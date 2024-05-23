Последняя мобилизация Зеленского

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Последняя мобилизация Зеленского
Солдаты ВСУ! Если вы хотите жить, если хотите вернуться к своим родным и близким, настройте на любой радиостанции «Баофенг» частоту 149.200 или 449.200 или 49.200 и вызывайте «Волгу»


Безвыходный цинизм


Новая волна мобилизации на Украине – это продукт многолетней работы Запада. Для команды Зеленского закон о принудительном призыве мужчин в возрасте от 25 лет включительно (ранее было от 27 лет) крайне нежелателен. Во-первых, это очередные гигантские расходы на обучение и экипировку, а во-вторых, косвенное признание запредельных потерь ВСУ в ходе летнего наступления 2023 года.



Надо отметить, опасения были небезосновательными. Несколько примеров украинского протеста.

В Днепропетровской области сотрудника ТЦК пырнули ножом, а военного медика облили перцовкой. Последнего перепутали со стервятником, собирающим жертвы для фронта.

Трассу Киев – Одесса перекрыли дальнобойщики, из которых только пять процентов имеет бронь от мобилизации. С 18 мая водители грузовиков просто отказываются выходить на маршруты – почти половина парка машин встала. Украинские источники пишут, что около порта «Южный» стоят брошенными более полусотни тягачей с полуприцепами.

Особый цинизм добавляет местная теледива Наталья Мосейчук, призвавшая расстреливать на месте тех, кто снимает и распространяет кадры бесчеловечного отношения ТЦК к мобилизуемыми. Ранее она же заявила о СБУ, которое обязательно постучится в дверь каждой семьи и заберет всех мужчин на фронт. При этом у Мосейчук вполне половозрелый сын мирно живет за границей. На справедливые вопросы украинцев дива отвечает:

«Он взрослый человек, выехал из страны ещё до конфликта, и на его решения я повлиять не могу».

И таких примеров куча. Неудивительно, что простые украинцы массово саботируют мобилизацию.


Анекдотично и одновременно трагично выглядит ситуация с приложением «Резерв+», в котором все военнообязанные должны обновить свои персональные данные для военкоматов. 260 тысяч резервистов уже занесли информацию в программу в первую пару дней, но тут же выясняется, что адреса регистрации нередко фейковые. Некоторые шутники лепят адреса в освобожденных Россией городах и поселках – например, в Артемовске. Кажется, это может запутать местных военкомов, но с 16 июля повестки считаются врученным, даже если они отправлены через тот самый «Резерв+».

Как ни крути эту историю, но в ней совершенно не видно рвения украинцев защищать режим Зеленского. Есть ощущение, что происходящее сейчас на Украине – это только цветочки. Ягодки пойдут, когда начнется массовая рассылка повесток, как по адресам, так и в электронном виде.

Почему в трагедии с мобилизацией на Украине виноват и Запад, и марионетка Зеленский?

61 млрд долларов, который конгресс выделил-таки на нужды ВСУ, был официально одобрен только после подписания Зеленским закона о снижении возраста призыва на фронт с 27 до 25 лет. Необходимо понимать, что НАТО боится поставлять по-настоящему эффективное оружие на Украину. Еще и запрещает бить им по международно признанной территории России. По крайней мере, на Западе декларируют этот запрет.

Бандеровцы часто его нарушают, но некоторые границы все-таки не переступают.

Аналогичная ситуация с системами ПВО, которых все больше не хватает на Украине. В таких, казалось бы, безвыходных условиях, главной ударной силой ВСУ становятся не сотни танков, вертолетов и самолетов, а живая сила, едва прикрытая броней. И расходуется такой ресурс быстро – это доказал провал летнего наступления 2023 года.

Подытоживая, можно констатировать, что мобилизация на Украине стала необходима только потому, что Российская Армия уничтожила весь потенциал к обороне, а спонсоры на Западе не захотели его восстанавливать. Вся их надежда – на пушечное мясо из украинских мобилизованных.

Последствия мобилизации


Зеленский слишком долго тянул с подписанием закона. По-хорошему, его следовало принять в работу еще в конце прошлого года. Тогда бы и американцы сподобились на 61 млрд быстрее, и время на подготовку новобранцев осталось побольше.

Сейчас же на Украине сошлись сразу несколько стрессовых факторов.

Первый – тех, кого удастся выгрести на новой волне мобилизации, придется обучать не менее четырех месяцев. То есть они на фронт придут к осени в лучшем случае. Но можно бросить их на фронт и после месячного курса молодого бойца – тогда несчастные станут совершенно дешевым пушечным мясом. В ряде случаев так и будет.

Второй фактор стресса – перманентное наступление Армии России на всех фронтах.

Вроде бы бои идут в тактической зоне, но они распространились на несколько сотен километров. Что заставляет ВСУ постоянно перемещать резервы, теряя время и ресурсы. Все происходит при численном и техническом преимуществе Российской Армии.

Когда и где в таких условиях планируется обучать новых мобилизованных, непонятно. Надеяться на услуги НАТО уже опасно – все помнят, как «высококлассно» они подготовили штурмовые бригады для наступления летом 2023 года.

Для обучения нескольких сотен тысяч солдат придется снимать немало ветеранов ВСУ с фронта, что несколько ослабит боевые порядки.

Самый главный вопрос – каким образом руководство Украины скроет от глаз российской разведки многомесячное обучение такого большого контингента войск? Ведь это сейчас молодые мужчины на Украине не являются законными целями для ракет Российской Армии. Как только они примерят форму ВСУ, скрыться от высокоточного оружия будет непросто.

В качестве варианта можно предложить Зеленскому рассовать новобранцев по лесам и заставить рыть землянки. Тогда да – поразить места дислокации трех сотен тысяч бойцов будет непросто. Но много ли такие «лесные братья» навоюют на фронте?

Третий фактор стресса – это оружейный зоопарк в арсенале украинской армии. Спецы, которые сейчас воюют, уже адаптировались к особенностям разношерстного западного вооружения. А как быть мобилизованному в 2024 году?

НАТО поставляет на Украину как минимум четыре разных типа 155-мм снарядов, которые подходят не ко всем орудиям. И так по многим позициям. Назвать эту особенность критичной нельзя, но время подготовки новобранцев к фронту «зоопарк» точно прибавит. И немало. Иначе это может обернуться значительными потерями, совершенно необязательными для ВСУ сейчас.


Солдаты ВСУ! Если вы хотите жить, если хотите вернуться к своим родным и близким, настройте на любой радиостанции «Баофенг» частоту 149.200 или 449.200 или 49.200 и вызывайте «Волгу»

Все вышеописанное не учитывает косвенных потерь Украины от кровожадности Зеленского. По всей стране благоразумные мужчины, подпадающие под мобилизацию, не выходят из своих домов. Улицы городов опустели.

Если ТЦК удастся изъять всех мужчин на фронт из запланированного, то часть предприятий просто остановится. Сейчас мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «Арселормиттал Кривой Рог».

Но собрать кровавую жатву в полном объеме точно не удастся – украинцы будут прятаться. Причем в прятки с ТЦК будут играть гораздо больше мужчин, чем армия пытается загнать на фронт. Отсюда грядет вполне конкретный коллапс экономики Украины.

Мобилизация в 2024 году ставит Украину в еще большую зависимость от западной помощи. Киевский режим убивает не только своих граждан, но добивает остатки собственной экономики. Западной валюты при таком раскладе потребуется еще больше, чем сейчас. Вдобавок новую армию еще и кормить на что-то надо.

Как бы ни хотел Зеленский, мобилизация 2024 года для него будет последней. Даже если задачи этой кампании удастся решить в полном объеме, что очень маловероятно. Как только возникнет необходимость нового набора на фронт, реакция общества будет совсем иной. Сейчас не гребут принудительно моложе 25 лет, и пока это не вызвало значительного социального взрыва.

Как только начнут забирать на фронт из институтов, колледжей и банально молодежь из ночных клубов, у украинцев возникнет вопрос – а для чего это все? Тектонические сдвиги в обществе будут неминуемыми.

С нынешней политикой Зеленского такие времена наступят в самом ближайшем будущем.
18 комментариев
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 04:05
    Это все ясно и понятно. Но вот почему жители Украины не восстают против всего этого , не вешают тцкшников на столбах , не берут штурмами администрацию , не громят и не жгут здания сбу и прочего .. Вот это не понятно. Ведь в 2014 это у них так хорошо получалось . А по факту они как обычный скот , куда пастух повел туда и пошли молча опустив головы . Сначала на водопой, а потом на убой. И всё молча... Стоит оно того ?
    1. Велизарий Звание
      Велизарий
      +3
      Сегодня, 05:41
      Цитата: FoBoss_VM
      Это все ясно и понятно. Но вот почему жители Украины не восстают против всего этого , не вешают тцкшников на столбах

      Все просто. 1) Действие пропаганды-на неньку напали,нужно идти защищать или хотя бы не протестовать. Их пропаганде даже проще нашей,им не нужно объяснять,как связана защита Донбасса с заходом армии в Херсонскую область.
      2) Вооруженная сила. Попробуйте напасть на вооруженных людей с голыми руками. Малейшие попытки самоорганизации же караются мгновенно. В 2014 был внутренний конфликт, запад был с "восставшим народом". Власть тесно зависимая от него силу применить не могла.
      А по факту они как обычный скот , куда пастух повел туда и пошли молча опустив головы

      Лихо Вы людей припечатали. Их пропаганда считает русских рабами,Вы их скотом. Вот и поговорили братские народы. Запад аплодирует стоя.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +2
        Сегодня, 06:51
        Простите, но братские народы так не поступают. Не так ли ? А запад пусть аплодирует пусть хоть стоя хоть лежа хоть задом наперед, все равно им это не поможет
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 06:54
      Это все ясно и понятно. Но вот почему жители Украины не восстают против всего этого , не вешают тцкшников на столбах , не берут штурмами администрацию , не громят и не жгут здания сбу и прочего .. Вот это не понятно.

      потому что, скажем так, потери преувеличенные и некритичные, вовлеченность в мобилизацию тоже не самая высокая! если не устраивает такой ответ, можно задать встречный вопрос - а почему и в соседней стране народ не проснулся ни после февраля 22го, ни после осенней частичной мобилизации, ни после обстрелов и терактов в белгороде и крокусе?
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +1
        Сегодня, 06:56
        Что Вы понимаете под термином "проснулся"?
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 07:25
          Что Вы понимаете под термином "проснулся"?

          термина "проснулся" у меня нет, я сказал "не проснулся" - это значит живет "довоенной" жизнью - праздники, развлечения, курорты, удовольствия... разумеется это не про всех, но про большинство!
    3. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 06:58
      Как раз и понятно, почему сейчас они "не громят и не жгут СБУ". "Майданили" в 14 году а основном западенцы. Янукович и правда достал жителей Востока и Юга Украины своей "вшивостью". В 14-15 годах нациков вполне успешно гоняли и в Луганске, и в Донецке, и в Харькове..., да в остальных восточных областях. Но победили интересы абрамовичей, ахетовых, порошенок, медведчуков, сурковых.... и получили "минский договорняк". Пришел 22 год и все повторилось - Киевская обл, Харьковская обл, Херсонская обл... России очень повезло, что Борька-лохматый спас от "стамбульского договорняка". Если сейчас "выбивается" промышленная энергетика Украины, то зимой с 22 на 23 год лупили по "канализации" жилых домов и что характерно практически не трогая промышленную энергетику. Ещё показательный пример - взяли под Мариуполем кучу пленных, а вот показали "с ведром и тряпкой" только Волыну (а он как не крути офицер морской пехоты Украины, принимавший присягу своей стране и не являвшийся нацистом, вполне вменяемый хоть и наш враг). А вот "Калин-малин" - нацистов Азова почему-то "постеснялись" показать с ведром и тряпкой... Что это - глупость, ошибка или все же целенаправленное преступление против России? В результате на Украине нацистский режим просто "зачистил" лояльное нам население, а оставшиеся (за исключением западенцев) просто уже не понимают цели СВО.
  2. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 04:37
    Анекдотично и одновременно трагично выглядит ситуация с приложением «Резерв+», в котором все военнообязанные должны обновить свои персональные данные для военкоматов.
    Новейшее достижение украинских программеров. Вирус, который убивает не электронного носителя, а прямо и непосредственно пользователя устройства.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -3
      Сегодня, 05:07
      Цитата: Наган
      Вирус, который убивает

      У него и имя есть - Зеля ! А разработали его в западных лабораториях....
    2. ВПК-65 Звание
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 06:35
      Цитата: Наган
      Вирус, который убивает не электронного носителя, а прямо и непосредственно пользователя устройства.
      Вообще то одно, никак не отменяет другого 2 in 1
      Приложение Резерв+ для постановки на учет в украинском ТЦК, ворует при регистрации и соглашении о применении из телефона и компьютера все аккаунты в соцсетях, мессенджерах и играх. Данные потоком в шифрованном виде отправляются на сервера ВСУ.
      https://t.me/condottieros/3624
      А по поводу "убивает не электронного носителя" - "Format C:" давно не актуален, профита в этом никакого, а вот украсть например электронный кошелек перед тем как послать хозяина этого кошелька на убой...
  3. parusnik Звание
    parusnik
    -3
    Сегодня, 04:58
    Сейчас мобилизация угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «Арселормиттал Кривой Рог».

    С начала СВО компания Арселормиттал Кривой Рог сообщила, что с 3 марта значительно сокращается выпуск продукции на комбинате — в работе остаётся одна доменная печь из четырёх, объёмы производства сокращаются до технического минимума (около трети от нормативного). Персоналу в условиях вынужденного простоя сохраняется 2/3 зарплаты. В начале сентября директор предприятия Мауро Лонгобардо сообщил, если не произойдёт существенного роста цены на сталь, меткомбинат придётся полностью остановить. Без работы останутся 26 тысяч сотрудников.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      0
      Сегодня, 06:42
      26 тысяч сотрудников
      Завод не реконструировали со времен Брежнева, стало быть.
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -2
    Сегодня, 05:44
    Последняя мобилизация Зеленского
    Я бы продолжил этот заголовок: "до последнего скакла" wink
  5. Велизарий Звание
    Велизарий
    +7
    Сегодня, 06:03
    В чем суть стратегии Запада ? Максимально затянуть конфликт, обескровить Россию, максимально ее при этом ограбив и ограничив ее доходы. Но при этом ни в коем случае не обрушить ее политический и экономический строй окончательно сформированный в 1993 году. Только подготовить условия под ее дальнейшую мягкую трансформацию. Сколько при этом погибнет украинцев и сколько будет там разрушений Запад не волнует,чем больше погибнет -тем даже лучше.Побочная задача- обеспечить полный развод Украины и России на длительный исторический период.
    Автор справедливо называет Зеленского марионеткой, но при этом пытается найти в украинской мобилизации признаки какой-то нашей победы. Где же тут победа ? Все как раз идет по плану Запада. Мобилизация и призвана продлить конфликт еще как минимум на год. Тактика будет прежней-вязкая оборона с целью нанести как можно больше потерь.
    Дальше в зависимости от того останутся ли ресурсы, либо перемирие по ЛБС с отложенным статусом конфликта,либо продолжение войны до их исчерпания и тогда перемирие. Но главное-никакого мирного договора.
  6. turembo Звание
    turembo
    +3
    Сегодня, 06:42
    Помню интервью Э. Лимонова в 1992 году, который говорил что теперь война России и Украины неизбежна. Звоночков было много, а по факту полный провал нашей внешней политики в отношении соседа. То что нужно, нужно было забирать сразу, это лишило бы нас многих проблем в будущем, но как сказал наш первый президент: Берите власти сколько хотите. Но чем больше проходило времени, тем меньше было цветов на пути, а больше снарядов. Капитализм не может быть с человеческим лицом, он не про это, в любом случае все стороны в итоге протрубят о победах, а люди все так же продолжат гасить друг друга,за просроченный пирожок который все равно в итоге не дадут. Украина к сожалению пошла в расход, хотя она кажется сама была рада стать жертвой, и до сих пор этого не поняла, поэтому как то ее и не особо в большинстве и жалко.
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 06:48
    Как бы ни хотел Зеленский, мобилизация 2024 года для него будет последней

    а если нет?
    почему уважаемые авторы не боятся такие категоричные заявления делать? да потому что уверены - все читатели забудут что они говорили месяц, полгода, год назад... а если не забудут и припомнят им ложные утверждения - можно просто под псевдонимом сочинять аналитические (???) статьи
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:58
    Тектонические сдвиги в обществе будут неминуемыми.
    Вот по поводу тектонических сдвигов в украинском обществе большие сомнения. Число бегунков и ушедших в "схроны" возрастет, количество преступлений против сотрудников ТЦК вырастит, но к бунту вряд ли приведет.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:28
    Там уже мужиков то почти не осталось, скоро пацанов будут хватать, жуть конечно попасть так. Явно целенаправленно опустошают земли