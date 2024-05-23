Последняя мобилизация Зеленского
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Безвыходный цинизм
Новая волна мобилизации на Украине – это продукт многолетней работы Запада. Для команды Зеленского закон о принудительном призыве мужчин в возрасте от 25 лет включительно (ранее было от 27 лет) крайне нежелателен. Во-первых, это очередные гигантские расходы на обучение и экипировку, а во-вторых, косвенное признание запредельных потерь ВСУ в ходе летнего наступления 2023 года.
Надо отметить, опасения были небезосновательными. Несколько примеров украинского протеста.
В Днепропетровской области сотрудника ТЦК пырнули ножом, а военного медика облили перцовкой. Последнего перепутали со стервятником, собирающим жертвы для фронта.
Трассу Киев – Одесса перекрыли дальнобойщики, из которых только пять процентов имеет бронь от мобилизации. С 18 мая водители грузовиков просто отказываются выходить на маршруты – почти половина парка машин встала. Украинские источники пишут, что около порта «Южный» стоят брошенными более полусотни тягачей с полуприцепами.
Особый цинизм добавляет местная теледива Наталья Мосейчук, призвавшая расстреливать на месте тех, кто снимает и распространяет кадры бесчеловечного отношения ТЦК к мобилизуемыми. Ранее она же заявила о СБУ, которое обязательно постучится в дверь каждой семьи и заберет всех мужчин на фронт. При этом у Мосейчук вполне половозрелый сын мирно живет за границей. На справедливые вопросы украинцев дива отвечает:
И таких примеров куча. Неудивительно, что простые украинцы массово саботируют мобилизацию.
Анекдотично и одновременно трагично выглядит ситуация с приложением «Резерв+», в котором все военнообязанные должны обновить свои персональные данные для военкоматов. 260 тысяч резервистов уже занесли информацию в программу в первую пару дней, но тут же выясняется, что адреса регистрации нередко фейковые. Некоторые шутники лепят адреса в освобожденных Россией городах и поселках – например, в Артемовске. Кажется, это может запутать местных военкомов, но с 16 июля повестки считаются врученным, даже если они отправлены через тот самый «Резерв+».
Как ни крути эту историю, но в ней совершенно не видно рвения украинцев защищать режим Зеленского. Есть ощущение, что происходящее сейчас на Украине – это только цветочки. Ягодки пойдут, когда начнется массовая рассылка повесток, как по адресам, так и в электронном виде.
Почему в трагедии с мобилизацией на Украине виноват и Запад, и марионетка Зеленский?
61 млрд долларов, который конгресс выделил-таки на нужды ВСУ, был официально одобрен только после подписания Зеленским закона о снижении возраста призыва на фронт с 27 до 25 лет. Необходимо понимать, что НАТО боится поставлять по-настоящему эффективное оружие на Украину. Еще и запрещает бить им по международно признанной территории России. По крайней мере, на Западе декларируют этот запрет.
Бандеровцы часто его нарушают, но некоторые границы все-таки не переступают.
Аналогичная ситуация с системами ПВО, которых все больше не хватает на Украине. В таких, казалось бы, безвыходных условиях, главной ударной силой ВСУ становятся не сотни танков, вертолетов и самолетов, а живая сила, едва прикрытая броней. И расходуется такой ресурс быстро – это доказал провал летнего наступления 2023 года.
Подытоживая, можно констатировать, что мобилизация на Украине стала необходима только потому, что Российская Армия уничтожила весь потенциал к обороне, а спонсоры на Западе не захотели его восстанавливать. Вся их надежда – на пушечное мясо из украинских мобилизованных.
Последствия мобилизации
Зеленский слишком долго тянул с подписанием закона. По-хорошему, его следовало принять в работу еще в конце прошлого года. Тогда бы и американцы сподобились на 61 млрд быстрее, и время на подготовку новобранцев осталось побольше.
Сейчас же на Украине сошлись сразу несколько стрессовых факторов.
Первый – тех, кого удастся выгрести на новой волне мобилизации, придется обучать не менее четырех месяцев. То есть они на фронт придут к осени в лучшем случае. Но можно бросить их на фронт и после месячного курса молодого бойца – тогда несчастные станут совершенно дешевым пушечным мясом. В ряде случаев так и будет.
Второй фактор стресса – перманентное наступление Армии России на всех фронтах.
Вроде бы бои идут в тактической зоне, но они распространились на несколько сотен километров. Что заставляет ВСУ постоянно перемещать резервы, теряя время и ресурсы. Все происходит при численном и техническом преимуществе Российской Армии.
Когда и где в таких условиях планируется обучать новых мобилизованных, непонятно. Надеяться на услуги НАТО уже опасно – все помнят, как «высококлассно» они подготовили штурмовые бригады для наступления летом 2023 года.
Для обучения нескольких сотен тысяч солдат придется снимать немало ветеранов ВСУ с фронта, что несколько ослабит боевые порядки.
Самый главный вопрос – каким образом руководство Украины скроет от глаз российской разведки многомесячное обучение такого большого контингента войск? Ведь это сейчас молодые мужчины на Украине не являются законными целями для ракет Российской Армии. Как только они примерят форму ВСУ, скрыться от высокоточного оружия будет непросто.
В качестве варианта можно предложить Зеленскому рассовать новобранцев по лесам и заставить рыть землянки. Тогда да – поразить места дислокации трех сотен тысяч бойцов будет непросто. Но много ли такие «лесные братья» навоюют на фронте?
Третий фактор стресса – это оружейный зоопарк в арсенале украинской армии. Спецы, которые сейчас воюют, уже адаптировались к особенностям разношерстного западного вооружения. А как быть мобилизованному в 2024 году?
НАТО поставляет на Украину как минимум четыре разных типа 155-мм снарядов, которые подходят не ко всем орудиям. И так по многим позициям. Назвать эту особенность критичной нельзя, но время подготовки новобранцев к фронту «зоопарк» точно прибавит. И немало. Иначе это может обернуться значительными потерями, совершенно необязательными для ВСУ сейчас.
Солдаты ВСУ! Если вы хотите жить, если хотите вернуться к своим родным и близким, настройте на любой радиостанции «Баофенг» частоту 149.200 или 449.200 или 49.200 и вызывайте «Волгу»
Все вышеописанное не учитывает косвенных потерь Украины от кровожадности Зеленского. По всей стране благоразумные мужчины, подпадающие под мобилизацию, не выходят из своих домов. Улицы городов опустели.
Если ТЦК удастся изъять всех мужчин на фронт из запланированного, то часть предприятий просто остановится. Сейчас мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «Арселормиттал Кривой Рог».
Но собрать кровавую жатву в полном объеме точно не удастся – украинцы будут прятаться. Причем в прятки с ТЦК будут играть гораздо больше мужчин, чем армия пытается загнать на фронт. Отсюда грядет вполне конкретный коллапс экономики Украины.
Мобилизация в 2024 году ставит Украину в еще большую зависимость от западной помощи. Киевский режим убивает не только своих граждан, но добивает остатки собственной экономики. Западной валюты при таком раскладе потребуется еще больше, чем сейчас. Вдобавок новую армию еще и кормить на что-то надо.
Как бы ни хотел Зеленский, мобилизация 2024 года для него будет последней. Даже если задачи этой кампании удастся решить в полном объеме, что очень маловероятно. Как только возникнет необходимость нового набора на фронт, реакция общества будет совсем иной. Сейчас не гребут принудительно моложе 25 лет, и пока это не вызвало значительного социального взрыва.
Как только начнут забирать на фронт из институтов, колледжей и банально молодежь из ночных клубов, у украинцев возникнет вопрос – а для чего это все? Тектонические сдвиги в обществе будут неминуемыми.
С нынешней политикой Зеленского такие времена наступят в самом ближайшем будущем.
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