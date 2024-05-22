Ижевский БПЛА Supercam в Спецоперации и в гражданской сфере
Подготовка БПЛА S350 к вылету. Оператор устанавливает на место одну из аккумуляторных батарей
Беспилотные летательные аппараты разных классов и типов представляют интерес как для вооруженных сил, так и для различных гражданских организаций. Беспилотники с удачным соотношением характеристик вполне способны заинтересовать обе категории заказчиков и поступить в эксплуатацию в принципиально разных структурах. Хорошим примером такой универсальности являются отечественные БПЛА, выпускаемые под маркой Supercam – они широко используются в армии и в гражданской сфере, а также поставляются за рубеж.
Для разных сфер
БПЛА марки «Суперкам» разрабатываются и выпускаются группой компаний «Беспилотные системы», основанной в 2010 г. в г. Ижевск специалистами с опытом работы в области беспилотной авиации. В дальнейшем инженеры-авиастроители разрабатывали и доводили до производства разные БПЛА самолетного и вертолетного типа. Кроме того, велся активный поиск заказчиков новой продукции.
Первые партии БПЛА серии Supercam поставлялись различным гражданским организациям, заинтересованным в осуществлении мониторинга или наблюдения за различными объектами. В 2014 г. появился крупный и важный заказ – компания «Роснефть» выбрала такие беспилотники для наблюдения за трубопроводами и иной наземной инфраструктурой. В ходе выполнения этого контракта было установлено, что применение беспилотника-разведчика в разы выгоднее полетов вертолета и иных методов контроля.
Позже появились аналогичные заказы от других компаний топливно-энергетического сектора. Также «Суперкамы» были задействованы в системе охраны природных ресурсов. Во всех случаях БПЛА демонстрировали высокую эффективность мониторинга и обнаружения. При этом важным преимуществом стали простота эксплуатации, возможность быстрого выхода в заданный район и т.д.
БПЛА устанавливается на катапульте
Известно, что ГК «Беспилотные системы» получила несколько иностранных контрактов. С 2015 г. ее продукция отправляется в зарубежные страны. БПЛА покупают заказчики из развивающихся стран Азии и Африки, нуждающиеся в современной технике с приемлемой ценой. Сообщается, что сейчас, несмотря на известные трудности, экспорт БПЛА продолжается, и круг заказчиков постепенно расширяется.
Наибольший интерес в экспорте «Беспилотных систем» представляет заказ белорусской армии. На рубеже десятилетий она по достоинству оценила БПЛА Supercam и приобрела некоторое количество таких систем. Впоследствии беспилотники Supercam S350 демонстрировались на выставках и в ходе учений.
Военная разведка
Российская армия, насколько известно, до определенного времени не закупала и не использовала «Суперкамы». Нишу подобных разведывательных БПЛА занимали изделия иных типов с близкими тактико-техническими характеристиками от других отечественных производителей. Пыталась ли ГК «Беспилотные системы» заинтересовать российское Минобороны и предложить ему свои разработки, неизвестно.
Впрочем, к настоящему времени ситуация изменилась. С начала Спецоперации по защите Донбасса в наших войсках начали массово появляться БПЛА разных типов, официально не состоящих на вооружении. В январе 2023 г. стало известно, что в список такой техники вошли беспилотники серии Supercam. По разным данным, в войска попали аппараты как самолетного, так и вертолетного типа.
Старт
Какими путями эта техника попала в части, до сих пор достоверно не известно. Вероятно, как и в случае с другими БПЛА, постарались волонтерские организации, а финансирование закупок было обеспечено народными пожертвованиями. Также нельзя исключать возможность централизованных закупок беспилотников оборонным ведомством после того, как они показали свой потенциал и ценность.
Беспилотники на фронте
Какая именно техника марки «Суперкам» попала в зону боевых действий, неясно. Достоверно известно о наличии в подразделениях российской армии беспилотных самолетов Supercam S350 и их модернизированной версии S350M. Также имеются сведения о применении мультикоптеров X6M2. Возможно присутствие и других аппаратов. Кроме того, линейка БПЛА в эксплуатации может постоянно расширяться.
БПЛА серии Supercam оснащаются оптическими средствами и решают соответствующий круг задач. С их помощью осуществляются наблюдение, разведка, целеуказание и корректировка огня. Минобороны и неофициальные ресурсы регулярно рассказывают о боевой работе расчетов беспилотных систем и демонстрируют их результаты. Так, публикуются видео с камеры БПЛА, показывающие обнаружение и поражение целей противника сторонними огневыми средствами.
При помощи «Суперкамов» на отдельных участках организуется круглосуточное наблюдение за противником и выявление его позиций. БПЛА используются для целеуказания и корректировки огня артиллерии, танков, ракетных комплексов и т.д. Во всех случаях обеспечивается высокая точность поражения намеченных целей.
Оператор за работой. Пост управления организован в кабине имеющегося автомобиля
Следует отметить, что БПЛА Supercam применяются не только на фронте. Так, в середине апреля в Таджикистане состоялись совместные учения местной армии и российского контингента, несущего службу на 201-й базе. В ходе этих маневров задачи мониторинга ситуации в опасном районе, разведки и целеуказания решались нашими расчетами с БПЛА «Орлан-10» и «Суперкам». Операторы успешно обнаружили условного противника и навели на него боевые вертолеты.
Компания-производитель поддерживает связь с эксплуатантами и систематизирует опыт применения ее техники. Полученные данные используются для развития существующих конструкций. Так, несколько дней назад ГК «Беспилотные системы» сообщила о модернизации БПЛА Supercam S350M. Аппарат стал легче, что позволило увеличить продолжительность полета на 20%, улучшилась устойчивость систем связи к помехам, а также усовершенствована оптико-электронная станция.
В войсках уже имеется большое количество БПЛА серии Supercam, и армия не собирается от них отказываться. Вполне возможно, что парк такой техники продолжит расти. При этом в эксплуатацию будут приниматься изделия обновленных моделей, что даст очевидные преимущества и положительно скажется на процессах разведки.
Модель «S350»
Судя по доступным данным, из всей линейки «Суперкамов» в армии шире всего используется изделие S350. Это легкий БПЛА с минимальными эксплуатационными требованиями, способный оставаться в воздухе до 4,5 ч и вести видео- или тепловизионную съемку земли, искать различные объекты и т.д.
Поражение украинского объекта артиллерией. Съемка камерой "Суперкама"
Аппарат построен по схеме «летающее крыло» и имеет пару килей в хвостовой части. Планер с размахом крыла 3,2 м выполнен из пластика, что дает оптимальное соотношение массы и летных данных. Беспилотник выполнен разборным: для укладки в транспортировочный ящик с него снимаются консоли крыла. Максимальный взлетный вес определен в 11,5 кг.
«Суперкам» S350 имеет электрическую силовую установку. Полет осуществляется за счет носового электродвигателя с тянущим воздушным винтом, питающегося от двух батарей. Аппарат развивает скорость до 120 км/ч и имеет дальность полета 240 км. Рабочие высоты полета – от 150 до 5000 м.
БПЛА оснащен системой управления, способной самостоятельно совершать полет по заданному маршруту или выполнять команды оператора. Станция управления и беспилотник способны поддерживать связь на расстояниях до 100 км; при этом сохраняется возможность передачи видеосигнала.
Для S350 предлагается несколько вариантов полезной нагрузки в виде разных средств разведки. БПЛА может нести гиростабилизированную платформу с фотокамерой высокого разрешения, видеокамерой или тепловизором. Также возможна установка лазерного сканера или лазерного газоанализатора. Конструкция аппарата позволяет монтировать до трех модулей одновременно.
Посадка на парашюте
Беспилотник стартует при помощи пневматической катапульты или с рук. Подготовка системы к запуску занимает не более 15 мин. Для посадки предусматривается парашют. После недолгой подготовки БПЛА готов к новому вылету. Перемещение беспилотной авиационной системы между позициями осуществляется любым подходящим транспортом.
Универсальная техника
БПЛА линейки Supercam разрабатывались в качестве средства мониторинга и наблюдения для использования в разных сферах. Сначала они заинтересовали гражданских заказчиков, а с 2022-23 гг. поступают в армию. За время эксплуатации в зоне проведения Спецоперации изделия S350 и, возможно, другие «Суперкамы», показали все свои возможности и внесли определенный вклад в достижение общих целей.
За прошедшее время армейские операторы накопили большой опыт эксплуатации беспилотных систем и поделились им с организацией-разработчиком. Благодаря этому изделие S350 прошло модернизацию и улучшило свои характеристики. Вероятно, наработанный опыт будет использован и при совершенствовании другой техники семейства. Как следствие, отечественная беспилотная авиация продолжает развиваться с положительными практическими последствиями.
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