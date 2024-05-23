Ордер на арест Нетаньяху и британские игры против США
20 мая главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) К. Ахмад Хан объявил о решении направить запрос на ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля (Б. Нетаньяху, Й. Галанта), а также на арест лидеров военного крыла ХАМАС (Я. Синвара, М. Дейфа).
«Двойные вилы»
С одной стороны, это решение было вполне ожидаемым, ведь дискуссии вокруг необходимости подключения МУС к проблеме сектора Газа велись давно. С другой стороны, оно все равно стало громким, поскольку одно дело вести вокруг этого дискуссии, а другое – запустить юридический процесс, который на данный момент не на руку США.
Вашингтон сейчас пытается полностью взять тему палестинского урегулирования под свой контроль, и лишние руки в этом деле ему не нужны. Здесь политика строится по принципу: ограничивать или поощрять к чему-то Б. Нетаньяху мы будем сами и только сами. Все движется, пусть и крайне медленно, к запуску процесса раздела на два государства, и модерировать этот процесс США намерены только своими руками.
В Израиле это решение вызвало шоковую реакцию, хотя шок был смягчен тем, что за полторы недели до него ГА ООН приняла решение наделить Палестину правом постоянного члена организации. Были шаги не менее «дружественные» по отношению к нынешнему Израилю и с других направлений.
Но все-таки «Гаага» (как иногда называют МУС) бьет по нервам Израиля даже больнее, поскольку уравнивает ХАМАС и администрацию Б. Нетаньяху. Репутационно именно это самое неприятное.
К МУС можно относиться по-разному. С одной стороны, тот же К. Ахмад Хан недавно выписал ордер на арест российского лидера и уполномоченной по правам ребенка в России М. Львовой-Беловой. Последнее просто отвратительно характеризует как МУС, так и его генерального прокурора. Впрочем, после судилища по Югославии им не привыкать.
В этом плане после заявления К. Ахмад Хана для США выходят, как говорят у нас в народе, «двойные вилы» (выражение просторечное, но весьма точное), поскольку Вашингтон не может поддержать такое решение по Израилю, а с другой стороны – должен поддерживать аналогичное же решение по России.
Вишенкой на торте тут стала позиция Франции, Германии и Бельгии, которые объявили о поддержке выдачи ордера. Выходит, что МУС тут играет против США? Да, получается так. Но разве не США контролируют эту структуру, как и многие иные международные организации подобного рода?
Ситуация с МУС и его генеральным прокурором, с одной стороны, в чем-то комична, хотя обстановка в секторе Газа – это, мягко говоря, вовсе не повод для юмора. Но она интересна тем, что мы тут можем, как через приоткрытое окно, взглянуть на механизмы, с помощью которых давний партнер США Великобритания ставит своему партнеру-гегемону палки в политические колеса.
Для этого рассмотрим повнимательнее некоторые персоналии МУС и прежде всего историю Карима Ахмад Хана.
Генеральный прокурор МУС – личность на Британских островах довольно известная. Родился в Шотландии, учился в Оксфорде, работал королевским прокурором в Уэльсе, позже переместился в структуры МУС, где подвизался на должностях клерка (Югославия, Руанда), адвоката (Ливия, Кения, Камерун), следователя (Ирак) и с 2021 года – генерального прокурора.
В общем, он работал почти на всех процессах от Югославии до настоящего времени, причем с разных сторон.
Казалось бы, ценный работник, всесторонне подготовленный и всеми признанный. Все это так, но есть нюанс.
К. Ахмад Хан хоть и родился в Эдинбурге, но семья его родом из пакистанского Пенджаба. Вроде бы и не новость, сегодня в Великобритании живет много пакистанцев, и не в первом поколении. Их много перебиралось туда после раздела Британской Индии.
В том то и дело, что семья не простая, хоть и не родовитая (врачи). Однако у потомка пакистанских врачей есть еще родственники, например, брат Имран Ахмад Хан. Как и Карим, Имран оказался очень успешным молодым человеком, закончил Королевский колледж Лондона, позже – член Консервативной партии, член британского парламента до 2022 года. Место покинул со скандалом, но не вскройся его дело о домогательствах к подростку, он бы так и заседал в парламенте, выступая за Брексит и защиту британского рынка.
Секта ахмадийцев
Успешность карьеры братьев, конечно, отчасти объясняется их деловыми сторонами, но эти качества опираются на интересную почву – семья принадлежит к исламской секте ахмадийцев.
Ахмадийские общины разбросаны по миру, большая часть их находится в Пакистане, есть они в Индии, в Центральной и Северной Африке, некоторая часть – в США и Европе. Всего ахмадийцев около 15 млн человек.
Чем-то они структурно напоминают низаритов (исмаилиты), но доктринально считаются именно сектой. Низариты официально признаны одной из ветвей – конфессий – «официального ислама». А вот ахмадийцы к таковым не относятся. Зато представляют своеобразный сплав шиизма (они находятся в ожидании появления Махди) и мягких форм суннизма, официально отвергают вооруженные формы джихада, признают не только авраамические книги как книги откровения, но и книги ведические и зороастрийские.
Если в Пакистане, Индии и вообще на Ближнем Востоке их откровенно в наше время не жалуют, то в США, Европе и главное – в Великобритании их общины (которые все вместе они называют Халифатом) цветут пышным цветом.
Вообще пакистанцы, которые ушли вместе со своими колонизаторами в метрополию, сегодня в Королевстве занимают многие видные места (С. Аман Хан из мухаджиров мэр Лондона, первый министр Шотландии Х. Юсаф). Однако есть своего рода специализация.
Выходцы из Пакистана, Лахора, пакистанцы, которые работали и жили с британцами в Африке (помогали колонизировать по сути), преимущественно влияют на местную британскую политику.
Ахмадийцы хорошо представлены в таких структурах, как ООН, МУС, МВФ, Всемирный банк. Их много в различных общественных организациях в США.
Исмаилиты и фонд Ага-Хана работает по гуманитарным программам в Центральной Азии, Индии, Афганистане и Пакистане.
Новые сипаи
На первый взгляд кажется, что это уже не Великобритания владычествует над колониями, а колонии над метрополией. Все-таки индийских и пакистанских фамилий в управлении все больше, а премьер-министр Великобритании так и вообще чистый индус.
Но это видимый пласт, а реальность заключается в том, что не зря британская элита собрала у себя на острове не просто индусов и пакистанцев, а преимущественно выходцев и специфических этнорелигиозных сообществ региона, разбавив их потомками тех, кто верно служил им в течение ста с лишним лет. Хоть они и стоят как флаги на видных местах, роль этих политиков осталась прежней – служение. И лучших помощников британская элита вряд ли могла бы найти.
Они идеально вписываются в глобалистский дискурс с его многокультурностью, толерантностью, инклюзивностью. При этом служить они будут исключительно верно, поскольку этим сообществам никто, кроме Великобритании, не давал и не даст таких карьерных возможностей. По сути дела это сипаи современности, которых еще выставили как флаги в угоду тенденциям глобализации.
Но означает ли это, что новым сипаям отдали всю полноту власти? Отнюдь.
Кто буквально таранил Израиль по теме сектора Газа?
Кажется, что это были европейцы, ЮАР, Бразилия, как-то ворчали и ругались в США, что-то говорил Китай, понятно, что Ближний Восток. Однако одним из главных идеологов была как раз толерантная и многокультурная пакистанская диаспора в Великобритании. Например, жена первого премьер-министра Шотландии Н. Эль Накла – урожденная палестинка Газы. Ее семья передает фото под обстрелами, и никак бывший первый премьер-министр целой Шотландии не может договориться о том, чтобы вывезли хоть их. Не получается. Организация демонстраций в Великобритании была поставлена на высоком уровне, куда как выше, чем в Европе.
При этом ахмадиец К. Ахмад Хан в МУС является генеральным прокурором, а в составе суда, к примеру, Р. Алапини-Ганьсу (Бенин, ахмадийцы, второй вице-президент), М. Самба (Сьерра-Леоне, ахмадийцы), Д. Корнер (Великобритания).
И вот, когда решение о выдаче ордера объявляется под давлением пропалестинских протестов и левых, Франция, Бельгия, Германия подтверждают правильность. Лондон показывает, что в кустах есть еще и рояль – одним из первых не соглашается с решением о выдаче ордера. Нет, дескать, не хорошо это. Излишне.
Это к тому, что наличие пакистанских фамилий на флагах в Великобритании не значит больше, чем наличие фамилий на флагах. Кто номер один, а кто номер два – понятно. Зато Великобритания показывает и США, и Израилю, что они стоят перед воротами, ключи от которых находятся на острове.
Игра против линии США
Такая игра против линии США у Великобритании идет постоянно. Островная элита раз за разом корректирует линию США, надо – подсобит, как с выделением кораблей для операции в Красном море, надо – подожмет, как с ордером МУС. Аналогично строится взаимодействие и по Украине, по Афганистану, на Ближнем Востоке.
При этом у Лондона есть прекрасные возможности опереться на левый дискурс в самих США, на ту самую повестку инклюзивности, толерантности, либеральности, «многорелигиозности» и т. п. И это понятно, если снаружи посмотреть, так на острове просто инклюзивный рай.
Что хочет в итоге получить Лондон от всей этой игры – это интересный интеллектуальный вызов. Поскольку вся его политика – это буквально везде и всем вставлять палки в колеса. Другое дело, что акции Великобритании давно вышли за пределы разумных рамок. Однако Лондон просто мастерски играет на фобиях и противоречиях других игроков, в особенности на раздрае в политических элитах США.
Где и как этому будет положен предел, нам предстоит еще увидеть, но прежде всего должна устаканиться внутренняя атмосфера в США. И вот когда это произойдет, вполне вероятно, что консолидированные американские элиты предъявят Лондону закрытый от общественности счет. Счет этот будет не по отношению к Украине или Европе, этот счет будет за препятствия проектам на Ближнем Востоке и за Израиль.
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