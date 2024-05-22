Пентагон: Россия запустила противоспутниковое оружие на орбиту, где находится «правительственный» спутник США
Россия снова вывела на околоземную орбиту очередной противоспутниковый космический аппарат, способный угрожать американским и европейским спутникам. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Генерал выступил на брифинге, где ответил на вопросы журналистов, в том числе и в отношении запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». По его словам, в Пентагоне достоверно не знают, аппарат какого назначения вывела Россия на орбиту 16 мая, но предполагают, что это очередное противоспутниковое оружие, способное угрожать космическим аппаратам США и европейских союзников.
— заявил Райдер, добавив, что на этой же орбите находится американский «правительственный» спутник, так что всё это неспроста. На данный момент космические войска США внимательно отслеживают действия российского аппарата на орбите.
Стоит отметить, что США неоднократно обвиняли Россию, да и Китай тоже, в «милитаризации» космоса, хотя оружие на орбиту американцы потащили первыми. Но, как заявляют в Вашингтоне, вопрос не в этом, а в целях его размещения. Россия и Китай, мол, свои спутники выводят на орбиту исключительно для нападения, тогда как США — в защитных целях. И вообще американцы белые и пушистые, а все войны развязали страны без демократии.
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