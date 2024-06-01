Мореплаватели американского заката
Туземцы народности хайда плывут на своем каноэ. И какое у них каноэ, а уж весла – ну просто замечательные. Фотография Сюзанны Нуббард
С. Козлов
Люди и культура. Большой интерес к материалам о примитивных пирогах и каноэ вызвал также и просьбы о продолжении этого цикла. Читатели ВО просят рассказать о лодках коряков и алеутов, чукчей и фарерцев, словом – охватить огромный объем материала. И со временем, наверное, это и станет возможным.
Но пока и в первую очередь в наш цикл о мореходных судах примитивных народов войдут те их них, которые отличаются… яркой раскраской и своим необычным внешним видом. Почему? Да потому что их интереснее мастерить на досуге, занимая полезным делом не только голову, но и руки.
И вот, просмотрев множество различных плавучих снарядов для очередного материала, я остановил свой выбор на… пирогах жителей северо-западного побережья США и Канады. Ну, скажем, такого народа, как хайда, который специалисты из Канадского музея цивилизации даже сравнивают с викингами Старого Света!
А причина все та же – именно у народа хайда были и есть сейчас, наверное, самые оригинальные по своей раскраске каноэ, а их художники изображают лодки на своих интересных полотнах.
Каноэ «Черный Орел», ок. 1988 г. Канадский исторический музей, Оттава
Живут хайда на архипелаге Хайда-Гуай, неподалеку от берегов Британской Колумбии. А прославились они – да, все верно, своим исключительным мастерством в изготовлении лодок и навыками мореходства.
Карта с местопроживанием народности хайда
Считается, что предки нынешних хайда попали в места своего обитания ещё 14 000–19 000 лет назад. Жили они рядом с ледником и могли наблюдать, как этот ледник отступает, а на земле начинает расти красный кедр. На островах Хайда-Гуаи это произошло около 7 500 лет, после чего кедровая древесина стала играть исключительно важную роль в жизни этого племени. Из кедровых стволов хайда стали вырезать свои столбы-тотемы, строить жилища и лодки!
Каноэ хайда. Вид спереди сверху. Музей антропологии университета Британской Колумбии в Ванкувере
Каноэ хайда. Вид сбоку. Музей антропологии университета Британской Колумбии в Ванкувере
С белыми людьми они познакомились довольно поздно, а именно в последней четверти XVIII века и тут же занялись с ними прибыльной торговлей шкурами каланов. Но… белые хотели торговать с ними по своим правилам, а хайда по своим.
Итогом стала война, в ходе которой с 1780 по 1830 год ими были захвачены десятки (!) европейских судов, а их экипажи перебиты. Причем, получив таким образом доступ к европейскому оружию, они тут же поставили трофейные пушки на свои каноэ и обратили их против бледнолицых. Это едва ли не единственный случай установки пушек на такие вот лодки. Правда, отдачу при выстреле они выдерживали не всегда, но потом хайда сделали свои суда более прочными!
«Зубастое весло»
Но доставалось от них и соседям – в частности, племени салиш, а еще хайда и тлинкиты воевали между собой. И вплоть до 1860 года ничего с этим поделать было нельзя, но тут европейцам, а отчасти и другим индейским народностям, обитавшим в этих местах, помогла эпидемия оспы, поразившая народность хайда. Демографический кризис, вызванный высокой смертностью от оспы, ослабил власть хайда, облегчил путь для их колонизации и… прекратил наконец-то войны между племенами.
Полинезийские весла украшала резьба!
А вот это расписные весла с Аляски!
Только в 1885 году такую важную составляющую жизни хайда, как потлач, белые объявили вне закона и таким образом серьезно подорвали культурные традиции жителей прибрежных районов. Ну а когда острова хайда приняли в христианство, их тотемные столбы были либо уничтожены, либо попали в музеи.
С 1911 года детей народности хайда начали отправлять в отдаленные школы-интернаты, где им волей-неволей приходилось ассимилироваться в культуру бледнолицых.
Схема обводов каноэ хайда
Но постепенно среди народа хайда появились и свои бизнесмены, адвокаты, политики, так что в ноябре 1985 года аборигенам удалось даже добиться запрета вырубки старовозрастных лесов на Хайда-Гуаи. Противостояние протестующих, полиции и лесорубов продолжалось две недели. Арестовали 72 хайда.
Но в итоге своего индейцы добились. Был основан национальный парк Гуайи Хаанас, под совместным управлением со стороны правительства Канады и народности хайда. Они также заставили сократить крупномасштабную промышленную деятельность в регионе и тщательно следят за доступом белых к ресурсам.
Каноэ тлинкитов. Музей антропологии университета Британской Колумбии в Ванкувере
Интересно, что даже став христианами, хайда во многом сохраняют традиции своих предков. Например, они никогда не убивают воронов, поскольку их мифологическим предком является Человек-Ворон Йэл. Он создал солнце, луну и звезды, пресную воду, даже огонь принес людям, хотя от этого у него и обгорел клюв, а ещё это именно он научил людей хайда строительству лодок и внушил твердые моральные принципы.
Любопытно, что ни одно из племен этого региона не имело резерваций и не сгонялось со своих исконных земель. При этом, по данным на 2016 год, члены племени получали от правительства по 953 доллара в месяц. В это время стоимость доллара составляла 65 рублей. Так что по всем меркам, и тамошним, и нашим, жили они очень даже прилично. Причем им никто не мешал жить своей привычной жизнь, ловить рыбу, да ещё им и деньги за это платили.
Богаче хайда были индейцы племени Шакопи Мдевакантон, у которых каждый взрослый из 460 членов племени ничего не делает, но получает более 1 млн долларов в год. Богаты семинолы, оседжи… Многие индейские племена, хоть и живут в резервациях, буквально купаются в деньгах и даже нанимают себе белую прислугу.
Зато хайда никогда в резервации не жили, а вот деньги от правительства себе выбили, что явно говорит об их уме и практической сметке.
«Священный ворон». Картина Гордона Миллера
Но ни социальную организацию народности хайда, ни их войны и воинское снаряжение, не говоря о моральных принципах, мы сейчас рассматривать не будем. А познакомимся с достижениями хайда в области судостроения.
Постройка каноэ. Художник Билл Холт
Их лодки тоже вполне можно называть каноэ, но вот отличаться от каноэ других племен аборигенов североамериканского материка они будут очень сильно. Что неудивительно. Ведь каноэ тех же ирокезов или делаваров создавались для плавания по рекам, а хайда требовались каноэ океанские.
Каноэ и касатки. Художник Гордон Миллер
Но в данном случае сама природа пришла им на помощь. Ведь там, где жили хайда, росла американская красная сосна – дерево с толстым стволом, очень высокое, с плотной смолистой древесиной, годившейся и на постройку крупных домов, и больших, можно даже сказать – очень больших каноэ.
Работы над новыми каноэ начинались осенью и проводились в местах, где можно было найти самые лучшие красные кедры. Срубив дерево, дожидались снегопада, чтобы по снегу перевести его к себе в поселок. А дальше с ним работали всю зиму, чтобы по весне спустить на воду.
Корпус выдалбливали, а затем заливали водой и кипятили её раскаленными камнями. Чтобы не выпускать наружу горячий пар, корпуса сверху накрывали тканью или кожей. Как только дерево размягчалось, борта распирали с помощью распорок, и, добившись нужно размера, воду из них сливали, а временные распорки заменяли на постоянные.
Носовую и кормовую части корпуса обязательно расписывали изысканными узорами, которые на самом деле представляли своеобразные пиктограммы, которые сами хайда умели прекрасно читать. Этими же «говорящими узорами», нарисованными минеральными красками, они расписывали свои дома и вышивали ими свою одежду. Разрисовывались даже лопасти весел, которыми хайда гребли на своих каноэ.
Закончив работу, они весной выходили в море на новых каноэ, покидали район на северном побережье и упорно шли к материку, преодолевая сезонные штормы. Ну а пройдя коварный пролив Гекаты, их экипажи могли уже ничего не бояться, добирались до суши и продавали свои изделия прибрежным племенам, для которых само нахождение этих лодок в местах сбора торговцев само по себе являлось знаком качества.
Для обратного пути домой хайда покупали старые каноэ и все равно вполне успешно возвращались назад.
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