Спикер Погранслужбы Украины: Наступление российских войск в Сумской области может начаться в любой момент
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Россия продолжает концентрировать войска в районе границы с Сумской областью Украины, наступление может начаться в любой момент. С таким заявлением выступил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Российские войска готовятся повторить в Сумской области то же самое, что было проделано в Харьковской, т. е. начать наступление. Причем, как заявляет Демченко, российское командование не будет ставить перед войсками задачу захватить Сумы или пройти достаточно далеко, им нужно только еще сильней растянуть фронт, заставив ВСУ бросить в бой последние резервы. Так что наступление может начаться в любой момент.
Армия России может начать в любой момент, попытаться сделать что-то подобное тому, как сейчас происходит по харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы ВСУ,
— заявил спикер Погранслужбы.
Протяженность границы России и Украины по Сумской области составляет более 560 км. Как заявил Демченко, пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя силы и средства якобы уступают российской группировке.
Ранее о том, что ВС России якобы готовит наступление в Сумской области, заявлял и глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов). Не исключают такого варианта и в Генштабе ВСУ.
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