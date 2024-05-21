«У России десять тысяч ракет»: Зеленский пожаловался на запрет использовать западное оружие по России
10
Россия имеет преимущество перед Украиной по количеству ракет, тогда как западные союзники Киева запрещают применять свое оружие по российской территории, заявил Зеленский.
Глава киевской хунты снова поплакался иностранным журналистам, на этот раз из американского издания New York Times, на то, что союзники Украины не разрешают бить по российской территории оружием западного производства. А у России, по его словам, имеется 10 тысяч ракет С-300, которыми она бьет по украинским объектам, и это дает ей преимущество. Кроме того, у российских ВКС есть бомбы, которыми они равняют позиции ВСУ. В общем, никакой справедливости.
Ежедневное использование бомб – это их огромное преимущество. Применение систем С-300 – у них накопилось 10 000 ракет С-300. Десять тысяч – это опять-таки их преимущество.
- пожаловался Зеленский.
Ранее он призвал страны НАТО закрыть небо над Украиной собственными зенитными комплексами, заявив, что за сбитые российские ракеты якобы альянс ответственности нести не будет. По словам клоуна, не нужно бояться эскалации конфликта со стороны России, потому что Москва на это не пойдет, она только угрожает. Также Зеленский снова слезно просил США и европейские страны разрешить бить ракетами западного производства по России. Также он поддержал отправку западных войск на Украину.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация