Западная пресса: В составе ВСУ 100 бригад, мобилизация увеличит это число ещё на 10 процентов

Но увеличение численного состава ВСУ опережает её механизацию (моторизацию). Украинцам уже сейчас не хватает транспортных средств. А передвигаться на фронте на гольф-карах и идти на них в бой они не совсем готовы.

Западные СМИ, ссылаясь на чиновников различного уровня, начинают противоречить сами себе. Если трендом последнего времени были публикации о том, что ВСУ не хватает личного состава, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, то теперь появились публикации нового толка.Так, издание Forbes публикует статью, в которой говорится, что новобранцы в украинской армии, вроде бы, имеются, а вот вооружения для них не хватает. Тут бы перелицевать на современную Украину либеральные стенания об «одной винтовке на троих», но про винтовку не решились, зато решились про военную технику.В издании утверждается, что техники для новомобилизованных не хватает, вследствие чего механизированные бригады ВСУ командованию приходится превращать в пехотные. В качестве примера приводится 153-я отдельная пехотная бригада.При этом утверждается, что сейчас в составе ВСУ «100 бригад», а новый закон о мобилизации может увеличить это число на 10 процентов.Из материала:То есть, издание теперь раскручивает тему о том, что Украине нужно срочно помочь военной техникой, иначе мобилизованным придётся воевать «пешком».