Штурмовые группы 6-й дивизии 3 АК выбили ВСУ с высоты в районе Клещеевки и вышли к каналу «Северский Донец-Донбасс»

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Штурмовые группы 6-й дивизии 3 АК выбили ВСУ с высоты в районе Клещеевки и вышли к каналу «Северский Донец-Донбасс»

Хорошие новости с утра приходят с Артемовского (Бахмутского) направления, там российским бойцам удалось окончательно взять под свой контроль Клещеевку, выбив противника с господствующей высоты. Такие данные предоставляют российские ресурсы.

Согласно информации на утро среды, 22 мая, штурмовые группы 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса ВС России сумели взять важнейший укрепрайон на высоте «215.7», находящейся на юге поселка. Именно отсюда ВСУ контролировали всю Клещеевку, находящуюся в низине. Противник, не имеющий других укреплений на данном участке и строивший оборону с упором на данную высоту, был вынужден отступить за канал «Северский Донец-Донбасс».



Подразделениям русской армии удалось выбить группировку ВСУ из Клещеевки на Бахмутском направлении, взяв под контроль важнейший укрепрайон на юге поселка — высоту «215.7»

— пишут ресурсы.


Стоит отметить, что информация пока не подтверждена, на утро нет фото- и видеофиксации успехов наших войск в Клещеевке, хотя приходят сообщения, что наши бойцы более-менее спокойно ходят по тому, что осталось от села, проводя зачистку. Украинские ресурсы подтверждают атаку на село и на высоту, а также установку российского флага в центре Клещеевки.

Если данная информация достоверна, то это очень большой успех, Клещеевку не могли взять с прошлого года. Выход ВС России к каналу «Северский Донец-Донбасс» на данном участке позволит усилить нажим на южный фланг Часова Яра.
6 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +2
    Сегодня, 06:56
    Хорошие новости с утра приходят с Артемовского (Бахмутского) направления
    Всем доброго утра!
    Нашим бойцам - удачи!!!
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +1
      Сегодня, 07:10
      Если это правда, то УРРААА...!!! Собственно сама Клещеевка не имеет значения, а вот высоты вокруг неё очень даже.
      "Богдан", "Хищник", и все кто там остался мир вашему праху! Простите, если в чём перед вами провинился, простите парни, что в отличие от вас живой остался!
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 08:12
        Противник, не имеющий других укреплений на данном участке и строивший оборону с упором на данную высоту, был вынужден отступить за канал «Северский Донец-Донбасс».


        Главное чтобы эта информация оказалась правдой.Тогда можно будет идти на Ступочки в обхват Часова Яра с юга.
  2. mikh-korsakov Звание
    mikh-korsakov
    -3
    Сегодня, 08:09
    Читаю заголовок:
    Штурмовые группы 6-й дивизии 3 АК выбили ВСУ с высоты в районе Клещеевки и вышли к каналу «Северский Донец-Донбасс».
    Читаю статью, нахожу:
    Стоит отметить, что информация пока не подтверждена, на утро нет фото- и видеофиксации успехов наших войск в Клещеевке
    Вот пример беззастенчивого вранья. Такие опусы играют на пользу врага, потому что они возбуждают у населения необоснованные надежды о наших успехах, но отрезвление наступает и наступает сарказм, может быть необоснованный, но понятный почему. . Еще один пример Несколько дней наша официальная пресса танцует и бьет в бубен по поводу якобы освобождения Волчанска до реки. Однако, вчера читаю коротенькую заметку о том, что наши вошли в Волчанск и ведут бои на улицах Короленко и Степной. Смотрю карту. Эти улицы находятся на крайней северной окраине города, и до реки еще очень далеко. Хорошо, что есть честные журналисты, как Семен Пегов, которые открывают глаза на то, что дела наши на харьковском направлении, мягко говоря, не блестящи.
  3. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 08:15
    Чтобы было так, как описывается в сообщении, надо зачистить лес за "островом" плюс ещё пару опорников до канала. Тогда из Андреевки враг сам должен уйти, оставив заслон из камикадз.
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 09:26
    Хорошие вести, посмотрим как это отразиться на тактическом уровне.