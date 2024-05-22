После слов николаевского «губернатора» о «залегших на дно» мужчинах, сотрудники ТЦК мобилизовали водителей городских автобусов прямо на маршрутах движения

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После слов николаевского «губернатора» о «залегших на дно» мужчинах, сотрудники ТЦК мобилизовали водителей городских автобусов прямо на маршрутах движения

Яркая иллюстрация того, что власти Украины продолжают лгать народу, проявила себя в Николаеве. Накануне ставленник киевского режима в Николаевской области Виталий Ким сетовал на то, что на улицах городов стало меньше людей, и добавлял, что он не понимает, «чего боятся люди – ведь ТЦК (военкоматы) всё равно никого не хватают».

Пока Ким произносил эти слова для эфира, сотрудники ТЦК проводили рейды на общественном транспорте. В результате этих рейдов сразу два городских маршрута Николаева остались без водителей. Их забрали при непосредственном исполнении своих трудовых обязанностей.



Так называемый мэр Николаева Сенкевич прямо заявил, что водителей общественного транспорта в крупном городе перестало хватать именно в связи с мобилизацией. Несколько автобусов просто перестали выходить на маршруты, потому что водить их некому.

Устраиваться водителями в автобусный парк мужчины не хотят, понимая, что их могут «принять» сотрудники ТЦК прямо при выполнении рейса по городу.

По украинскому сегменту социальных сетей расходится информация о том, что после 18 мая (дня вступления в силу закона о мобилизации на Украине) улицы многих городов буквально опустели.

Но, как сказал упомянутый Ким:

Это сейчас мужчины решили залечь на дно, но они всё равно выйдут на улицы.

И большинству украинских мужчин теперь понятно, в чём состоит суть этой фразы киевского ставленника.
41 комментарий
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  1. Ella34 Звание
    Ella34
    +4
    Сегодня, 06:43
    Так им и надо! Трусливые мужики! Только за печеньки встают с дивана!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +14
      Сегодня, 06:46
      То есть надо чтобы они смело пошли против наших ребят воевать? Формально украинские уклонисты не дают пополнять ЛС ВСУ Киевской хунте..... А дефицит ЛС у ВСУ нашим только на руку. Так что пусть гасятся по углам и сбегают из Неньки дальше.
      1. Ella34 Звание
        Ella34
        +13
        Сегодня, 06:50
        Неправильно поняли меня. Они сами захотели чтобы ими так пользовались и тащили на смерть, вместо того чтобы бороться за свою жизнь !
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 06:51
          Аааа... Понятно. Благодарю за разъяснение. hi
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 06:56
            Первая акция массового невиновения военкомам прошла на Украине: жители опустошенного мобилизацией села восстали

            Акции неповиновения военкомам прошли в Николаевской области Украины
            Акции неповиновения работникам военкоматов состоялись в Николаевской области Украины. Такую информацию озвучил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

            «Стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в свое село», - сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

            По словам Барбашова, жители села обвинили сотрудников военкомата в том, что в населенном пункте не осталось мужчин и теперь там некому работать.

            «По Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Нет работников, некого посадить за трактор, реально на это жалуются фермеры», - пояснил депутат.

            Ранее правительство Украины возложило на юридических лиц обязанность направлять повестки заказным письмом работникам, подлежащим военной службе, которые находятся на больничном, в отпуске или работают удаленно.

            Сайт KP.RU писал, что украинские военкомы отбирают телефоны у мужчин, прибывших в ТЦК, чтобы оставить их без средств связи с родными. Юристы уже начали подавать жалобы на действия сотрудников, которые не вписываются в законы страны.

            https://www.kp.ru/online/news/5818126/
            1. Кот Александрович Звание
              Кот Александрович
              +1
              Сегодня, 08:26
              А на хрена тогда ТЦКашники прутся в деревни, где нет мужичков?
            2. Aken Звание
              Aken
              +3
              Сегодня, 08:47
              Юристы уже начали подавать жалобы

              Пора мобилизовать юристов.
          2. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +2
            Сегодня, 07:37
            Укры,скакали в кастрюлях а теперь мечтают свалить из незалежной. А как скакали! Как " море копали"!)))
        2. Алт22 Звание
          Алт22
          0
          Сегодня, 07:29
          Эллочка, а не могли бы вы пояснить, что за дикий бред тут вы пишите? Как мужчины Николаева, которые, если судить по данным 2014 года, в подавляющем большинстве ПРОТИВ майдана, могли "хотеть чтобы их тащили на смерть"?
          И что и как они могли сделать, чтобы бороться за жизнь, когда в автобус к ним взодит четыре мужика? Вот вы против четырёх мужиков можете что-то сделать?
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 08:30
            Вот вы против четырёх мужиков можете что-то сделать?
            ....в принципе можно...ультразвуковой антидог...вот проблема что дальше...жить на что то надо...а ховатся..так себе перспектива ..другое дело на западенщине...леса необъятные , озёра с рыбой и тд...а в николаевщине что...камыши да лесопилки...тут выход один...массовость...и массовость вооружённая...но её нет
          2. Peter1First Звание
            Peter1First
            0
            Сегодня, 08:58
            Объединиться всем многоквартирным двором и нанять киллера, который бы отстреливал приближающихся ТЦКшников...
        3. Geosun Звание
          Geosun
          +1
          Сегодня, 09:17
          Цитата: Ella34
          Они сами захотели

          Зачем навешивать клише? Не все так однозначно. Хотело все же меньшинство, только вот у этого меньшинства оружие и административный ресурс. Я общался со многими украинцами, сбежавшими отттуда. И все как один говорят, это на диване просто бороться, а когда на тебя автомат направлен, подсознательно остается только одна мысль, главное, чтоб не в тебя!
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +4
      Сегодня, 07:11
      Только за печеньки встают с дивана!

      Не обижай цэевропейцев! Они на Майдане стояли за кружевные труселя. Так в Гейропу хотелось!
      1. Алт22 Звание
        Алт22
        +3
        Сегодня, 07:30
        Как раз жители Николаева в большинстве майдан не поддерживали, Николаев - русскоязычный город.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          -2
          Сегодня, 07:41
          Может и НЕ поддерживали. Но тихонько стояли в сторонке и выжидали, когда прийдет русский Ванька и своей кровью,их освободит. Нефиг! У нас каждый солдат- на вес золота. Пусть сами жрут свое же де..ьмо.
          1. Алт22 Звание
            Алт22
            +4
            Сегодня, 07:52
            Прежде чем кого-то обвинять что они "выжидали" - а ответьте-ка, А КАК они могли чем-то противодействовать в той ситуации, когда за два года не справилась даже регулярная армия России? Что они могли сделать, не имея ни оружия, ни организации, даже намёки на которую мгновенно уничтодались СБУ, ни денег для финансирования борьбы, ни даже помощи России или хотя бы в России от властей для бежавших сторонников России?
            Что вы бы на их месте сами сделали?
            Разве что глупо и бессмысленно погибли или сели в тюрьму.
            Касательно вашего словесного испражнения про "своё дерьмо" - а с чего вы решили что это дерьмо их? Они в подавляющем большинстве майдан не поддерживали, хоть и не имели возможности его загасить.
            Вы можете себе представить очные слова, произнесённые Сталином - "Жители такого-то населённого пункта ничего не сделали, чтобы помешать приходу нацистов, не будет его освобождать, пусть сами сидят и жрут своё дерьмо"? Я - нет.
            А вы - такой бред написать смогли...
          2. Geosun Звание
            Geosun
            0
            Сегодня, 09:24
            Цитата: Андрей Николаевич
            Но тихонько стояли в сторонке и выжидали

            И в Одессе тихонько стояли, те кого сожгли, и в Харькове, кого забили насмерть, и Мариуполь, Днепропетровск, и многие другие. Это на диване такие смелые, а в жизни что-то мало желающих с дубиной на пулемет.
    3. Русский Медведь_2 Звание
      Русский Медведь_2
      0
      Сегодня, 07:17
      Если они сами не захотят соправиляттся, то значит они скот которого ведут на бойню
      1. Алт22 Звание
        Алт22
        +4
        Сегодня, 07:31
        И как они должны были "сопротивляться"? Одесситы 2 мая, и мариупольцы 9 мая, пробовали "сопротивлятся" - как оказалось, сотня автоматчиков при поддержке бронетехники, легко гасит любую толпу.
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 09:23
          Мне кажется что тут очень много диванных романтиков, которые думают, что очень просто что-то изменить народным волеизъявлением и протестом. На деле всё как раз наоборот! Никто не собирается слушать протестующих, если только они не проплачены крупной политической силой, и/или за их спиной не стоят вполне вооруженные боевики, майданы и прочие. То же известное движение желтых жилетов во Франции кто-то сильно подогревал и курировал. Талибы тоже начинали, как протэжэ Запада, на западные деньги и с западным оружием -и только потом вышли из-под контроля. Поэтому Игил в Афгане не прижился -талибы прекрасно знают, чьи это засланцы, и режут их в зародыше! Да и октябрьская революция выросла далеко не на пустом месте и при помощи крупных швейцарских капиталов.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:45
    «После слов николаевского "губернатора" о "залегших на дно" мужчинах, сотрудники ТЦК мобилизовали водителей городских автобусов прямо на маршрутах движения» —

    — То есть "пробили дно" ...
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +2
      Сегодня, 07:02
      — То есть "пробили дно" ...

      Еще не вечер!
      После того как «чертей» загнали на дно в пол с низу постучали «откройте».
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 06:48
    Правильно! Надо каклов даже из мортиров мобилизовать! wink
  4. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:50
    Это сейчас мужчины решили залечь на дно, но они всё равно выйдут на улицы.
    А не выйдут прогуляться, отловят на рабочем месте. Ким может об этом рассуждать зная, что его не мобилизуют, т.к. он нужен власти именно при своей должности. Кроме водителей автобусов в запасе есть еще сантехники, электрики, продавцы, офисные клерки... Поле деятельности для ТЦК большое.
  6. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +5
    Сегодня, 06:51
    Реальный террор начнётся после 18-го июля. Будут облавы с полным прочёсыванием местности поквадратно и поквартально.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:01
      Там и так уже сейчас облавы проводят....
    2. Iron_69 Звание
      Iron_69
      0
      Сегодня, 07:40
      Реальный террор начнётся после 18-го июля.

      А что за дата? почему именно тогда?
    3. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +3
      Сегодня, 08:08
      Самое интересное начнется, когда сотрудники ТЦК начнут отлавливать таких же сотрудников ТЦК.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:01
    почту, телеграф, телефон... ну и транспорт до кучи... wassat так держать! laughing сами все задачи знают....
  8. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 07:25
    В результате этих рейдов сразу два городских маршрута Николаева остались без водителей. Их забрали при непосредственном исполнении своих трудовых обязанностей.

    если это правда, то они могут воспользоваться опытом соседей - пригласить на работу водителями ценных специалистов из С.А. или Африки!!!!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 07:27
    Констатация очевидного... что наскакали, то и получили.
    Сами, все сами.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 07:34
      Ну да. Если ты не занимаешься политикой, политика займётся тобой. Предкам вот было хорошо, чуть что хопа нет тебя, в лес убежал или на Дон какой, а нынче перекроют все услуги включая финансы и всё.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 07:41
        У предков хватало своих проблем... потому как, покой нам только снится.
        А так понятно, что живя в стране, оставаясь в состоянии мояхатаскраю, жди чего то совсем не хорошего, а то и экстремального.
        Сами допустили до того, что им позволяли жить только в одном состоянии, ненависти к большому соседу... а кого ненависть до добра доводила???
      2. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 07:47
        *чуть что хопа нет тебя, в лес убежал или на Дон какой, а нынче перекроют все услуги включая финансы и всё*.
        Да просто физически найдут в этом самом лесу. тепловизоры, дроны, собаки--юкрейновские пограничники опытны в этом. новые Jagdkommando создадут для этого.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 07:48
          Грустно это. Правильно попы говорят, бесовщина это всё и от образования.
  10. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +1
    Сегодня, 07:54
    Но вообще логично, если все прячутся по домам то автобусы уже и не нужны, можно водил ловить и на фронт
  11. smart_ups Звание
    smart_ups
    0
    Сегодня, 08:11
    Мне вот интересно. Когда их жён и дочерей так де начнёт набирать ТЦК они тоже прятаться будут. Или всё таки начнут отстреливать ИЦК шников
  12. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:36
    Москаляку на гиляку ! - приобретает более широкий смысл , для населения Украины .
  13. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 08:42
    Так называемый мэр Николаева Сенкевич

    Эта должность выше обычного мэра?
  14. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 08:47
    если не кого возить зачем зря автобусы гонять. все правильно сделал. г.г.г.г.г.г.г.г
  15. old friend Звание
    old friend
    0
    Сегодня, 08:53
    Это сейчас мужчины решили залечь на дно, но они всё равно выйдут на улицы.
    а он не боится, что они могут выйти не с пустыми руками? Имхо, рано или поздно прорвет. Как обычно, не хватает вопиющего случа, а потом- бунт