Западная пресса: В составе ВСУ 100 бригад, мобилизация увеличит это число ещё на 10 процентов

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Западная пресса: В составе ВСУ 100 бригад, мобилизация увеличит это число ещё на 10 процентов

Западные СМИ, ссылаясь на чиновников различного уровня, начинают противоречить сами себе. Если трендом последнего времени были публикации о том, что ВСУ не хватает личного состава, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, то теперь появились публикации нового толка.

Так, издание Forbes публикует статью, в которой говорится, что новобранцы в украинской армии, вроде бы, имеются, а вот вооружения для них не хватает. Тут бы перелицевать на современную Украину либеральные стенания об «одной винтовке на троих», но про винтовку не решились, зато решились про военную технику.



В издании утверждается, что техники для новомобилизованных не хватает, вследствие чего механизированные бригады ВСУ командованию приходится превращать в пехотные. В качестве примера приводится 153-я отдельная пехотная бригада.

При этом утверждается, что сейчас в составе ВСУ «100 бригад», а новый закон о мобилизации может увеличить это число на 10 процентов.

Из материала:

Но увеличение численного состава ВСУ опережает её механизацию (моторизацию). Украинцам уже сейчас не хватает транспортных средств. А передвигаться на фронте на гольф-карах и идти на них в бой они не совсем готовы.

То есть, издание теперь раскручивает тему о том, что Украине нужно срочно помочь военной техникой, иначе мобилизованным придётся воевать «пешком».
19 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +5
    Сегодня, 20:25
    И еще напишут, что 1 калашмат на 3-х человек и прочее и все трындец как плохо. Было бы плохо - мы бы уже писали...развалинами рады удоввлетворен
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:46
      Тут вот какая дилемма, когда им дадут всю обещанную технику, будет уже не хватать для неё солдат... Понятно почему... Ну и будет эта дорогущая техника стоять под украинскими дождями и некому будет за ней такой импортной даже ухаживать... А потом на Поклонную... Жалко же... Аж на слезу пробило... Ну так может лучше сразу её укропам не давать...??? И дёшево и сердито... laughing
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 20:31
    Вопрос... а чего у них так кисло? Их же-ж "всем прогрессивным миром" снабжают?
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      -1
      Сегодня, 21:12
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а чего у них так кисло? Их же-ж "всем прогрессивным миром" снабжают?

      А давайте посмотрим с другого ракурса.
      На Украине весной ожидается премьера 14 полнометражных фильмов. И 28 сериалов.
      Либо нам чего-то не договаривают, либо там не всё так плохо?
      Да и видео с киевских ресторанов вносит сомнение.
      Фейсбук много чего показывает. Кое кому не удобное.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 21:19
        А чего тогда их руководители не кричат на весь мир, что у них новый ***ливуд процветает, фильмы стряпает, как вареники!?
        Вопят они совсем о другом, кстати...
        Пир во время чумы... такое тоже не редкость, кстати.
        1. Vauxhall Звание
          Vauxhall
          0
          Сегодня, 21:37
          Цитата: rocket757
          А чего тогда их руководители не кричат на весь мир, что у них новый ***ливуд процветает, фильмы стряпает, как вареники!?
          Вопят они совсем о другом, кстати...
          Пир во время чумы... такое тоже не редкость, кстати.

          А зачем?
          Они деньги делают. В том числе и в России. Сериалы доступны к просмотру на Дзене, Кино-Театр. ру,
          Кино. Mail. Ру. и ещё на многих ресурсах.
          За первые три месяца 2024-го на Украину попало российских товаров на 394 тысячи долларов. Свериться с нашей таможней невозможно, статистика закрыта с января 2022-го.
          Но таки торгуют!
          А вот об этом пиплу знать не надобно.
      2. Касатик Звание
        Касатик
        +2
        Сегодня, 21:28
        Тарас, в окно глянь. Не из кабинета в коридор, на улицу. Ясно, что у тебя пропуск есть. Но и листовка не лишняя окажется. Позывной "Волга". Чуешь?
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 21:47
        Да в 99% стран войны не были столь абсолютно тотальными что всё для фронта и ни один ресторан не работает
      4. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 21:51
        Ну в киевских ресторанах завсегда народу хватало, даже когда наши под Киевом стояли... Там своя богемная жизнь... Ну а фильмы и сериалы можно прекрасно и в Европе снимать, благо деньги на пропаганду таже Европа, а тем более Штаты не жалеют... А вот почему Рада до сих пор стоит даже мне не понятно... am
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 20:33
    Западная пресса в курсе численного сосостава бригады ВСУ?А почему не 100500 бригад ВСУ?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 20:37
      Западная пресса пургу несёт. Откуда у ВСУ 100 бригад?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 20:42
        Я подозреваю западная пресса начала рисовать красивую картинку про Украину западным читателям.От ВСУ ни какой позитивной информации,читатель это не любит,он начинает заглядывать в холодильник.А это уже плохо.
      2. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +3
        Сегодня, 20:50
        Мультфильм "Жадный богач" смотрели? Семь шапок из одной шкуры можно сделать, только мееленьких! laughing Так и с бригадами.
      3. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 21:38
        Цитата: Владимир М
        Западная пресса пургу несёт. Откуда у ВСУ 100 бригад?


        Почему пургу?Состав одной бригады ВСУ до 4000,другое дело что у многих бригад некомплект личного состава от 40% до 60%,то есть реально личного состава на 2000- 3000. Умножаем 2000-3000 на число бригад 100 и получаем личного состава на 200-300 тыс.человек,а кто то в зелёном свитере всё время говорит что якобы в ВСУ аж миллион. Брехня.Есть бригады у которых нет тяжёлой техники и личный состав просто переводят из этих бригад в бригады с техникой.100 бригад выглядит как надувание щек.Вот как их якобы много.Пиар ход.Понятно что реально личного состава и техники на столько бригад у них нет.Есть бригады боеспособные ,а есть которые как техника подвергаются каннибализму и передают свой личный состав в другие бригады.Опять же всякие БТрО.
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 20:34
    Щирые потомки козаков должны воевать на кониках!
  5. popul
    popul
    +1
    Сегодня, 20:58
    У них армия - полтора миллиона. Если в бригаде 5 тыщ - получается 300 бригад.
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 21:03
    Украинских вояк так много, что на всех не хватает транспорта. Ну прям как саранча расплодились. Парадокс.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 21:27
    Решительно не представляю, чем нахватанным мобикам с нулевой подготовкой может помочь западная техника... Её ведь мало того что применять надо таки уметь - ещё и хоть как-то обслуживать.. А она у них, как показала практика, нежная..
  8. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 21:42
    Вообще если посмотреть сколько передали и сколько должно входить в европейскую бригаду техники, то там на 5-10 бригад передали от силы.