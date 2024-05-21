Западная пресса: В составе ВСУ 100 бригад, мобилизация увеличит это число ещё на 10 процентов
Западные СМИ, ссылаясь на чиновников различного уровня, начинают противоречить сами себе. Если трендом последнего времени были публикации о том, что ВСУ не хватает личного состава, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, то теперь появились публикации нового толка.
Так, издание Forbes публикует статью, в которой говорится, что новобранцы в украинской армии, вроде бы, имеются, а вот вооружения для них не хватает. Тут бы перелицевать на современную Украину либеральные стенания об «одной винтовке на троих», но про винтовку не решились, зато решились про военную технику.
В издании утверждается, что техники для новомобилизованных не хватает, вследствие чего механизированные бригады ВСУ командованию приходится превращать в пехотные. В качестве примера приводится 153-я отдельная пехотная бригада.
При этом утверждается, что сейчас в составе ВСУ «100 бригад», а новый закон о мобилизации может увеличить это число на 10 процентов.
Из материала:
То есть, издание теперь раскручивает тему о том, что Украине нужно срочно помочь военной техникой, иначе мобилизованным придётся воевать «пешком».
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