«У России десять тысяч ракет»: Зеленский пожаловался на запрет использовать западное оружие по России

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«У России десять тысяч ракет»: Зеленский пожаловался на запрет использовать западное оружие по России

Россия имеет преимущество перед Украиной по количеству ракет, тогда как западные союзники Киева запрещают применять свое оружие по российской территории, заявил Зеленский.

Глава киевской хунты снова поплакался иностранным журналистам, на этот раз из американского издания New York Times, на то, что союзники Украины не разрешают бить по российской территории оружием западного производства. А у России, по его словам, имеется 10 тысяч ракет С-300, которыми она бьет по украинским объектам, и это дает ей преимущество. Кроме того, у российских ВКС есть бомбы, которыми они равняют позиции ВСУ. В общем, никакой справедливости.



Ежедневное использование бомб – это их огромное преимущество. Применение систем С-300 – у них накопилось 10 000 ракет С-300. Десять тысяч – это опять-таки их преимущество.

- пожаловался Зеленский.

Ранее он призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной собственными зенитными комплексами, заявив, что за сбитые российские ракеты якобы альянс ответственности нести не будет. По словам клоуна, не нужно бояться эскалации конфликта со стороны России, потому что Москва на это не пойдет, она только угрожает. Также Зеленский снова слезно просил США и европейские страны разрешить бить ракетами западного производства по России. Также он поддержал отправку западных войск на Украину.
10 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:21
    не нужно бояться эскалации конфликта со стороны России, потому что Москва на это не пойдет, она только угрожает.

    Клоун прав
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 21:29
      Клоун прав

      Про присутствие армии РФ они точно так же говорили, что не посмеем... Но мы там присутствуем и даже наступаем...
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 21:44
      Мне кажется, западным разведкам и дипломатам всё-таки лучше знать, чем клоуну. А раз они до сих пор так не сделали...
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 21:24
    «У России десять тысяч ракет»

    Зеля сам подсчитал или американцы подсказали...??? Наверное подсказали - до десяти тысяч он точно считать не умеет... Он всё больше миллионами и миллиардами оперирует... В офшорах... fellow Ну а насчет закрыть над Укрорейхом небо, это его слюняво влажные мечты и фантазии...
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 21:24
    Зеля, просто осатаневший параноидальный шизоид.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 21:32
      Зеля, просто осатаневший параноидальный шизоид.

      Жить захочешь и не так раскорячешься... wassat
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 21:24
    Чего зелебобик опять жалуется?
    Ту мне некоторый написал, что у них сплошные кинопремьеры, народец по ресторанам сидит... у нас ракет виш сколько, а киностудии и рестораны ещё не разбомбили... как то странно.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 21:33
      Цитата: rocket757
      у них сплошные кинопремьеры, народец по ресторанам сидит.

      Значит есть электричество. Непорядок, однако...
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 21:35
      Чего зелебобик опять жалуется?

      Судьба его такая... Чего, чего а задницей клоун хорошо беду чует, вот и жалуется... am
  5. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 21:36
    Эта гнидa считается как гражданское лицо или его уже можно кончать? Зажилась твapь на этом свете.