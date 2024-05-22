Зеленский: Мой пятилетний президентский срок ещё не закончился

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Зеленский: Мой пятилетний президентский срок ещё не закончился

Узурпировавшому власть на Украине Владимиру Зеленскому теперь приходится комментировать иностранным журналистам своё видение того, что он продолжает оставаться в президентском кресле. Также его просят дать свои оценки пребывания в должности в течение пятилетнего срока.

Зеленский, отвечая на эти вопросы, теперь решил использовать особенно оригинальные трактовки. По его словам, его пятилетний срок президентства ещё не закончился «из-за военного положения».



Зеленский:

Мой пятилетний срок ещё не закончился. Военное положение не позволяет ему закончиться.

Это «новая украинская физика», согласно которой постановления властей влияют даже на ход времени... Солнце, Луна и календари невластны...

Также просроченный президент Украины в одном из интервью заявил, что он не может давать оценку своей деятельности на посту главы государства, так как «это не вполне этично».

Зеленский:

В этом случае оценивать лучше со стороны.

Безусловно… И потому Зеленский всегда ждёт оценок из-за океана.

Из всех его слов и трактовок, включая ту, согласно которой «военное положение не даёт завершиться пятилетнему сроку», делается лёгкий вывод: если сам Зеленский свой пост покидать не собирается, даже понимая, что нарушает конституцию, получается, что сохранение военного положения – в его интересах и в интересах тех, кто его на президентском посту спонсирует.
46 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 06:22
    Владимиру Зеленскому теперь приходится комментировать иностранным журналистам своё видение того, что он продолжает оставаться в президентском кресле.


    ошибся пан Зелик, надо было просто конституцию переписать или электронное голосование провести!!! (но видимо амеры не позволяют)
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 06:27
      Узурпировавшому власть на Украине Владимиру Зеленскому
      Так как он не легитимный, может пора к нему, как к террористу, применить высшую меру социальной защиты !
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +6
        Сегодня, 06:39
        21мая наступило...

        Пора ликвидировать Владимира Зеленского.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          -1
          Сегодня, 07:11
          Главное,что чубатеньких,он- устраивает. Им- комфортно. Было бы желание- давно бы снесли. Значит, жить под бомбежками и быть пушечным мясом их тоже,устраивает.
      2. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +3
        Сегодня, 06:53
        А какой смысл кокаинового болванчика ликвидировать? Он всего лишь марионетка, которого дергают за нитки англосаксы, к тому же полезная нам со своей " формулой мира ". Нам просто надо Победить на окраине , пользуясь его решением не вести переговоры с Путиным ,а Зеля рано или поздно по заслугам свое получит.
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -7
          Сегодня, 07:19
          Он всего лишь марионетка, которого дергают за нитки англосаксы, к тому же полезная нам

          извините пожалуйста, вы так написали комментарий, что можно подумать что вам (?!) полезны обстрелы Белгорода и ежедневные пожары на нпз???
          1. usr01 Звание
            usr01
            +2
            Сегодня, 07:40
            Цитата: Владимир80
            ...обстрелы Белгорода...

            можно подумать, что это зеля решает... request и от него что-то зависит...
          2. Serg65 Звание
            Serg65
            +2
            Сегодня, 07:57
            Цитата: Владимир80
            вам (?!) полезны обстрелы Белгорода

            what И давно власовцы стали так сильно переживать за российский народ????
        2. uralex Звание
          uralex
          +1
          Сегодня, 08:57
          А какой смысл кокаинового болванчика ликвидировать?
          Тут дело даже не в смысле , а в символизме, неизбежности наказания и сигнале для его преемника, что такие деяния, как тотальный терроризм, будет караться смертью!
      3. sivuch Звание
        sivuch
        0
        Сегодня, 09:06
        может пора к нему, как к террористу, применить высшую меру социальной защиты !
        Ага, а на его место поставят умного, нет уж, не надо.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 06:37
      Чем вас не устраивает наше электронное голосование и какое вам вообще до него дело?
      Штопайте своего зелика.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 06:39
      Зачем такие сложности? В по настоящему демократической стране, можно просто взять и не покидать кресло президента по истечению срока. Настоящая демократия она такая.
    4. Володин Звание
      Володин
      +9
      Сегодня, 06:40
      Цитата: Владимир80
      ошибся пан Зелик, надо было просто конституцию переписать или электронное голосование провести!!! (но видимо амеры не позволяют)

      Или усопшими по почте проголосовать, как это делают в цивилизованных странах, не правда ли
    5. ГГВ Звание
      ГГВ
      -1
      Сегодня, 06:56
      Он не пан,он ПОЦ.Попрошу не путать.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 06:26
    «Мой пятилетний срок ещё не закончился» —

    — У них теперь своё "летоисчисление" ...
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:27
    получается, что сохранение военного положения – в его интересах и в интересах тех, кто его на президентском посту спонсирует.

    Конечно! Так удобно! Можно и еще 5 лет просидеть, если ресурсов людских хватит!! am Даже "новоюлиаанского календаря" не надо.
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +4
    Сегодня, 06:30
    Животное, обещавшее прекратить войну, но только развязавшее её с ещё большей силой. И теперь, с упорством маньяка толкающее мир к третьей мировой войне, раде зелёных бумажек и своей трижды никчёмной жизни.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 07:14
      Животные- те кто за него- голосовал. А Зеленский- показатель ума,всего народа.
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 09:10
        Вы не правы. Альтернативы этому "человеку" не было. Был Петя и клоун. Петя был ненавидимым большинством фашистом, клоун хоть на русском языке разговаривал и обещал мир.
  5. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +3
    Сегодня, 06:36
    Если кокаиновый клоун сделает кучу на столе генсека оон,ему поаплодируют и дадут бабло,это их сукин сын,ни каких правил.....
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 06:40
    . Зеленский всегда ждёт оценок из-за океана.

    Сказали- сидеть! Будет сидеть.... пока не протухнет.....
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 06:40
    Мой пятилетний срок ещё не закончился. Военное положение не позволяет ему закончиться.
    А значит чем дольше будет длиться военное положение, тем больше вероятности удержаться при власти и дальше обворовывать страну и заимствовать из западной помощи в своих личных интересах.
    В этом случае оценивать лучше со стороны.
    Хвалебно оценят только в некрологе.
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 06:41
    Валентины-ткачихи у него нет. А то бы р-р-раз и этому Володе еще 5 лет накинула.... feel
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -3
      Сегодня, 07:09
      в этих володях и запутаться можно
      то ли не закончился то ли обновился am
  9. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    -2
    Сегодня, 06:45
    есть с кого брать пример
  10. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +1
    Сегодня, 06:46
    Ларчик просто открывается, его англосаксонские господа держат исключительно для того, чтобы когда настанет критическая ситуация для ВСУ навязать России очередной "Минск" или что-то подобное, представители киевского режима подпишут любые выгодные кремлю документы, тем самым предотвратив полный разгром на поле боя и выиграв время, а потом скажут: "Русские а вы скем подписали договора? Власть то не лигитимная была согласно украинской конституции и соответственно документы подписанные ею ничтожны".
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -4
      Сегодня, 07:14
      представители киевского режима подпишут любые выгодные кремлю документы, тем самым предотвратив полный разгром на поле боя

      вы всё перепутали, это наши власти постоянно говорят о переговорах (вероятно понравилось как обманули с "минском-2"), а окраена подалась в математику (или химию) - зеленский новую "формулу" изобрел, хочет чтоб за нее нобелевскую премию дали!
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        -2
        Сегодня, 07:25
        Всё верно! Путин ты же жаждал переговоров? Хорошо мы согласны и даже примим любые твои условия и подпишем договор. Обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 06:49
    Также его просят дать свои оценки пребывания в должности в течение пятилетнего срока
    Наверное, после этого вопроса опускает глаза? wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:03
      Нииии, он будет нагло врать и вешать лапшу про "перемОги". laughing
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 06:50
    "Число "Пи" равно 3,14, но в военное время может достигать четырех!"
  13. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +2
    Сегодня, 07:02
    С удивлением и великой радостью наблюдаю за деградацией евреев! Это каким тупым животным надо стать , употребляя наркоту , что-бы не воспользоваться шансом спрыгнуть с поезда несущегося в бездну!? Провёл бы выборы , героически их проиграл и спокойно дрыснул , вначале "на больничку" , где нибудь в Швейцарии , а потом , с перекроиным рылом , куда-то подальше от всех.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -5
      Сегодня, 07:16
      героически их проиграл

      а почему вы не думаете что он мог их выиграть? неужели в окраене исключительно честные и справедливые выборы???
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 07:30
        а почему вы не думаете что он мог их выиграть? неужели в окраене исключительно честные и справедливые выборы??? именно об этом и говорит ваш оппонент- применить админресурс и проиграть выборы специально- после чего соскочить.
        Как Кролик-"Куля в люб"- спокойно жить на Майями...
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -4
          Сегодня, 07:32
          применить админресурс и проиграть выборы специально

          ну это высшая математика для меня, что-то подобного не встречалось в истории человечества... если зелик мог победить в выборах честно - значит у них в стране всё очень неплохо!!!
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 07:37
      Провёл бы выборы , героически их проиграл и спокойно дрыснул , вначале "на больничку" , где нибудь в Швейцарии
      Кроме денег, ему ещё и нимб на голову захотелось wink
  14. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 08:03
    Про нелегитимность Зеленского- откровенная выдумка. Не понимаю, кто эту выдумку раскручивает и какой в этом смысл? На Украине и на Западе это все равно не читают, зачем эти надуманные статьи?
    Согласно закону о режиме военного положения на Украине выборы основных органов власти при военном положении не проводятся и полномочия президента, рады и других органов власти сохраняются до окончания военного положения.
    ...Статья 10. Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти, других государственных органов в условиях военного положения
    1. В период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, судов, органов прокуратуры...

    В прошлом году точно также в соответствии с этим законом не проводились выборы в Раду, но тогда это прошло незаметно, а с выборами Зеленского кто-то решил шум на пустом месте поднять?
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +1
      Сегодня, 08:33
      Но военного положения по сути нет ,потому как война не обьявлена официально со всеми выходящими!
      1. Arzt Звание
        Arzt
        0
        Сегодня, 09:07
        . Но военного положения по сути нет ,потому как война не обьявлена официально со всеми выходящими!

        На Украине военное положение объявлено официально. Сразу, 24.02.2022. Есть закон об объявлении и видеообращение.

        Потому там наоборот, выборы будут незаконными. Зе подстраховался и специально заранее запросил официальное уточнение у Рады. Те подтвердили - продлевается автоматически, через месяц после отмены - выборы.

        У нас также кстати, только выборы через 3 месяца после отмены.
    2. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 08:38
      По действующей конституции эта 10 статья не действительна. Написана только для отвода, и она незаконна.
  15. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +1
    Сегодня, 08:14
    Настало наше время..
  16. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 08:30
    Прям как в песне поётся -"я календарь переверну и снова ...20 мая!" А что так можно было? Вот Путин это как-то не учёл и переизбрался и всё равно в три горла орут что выборы не демократичные , а тут вона как... Учитесь Владимир Владимирович! wassat
    1. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 09:01
      . Прям как в песне поётся -"я календарь переверну и снова ...20 мая!" А что так можно было? Вот Путин это как-то не учёл и переизбрался и всё равно в три горла орут что выборы не демократичные , а тут вона как... Учитесь Владимир Владимирович! wassat

      У нас не объявлено военное положение.
  17. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 08:32
    Цитата: Владимир80
    Он всего лишь марионетка, которого дергают за нитки англосаксы, к тому же полезная нам

    извините пожалуйста, вы так написали комментарий, что можно подумать что вам (?!) полезны обстрелы Белгорода и ежедневные пожары на нпз???

    Понимать прочитанное не ваш конёк, правда?))
    Написано человеком вот что:
    полезная нам со своей " формулой мира "

    А это имеет несколько иной смысл.
  18. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 08:46
    Цитата: Serg65

    what И давно власовцы стали так сильно переживать за российский народ????

    Для таких персонажей Родина, народ - понятия совершенно неопределенные.
    Он переживает за пайку, причитающуюся за набросы. Другому не обучен. Поэтому готов держаться зубами хоть за такую "работу"))
    "Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично"(с)
  19. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 09:18
    Избавиться от клоуна можно только через утилизацию окраины. Всё остальное от лукавого. Полосатые будут тянуть это до бесконечности, пока кремль не отречётся от Америки как партнёра.