Спикер Погранслужбы Украины: Наступление российских войск в Сумской области может начаться в любой момент

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Спикер Погранслужбы Украины: Наступление российских войск в Сумской области может начаться в любой момент

Россия продолжает концентрировать войска в районе границы с Сумской областью Украины, наступление может начаться в любой момент. С таким заявлением выступил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Российские войска готовятся повторить в Сумской области то же самое, что было проделано в Харьковской, т. е. начать наступление. Причем, как заявляет Демченко, российское командование не будет ставить перед войсками задачу захватить Сумы или пройти достаточно далеко, им нужно только еще сильней растянуть фронт, заставив ВСУ бросить в бой последние резервы. Так что наступление может начаться в любой момент.



Армия России может начать в любой момент, попытаться сделать что-то подобное тому, как сейчас происходит по харьковскому направлению. Именно для того, чтобы растянуть линию фронта, линию активных боевых действий и собственно растянуть силы ВСУ,

— заявил спикер Погранслужбы.

Протяженность границы России и Украины по Сумской области составляет более 560 км. Как заявил Демченко, пограничники вынуждены держать линию обороны, хотя силы и средства якобы уступают российской группировке.

Ранее о том, что ВС России якобы готовит наступление в Сумской области, заявлял и глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов). Не исключают такого варианта и в Генштабе ВСУ.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:26
    Так и надо... противник може гадать, где/когда и сколько, он не должен знать, что именно, когда и как.
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 20:38
      противник може гадать, где/когда и сколько, он не должен знать,

      Да бросьте . В ВОВ уже было невозможно скрыть сосредоточение . А сейчас тем более . Чтобы противник "сел на шпагат" надо как минимум полуторакратное превосходство . Да и то не хватит , если он успевает подготовить оборонительные рубежи в местах нашего сосредоточения . Вспомните Букринский и Лютежский плацдармы. Ватутину и то 10 дней понадобилось на переброску .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:15
        Меняется обстановка, условия и прочее, меняется и тактика ведения боевых действий.
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +1
    Сегодня, 20:32
    Ну логика в их размышлениях присутствует.... Но что наш ГШ придумал знаем только мы..... а 404-е пусть гадают.... Могут к Ванге записаться на приём.... если она там принимает....
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 21:00
      заявил спикер Погранслужбы.

      с. Теткино и др. села Курской обл. обстреливали, люди гибли, теперь укры пусть готовятся, спокойные времена прошли.
  3. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +2
    Сегодня, 20:33
    пограничники вынуждены держать линию обороны

    чтобы их не отправили в окопы под Харьковым
  4. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 20:37
    Неужели до некоего Герасимова дошло,что есть в природе такая наука ,как Стратегия,а не только метод долгосрочного бодания лбами двух баранов на мосту( помните,что там было дальше по Михалкову?)Два года не доходило до Герасимова то,что понятно было любой кухарке.Может,поймет он ещё ,что надо обозначить наступление на Щостку.,там вообще укреплений нет,одна тероборона стоит..А если бы ещё на Чернигов наступать,тогда все ,Зеля-капут.
    1. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 21:08
      А Герасимов военную стратегию должен строить исходя из политической стратегии . Скажите ему цель войны , мол " чего , господа , хотите в результате ? " То , о чём Вы говорите называется оперативным искусством . И касается объединений (по нисходящей- группа фронтов, фронт, армия ).
      А у Герасимова на "всё,про всё" едва ли на общевойсковую армию наберётся .