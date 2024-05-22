Не ценят американские ценности: йеменские повстанцы сбили очередной БПЛА MQ-9 Reaper

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Не ценят американские ценности: йеменские повстанцы сбили очередной БПЛА MQ-9 Reaper

Йеменские повстанцы «совершенно не лояльны» в отношении американских дронов, которые появляются над Красным морем и Аденским заливом. В результате удара в воды мирового океана был отправлен очередной американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

По последним данным, он был сбит ракетой класса «земля-воздух». И стал этот БПЛА уже пятым за последние несколько месяцев дроном США такого типа.



Таким образом, хуситы акцентированно и уверенно выбивают те средства противника, которые угрожают как их вооружённым отрядам, так и мирным жителям Йемена.

Напомним, что йеменские повстанцы неоднократно предпринимали попытки нанесения ударов и по военным кораблям США. Пока в этом деле не преуспели, однако в одном из случаев ракета хуситов смогла преодолеть противоракетный «зонтик» американского эсминца и приблизиться к нему на расстояние менее 1 км. От поражения эсминец спасла лишь корабельная скорострельная пушка, один из выстрелов которой разрушил ракету.

Ранее командование хуситов заявляло о том, что они тестируют и морские беспилотники (безэкипажные катера), снаряжённые не менее чем 120 кг взрывчатого вещества. Если с помощью таких средств группировка «Ансар Аллах» будет атаковать корабли ВМС Израиля и стран НАТО, то для них это станет, мягко говоря, неприятным сюрпризом.

Не ценят хуситы американские ценности... включая материальные.
30 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +18
    Сегодня, 06:12
    Какие молодцы, эти хуситы. Мозг не парят, красными карандашами не пользуются, в Твиттерах не грозятся - просто берут и сбивают к чертям собачьим!
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +11
      Сегодня, 06:21
      Надо пригласить хуситов на Чёрное море.

      Чтобы решить вопрос с американскими самолётами-шпионами.

      Сами мы не можем... Мешает, видимо интеллигентность)
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 06:25
        Мешает то что амерские беспилотники не пересекают границы России - они из нейтрального воздушного пространства шпионят.... Видимо поэтому наши и не сбивают их - типа получится что сбили в нейтральном пространстве, типа проявили акт агрессии...
        Вот если бы пересекли границу - мы бы имели полное право сбить.

        Но если вспомнить провокацию бритосского корвета который нарушил тогда морскую нашу границу и мы ему позволили свалить, пальнув для проформы вслед, то.......
        1. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +5
          Сегодня, 06:54
          Но если вспомнить провокацию бритосского корвета который нарушил тогда морскую нашу границу и мы ему позволили свалить, пальнув для проформы вслед, то.......
          Согласен. Надо было топить. Причем показательно и с публикацией видео. Представителю Мелкобритании в ООН при этом публично на камеру подарить диск с записью уничтожения в дорогой подарочной упаковке.
        2. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +2
          Сегодня, 06:59
          Мешает то что амерские беспилотники не пересекают границы России - они из нейтрального воздушного пространства шпионят....
          Они не только шпионят, но и выдают целеуказаниеБЭКам. Которые родом из Британии, чего бы там не свистели ВСУ. Не удивлюсь, если и боевые расчеты БЭКов из Британии. Сбивать их с формулировкой: выдавали целеуказание, то есть напрямую участвовали в атаке БЭКов. Доказательства есть, но они секретные.
          1. Тарелка Звание
            Тарелка
            0
            Сегодня, 08:28
            Цитата: abrakadabre
            Доказательства есть, но они секретные.

            Если они секретные, то откуда Вы об этом знаете? И если по долгу службы, то разве Вы только что не нарушили режим секретности? Интересно, будет ли ответный комментарий...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:13
    «Не ценят хуситы американские ценности» —

    — На то они и хуситы ...
  3. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +10
    Сегодня, 06:14
    отвязные ребята Хуситы. пожелаем им успехов в борьбе с западными ценностями.
  4. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 06:15
    И стал этот БПЛА уже пятым за последние несколько месяцев дроном США такого типа.

    А мы смотрим, как он корректирует атаку БЭКов на ЧФ или атаку ракетами и БПЛА на Крым и ничего не делаем
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +3
      Сегодня, 06:16
      Не ценят американские ценности: йеменские повстанцы сбили очередной БПЛА MQ-9 Reaper
      давайте этих повстанцев позовём в Крым...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 06:18
        сомневаюсь что наше руководство пойдёт на это.....
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 08:30
        Из Крыма их средства не достанут до БПЛА. У хуситов нормальных средств ПВО нет.
    2. Ella34 Звание
      Ella34
      0
      Сегодня, 06:47
      Нет слов !!!! Будем смотреть дальше????
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 08:21
      а со спутников не корректируют? вся разведка оттуда, а старлинк?
  5. Tagan Звание
    Tagan
    +4
    Сегодня, 06:18
    Пока в этом деле не преуспели, однако в одном из случаев ракета хуситов смогла преодолеть противоракетный «зонтик» американского эсминца

    Будем надеяться, что движение будет поступательным и йеменские повстанцы в сжатые сроки "разработают" более действенные средства.
  6. arhitroll Звание
    arhitroll
    +2
    Сегодня, 06:22
    Почему хуситы не могут сбивать их над черным морем?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:54
      Почему хуситы не могут сбивать их над черным морем?
      Мешают общечеловеческие ценности wink
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:29
    Йеменские повстанцы «совершенно не лояльны» в отношении американских дронов
    Поэтому уже пятый отправили в воду. Американцы в шоке - какое неуважение к "гегемону" несмотря на все их угрозы. Молодцы хуситы. Будем надеяться, что пятый не последний и за ним последуют очередные.
  8. a_2573 Звание
    a_2573
    +2
    Сегодня, 06:35
    Молодцы. Не парятся по поводу того, что скажут и подумают" друзьч-парьнерв". Надо получилось- сбили. А не смотрят и потом.. ну да летал, но в международных же пространстве. Что скажут, подумают. Идёт война, и всём уже плевать на это. Хватит п строить из себя порядочных. Если получат пару раз по зубам, может начнут думать головоц, а не своей толерантностью!
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 08:32
      Так один раз уже получили керосином и не отступили после этого.
      Цитата: a_2573
      Идёт война, и всём уже плевать на это.

      Вообще-то, для локальных конфликтов 21-го века характерна весьма сложная и запутанная политическая составляющая, и ни разу никому на неё не было плевать.
  9. Ella34 Звание
    Ella34
    -1
    Сегодня, 06:44
    Вот у кого есть яйца!!!!!
  10. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    +1
    Сегодня, 06:51
    Не ценят хуситы американские ценности... включая материальные.
    Еще как ценят. Целую ракету потратили. Заодно и расчеты потренировали. Как натренируются, дойдет и до сбития F-15-16, бомберам... смотря что прилетит к ним "в гости". Короче: Слава ракетчикам Йемена! Которые хранят небо родины от империалистов.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 06:54
    Напомним, что йеменские повстанцы неоднократно предпринимали попытки нанесения ударов и по военным кораблям США
    Вот это хорошие попытки. Дай бог, чтобы а следующий раз получилось
  12. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 07:18
    Very well done Houtis. In every press conference the US is repeating one word - "A rule based world order". That is players, playground, referee, goal keeper, points, duration, breaktime etc are decided by US and their satellites. This must be to be stopped. In 2024 there is only one thing - "If you don't eat your lunch, US and Israel will eat your lunch".
  13. Heda Звание
    Heda
    -1
    Сегодня, 07:33
    А доказательства какие-нибудь будут? Или беспилотники сбивает хуситская версия генерала Конашенкова?
  14. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 07:52
    Нужно нам позвать их в качестве инструкторов. наши никак не научатся сбивать эти БПЛА.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 08:35
      Инструкторов? belay У хуситов что, появились системы ПВО уровня наших ЗРК дальнего радиуса действия? Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, в силу исторических причин, российские системы ПВО в целом более развиты даже в сравнении с американскими. Что тут хуситы могут наинструктировать?
      1. zloybond Звание
        zloybond
        0
        Сегодня, 08:41
        ну как то они не боятся тапками сбивать эти БПЛА. Может нашему руководству не хватает силы воли отдать приказ ? Может их тапки более эффективны? Может руководство яйца имеет другие? Нужно мастер клас провести, понять, что мешает нам так же делать. А иначе так и будем только громко говорить и констатировать факты этих полетов.
        1. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 08:44
          А что Вы будете делать, если после отдачи такого приказа вместо БПЛА американцы пришлют для наводки самолёт с экипажем, м?
  15. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 08:10
    Не ценят хуситы американские ценности... включая материальные.
    Лишь бы в ломбарде вышеуказанные ценности принимали feel