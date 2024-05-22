«После слов николаевского "губернатора" о "залегших на дно" мужчинах, сотрудники ТЦК мобилизовали водителей городских автобусов прямо на маршрутах движения»

Это сейчас мужчины решили залечь на дно, но они всё равно выйдут на улицы.

Яркая иллюстрация того, что власти Украины продолжают лгать народу, проявила себя в Николаеве. Накануне ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким сетовал на то, что на улицах городов стало меньше людей, и добавлял, что он не понимает, «чего боятся люди – ведь ТЦК (военкоматы) всё равно никого не хватают».Пока Ким произносил эти слова для эфира, сотрудники ТЦК проводили рейды на общественном транспорте. В результате этих рейдов сразу два городских маршрута Николаева остались без водителей. Их забрали при непосредственном исполнении своих трудовых обязанностей.Так называемый мэр Николаева Сенкевич прямо заявил, что водителей общественного транспорта в крупном городе перестало хватать именно в связи с мобилизацией. Несколько автобусов просто перестали выходить на маршруты, потому что водить их некому.Устраиваться водителями в автобусный парк мужчины не хотят, понимая, что их могут «принять» сотрудники ТЦК прямо при выполнении рейса по городу.По украинскому сегменту социальных сетей расходится информация о том, что после 18 мая (дня вступления в силу закона о мобилизации на Украине) улицы многих городов буквально опустели.Но, как сказал упомянутый Ким:И большинству украинских мужчин теперь понятно, в чём состоит суть этой фразы киевского ставленника.