
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 20:24
        Противнику удаётся создать временное, локальное преимущество в силах, соответственно наше движение замедляется... но это временно, вскоре преимущество заканчивается и противник вынужден отступать.
        В данной ситуации, резервы решают ВСЕ!
  3. Арка Звание
    Арка
    +1
    Сегодня, 20:12
    Тут сложно что либо сказать. С одной стороны по логике военкор прав. С другой стороны от чубатых можно ожидать чего угодно. В том числе и затыкать дырки тем, что под рукой.
  4. Nord11 Звание
    Nord11
    +2
    Сегодня, 20:17
    "..чтобы обеспечить свое бегство в последние моменты вооруженного конфликта на Украине."
    Так что, это полк инструкторов по обучению полетам на шасси Боингов по опыту Афганистана?
  5. zelivee Звание
    zelivee
    +4
    Сегодня, 20:19
    Бросать спецназ для обороны в количестве двух рот , очень сильный показатель того как плохи дела у всук.
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Сегодня, 20:26
    как минимум двух рот 8 полка спецназа ВСУ для сдерживания наступления ВС РФ в городе Волчанск

    Нашим ОДАБам , КАБам и ФАБам до лампочки сколько там рот и какого там спецназа перебросили ВСУшники

  7. JonnyT Звание
    JonnyT
    +1
    Сегодня, 21:06
    Сиди.... Это галимый пиар, типа "бойтесь русские пришли супер Рембо нато Николы с Тарасами"
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:23
    По словам Пегова, у ВСУ уже под Харьковым численое превосходство и превосходство в дронах