Зеленский: Мой пятилетний президентский срок ещё не закончился
Узурпировавшому власть на Украине Владимиру Зеленскому теперь приходится комментировать иностранным журналистам своё видение того, что он продолжает оставаться в президентском кресле. Также его просят дать свои оценки пребывания в должности в течение пятилетнего срока.
Зеленский, отвечая на эти вопросы, теперь решил использовать особенно оригинальные трактовки. По его словам, его пятилетний срок президентства ещё не закончился «из-за военного положения».
Зеленский:
Это «новая украинская физика», согласно которой постановления властей влияют даже на ход времени... Солнце, Луна и календари невластны...
Также просроченный президент Украины в одном из интервью заявил, что он не может давать оценку своей деятельности на посту главы государства, так как «это не вполне этично».
Зеленский:
Безусловно… И потому Зеленский всегда ждёт оценок из-за океана.
Из всех его слов и трактовок, включая ту, согласно которой «военное положение не даёт завершиться пятилетнему сроку», делается лёгкий вывод: если сам Зеленский свой пост покидать не собирается, даже понимая, что нарушает конституцию, получается, что сохранение военного положения – в его интересах и в интересах тех, кто его на президентском посту спонсирует.
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