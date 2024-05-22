Не ценят американские ценности: йеменские повстанцы сбили очередной БПЛА MQ-9 Reaper
Йеменские повстанцы «совершенно не лояльны» в отношении американских дронов, которые появляются над Красным морем и Аденским заливом. В результате удара в воды мирового океана был отправлен очередной американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.
По последним данным, он был сбит ракетой класса «земля-воздух». И стал этот БПЛА уже пятым за последние несколько месяцев дроном США такого типа.
Таким образом, хуситы акцентированно и уверенно выбивают те средства противника, которые угрожают как их вооружённым отрядам, так и мирным жителям Йемена.
Напомним, что йеменские повстанцы неоднократно предпринимали попытки нанесения ударов и по военным кораблям США. Пока в этом деле не преуспели, однако в одном из случаев ракета хуситов смогла преодолеть противоракетный «зонтик» американского эсминца и приблизиться к нему на расстояние менее 1 км. От поражения эсминец спасла лишь корабельная скорострельная пушка, один из выстрелов которой разрушил ракету.
Ранее командование хуситов заявляло о том, что они тестируют и морские беспилотники (безэкипажные катера), снаряжённые не менее чем 120 кг взрывчатого вещества. Если с помощью таких средств группировка «Ансар Аллах» будет атаковать корабли ВМС Израиля и стран НАТО, то для них это станет, мягко говоря, неприятным сюрпризом.
Не ценят хуситы американские ценности... включая материальные.
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