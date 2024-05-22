Пентагон: Россия запустила противоспутниковое оружие на орбиту, где находится «правительственный» спутник США

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Пентагон: Россия запустила противоспутниковое оружие на орбиту, где находится «правительственный» спутник США

Россия снова вывела на околоземную орбиту очередной противоспутниковый космический аппарат, способный угрожать американским и европейским спутникам. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Генерал выступил на брифинге, где ответил на вопросы журналистов, в том числе и в отношении запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». По его словам, в Пентагоне достоверно не знают, аппарат какого назначения вывела Россия на орбиту 16 мая, но предполагают, что это очередное противоспутниковое оружие, способное угрожать космическим аппаратам США и европейских союзников.



Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли.

— заявил Райдер, добавив, что на этой же орбите находится американский «правительственный» спутник, так что всё это неспроста. На данный момент космические войска США внимательно отслеживают действия российского аппарата на орбите.

Стоит отметить, что США неоднократно обвиняли Россию, да и Китай тоже, в «милитаризации» космоса, хотя оружие на орбиту американцы потащили первыми. Но, как заявляют в Вашингтоне, вопрос не в этом, а в целях его размещения. Россия и Китай, мол, свои спутники выводят на орбиту исключительно для нападения, тогда как США — в защитных целях. И вообще американцы белые и пушистые, а все войны развязали страны без демократии.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:22
    «В Пентагоне достоверно не знают, аппарат какого назначения вывела Россия на орбиту 16 мая, но предполагают» —

    — У них предположение котируется выше самого достоверного знания ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      У них предположение котируется выше самого достоверного знания ...

      "Highly likely" опять впереди здравого смысла.
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 08:14
      Является предположительно...
      Спикер, предположительно, не пустолайка..
  2. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 06:29
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

    — У них предположение котируется выше самого достоверного знания ...

    Деградирующие балаболы.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 06:33
    Да наплевать уже на "их" оценки. Что России нужно, то она и будет запускать.
    1. Петр_Колдунов Звание
      Петр_Колдунов
      +5
      Сегодня, 06:46
      Я вообще не понимаю природы их истерики. Они же САМИ только что (и уже не первый раз!) блокировали в Совбезе ООН резолюцию о запрете милитаризации космоса.
      Чего теперь-то крыльями хлопать?
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 08:00
        Ну им - то можно. Это другим нельзя. Вот они и гоношатся))
      2. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 08:14
        Цитата: Петр_Колдунов
        Они же САМИ только что (и уже не первый раз!) блокировали в Совбезе ООН резолюцию о запрете милитаризации космоса.

        Готовят развёртывание на орбите ударных спутниковых группировок , некоторые элементы которых уже испытаны и готовы к развёртыванию . А этот трёп для оправдания собственных действий и планов . Они ведь до сих пор не признались чем по полтора года занимаются на орбите сменяющие друг друга Х-37 .
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:34
    в Пентагоне достоверно не знают, аппарат какого назначения вывела Россия на орбиту 16 мая, но предполагают, что это очередное противоспутниковое оружие
    Не знают, но предполагают и на этом строятся практически все обвинения в адрес России. С другой стороны если нам грозят уничтожением, то почему мы не можем осуществлять меры по укреплению нац безопасности страны? Американская спутниковая группировка представляет реальную угрозу в случае начала крупномасштабного конфликта с НАТО (да и сегодня доставляет много хлопот снабжая ВСУ развед данными).
  5. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +3
    Сегодня, 06:43
    Я слово "демократия" уже слышать не могу! И читать - тоже!
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 06:52
      Я слово "демократия" уже слышать не могу! И читать - тоже!
      А ещё есть выражение "общечеловеческие ценности" wink
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 07:29
        А ещё есть выражение "общечеловеческие ценности" wink
        У вас описка. Правильно писать "общеизвращенческие ценности". lol
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 07:38
          Правильно писать "общеизвращенческие ценности"
          Это синонимы wink
  6. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 07:35
    Well done Russia. The moral of the story is , If you want to confront - "The rule based world order" - imposed by US and their satellites, you have to put anti-satellite weapons on space. If the death of 35,000 Palestinians are not a genocide, Russia can put a nuclear warhead on space. "The rule based world order" - invented and followed by US and its vassal states must be stopped.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:49
    Россия снова вывела на околоземную орбиту очередной противоспутниковый космический аппарат, способный угрожать американским и европейским спутникам. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
    . А что не так? Нам вообще угрожает вся их спутниковая группировка, надо быть готовым проредить/ликвидировать её при необходимости.
    Давить на чуствительное, где можем, как можем...
    Ждите следующего..
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 09:29
      Доброго времени, Виктор! hi ведь в этом году были уже их громкие вопли о том, что наши что-то такое вывели на орбиту, что очень угрожает штатам. Прямо до ужаса. И вот опять истерия
  8. Комментарий был удален.
  9. APAHAKC
    APAHAKC
    0
    Сегодня, 09:21
    странные ребята, сами давече отклонили резолюуию по данному вопросу -теперь удивляются