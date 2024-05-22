Штурмовые группы 6-й дивизии 3 АК выбили ВСУ с высоты в районе Клещеевки и вышли к каналу «Северский Донец-Донбасс»
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Хорошие новости с утра приходят с Артемовского (Бахмутского) направления, там российским бойцам удалось окончательно взять под свой контроль Клещеевку, выбив противника с господствующей высоты. Такие данные предоставляют российские ресурсы.
Согласно информации на утро среды, 22 мая, штурмовые группы 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса ВС России сумели взять важнейший укрепрайон на высоте «215.7», находящейся на юге поселка. Именно отсюда ВСУ контролировали всю Клещеевку, находящуюся в низине. Противник, не имеющий других укреплений на данном участке и строивший оборону с упором на данную высоту, был вынужден отступить за канал «Северский Донец-Донбасс».
Подразделениям русской армии удалось выбить группировку ВСУ из Клещеевки на Бахмутском направлении, взяв под контроль важнейший укрепрайон на юге поселка — высоту «215.7»
— пишут ресурсы.
Стоит отметить, что информация пока не подтверждена, на утро нет фото- и видеофиксации успехов наших войск в Клещеевке, хотя приходят сообщения, что наши бойцы более-менее спокойно ходят по тому, что осталось от села, проводя зачистку. Украинские ресурсы подтверждают атаку на село и на высоту, а также установку российского флага в центре Клещеевки.
Если данная информация достоверна, то это очень большой успех, Клещеевку не могли взять с прошлого года. Выход ВС России к каналу «Северский Донец-Донбасс» на данном участке позволит усилить нажим на южный фланг Часова Яра.
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