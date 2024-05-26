Затерянная цыганская династия в Шотландии
Все мы слышали о легендарном короле Шотландии Роберте Брюсе и могущественной династии Стюартов. Но знаете ли вы, что в Шотландии была другая династия, короли и королевы которой соперничают по престижу и уважению с Брюсами и Стюартами? Сегодня речь о цыганах.
Титул «Король цыган» ассоциировался со многими разными людьми на протяжении последних пяти столетий. Иногда его передавали по наследству, а порой приобретали. Сфера действия титула часто ограничивалась небольшим определённым местом и маленькой группой людей. Но иногда его признавали на международном уровне.
Короли и королевы
История этой монархии начинается в феврале 1540 года, когда Яков V выдал письмо Джону Фаа из Данбара, наделив его графским титулом. Джон был из цыганской династии, которая попала на британские острова из Египта после аннексии этой страны Османской империей. Теперь же Джон считался самым главным среди цыган в Шотландии, хотя всего лишь имел титул графа. Но сами цыгане к нему использовали титул короля. Графу официально предоставлялась помощь шотландских шерифов по осуществлению правосудия и правопорядка в отношении всех цыган, как тех, что пришли из Египта, так и остальных.
А вот при Якове VI цыгане подвергались преследованиям. Законы 1609 года позволяли убивать их, если цыган находили где-либо в Шотландии. И они выбрали себе небольшую деревню в качестве убежища. Близость Йетхолма к границе, за которой безраздельно властвовали английские законы, означала, что он был подходящим местом для тех, кто искал убежища от преследования. Количество цыган росло, они вели довольно свободный образ жизни, воровали, иногда убивали, поэтому жители окружающих поселений старались обходить стороной Йетхолм.
Одного короля по имени Патрик, его жену Джин и мать арестовали за то, что они потакали нарушителям законов. Патрику даже отрезали уши. Джин вскоре отпустили, она даже стала цыганской королевой, но очень сильно не любила английскую корону. Её утопили после того, как она высказала свои якобитские взгляды. Королём цыган после неё стал Уильям I, которому история приписывает трёх жён и 24 детей. Сотни людей с обеих сторон границы, на которой находился Йетхолм, три дня чтили память после его смерти.
Через некоторое время королём стал его сын Уильям Фаа II. Когда он умер в возрасте 96 лет 9 октября 1847 года, опубликовали его некролог, под заголовком «Смерть цыганского короля». В нём говорилось, что Уильям «всегда считался более уважаемым человеком, чем кто-либо из его племени, и мог похвастаться тем, что никогда в жизни не сидел в тюрьме».
Поскольку у Уильяма Фаа II не было детей, цыганская корона перешла к мужу его сестры Эстер, Чарльзу Блайту (1775–1861). Чарльз был образованным человеком и пользовался уважением за то, что соответствовал своему титулу. Когда он умер в 1861 году, его дети сражались за цыганскую корону. В конце концов, его дочь Эстер стала королевой и правила до 1883 года, когда цыганская культура в Шотландии начала приходить в упадок.
Говорят, что о смерти Эстер знала вся Великобритания и Америка, а на похоронах были тысячи человек. В 1898 году её сына Чарльза (Карла) Резерфорда короновали. Он вернулся в свой дом в деревне Йетхолм спустя 15 лет после смерти Эстер, чтобы восстановить цыганскую монархию. Карл до коронации работал деревенским кузнецом.
Дом последнего короля
Во время коронации нужно было соблюсти две обязательные формальности – разбить о голову будущего монарха бутылку виски (это давняя шотландская традиция в местных пабах) и повязать на шею мёртвого зайца. Теперь Карл II имел абсолютное право голоса во всех спорах в Йетхолме. У него была официальная власть, и он мог решать сам все цыганские дела.
Король Карл II на коронации
Коронация последнего короля цыган
Правда, король правил недолго – всего четыре года. Он умер в 1902 году, и больше цыганских королей в Шотландии не было, наследников Карл после себя не оставил.
Вторая цыганская династия
В Шотландии существовала вторая цыганская королевская линия, хотя короли цыган не признавали её. Самый известный её представитель – Билли Маршалл (1672–1792), который прожил 120 лет и всегда называл себя «Королём цыган». Он был известен под несколькими именами: «Кэрд из Баруллиона» (Кэрд означало «опытный цыган», а Баруллион – название горного хребта в графстве Вигтоншир на юге Шотландии). Он также был «Королем Рэнди». Рэнди означает этаких мачо, мужественных мужчин, презирающих власть.
Маршалл был боксёром, также он известен своей печальной армейской историей. Билли несколько раз дезертировал из армии, флота, организовывал небольшие крестьянские банды, которые всячески досаждали официальным королевским властям.
Могила Маршалла
На могиле Маршалла остался очень загадочный надгробный камень с парой рогов, которые, как полагают историки, означает знак зодиака Овен – барана, символизирующего силу и воинственную энергию.
Цыганские историки считают, что скрещённые ложки символизируют желание его народа никогда не голодать, но при этом ложки из рогов были популярны в Европе и Скандинавии ещё в Средние века, а их изготовлением цыгане занимались с начала XVII века.
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