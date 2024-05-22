ВС РФ в ночное время суток нанесли удары по целям в районе Одессы, в Очакове и в Харьковской области
В плане ударов по объектам киевского режима ночь на 22 мая не стала исключением. В тёмное время суток было осуществлено огневое поражение целей на ряде территорий, подконтрольных киевскому режиму.
В частности, были нанесены удары по объектам противника в районе Очаковского морского порта. Это Николаевская область. Из Очакова украинские вооружённые формирования нередко осуществляют атаки российских кораблей и морских гаваней с использованием безэкипажных морских катеров (БЭК).
В ходе ночных атак были поражены объекты и в Одесской области. По некоторым данным, удар пришёлся по транспортной составляющей в районе населённого пункта Затока. Напомним, что в Затоке находится мост через Днестровский лиман, и по этому мосту ранее было нанесено несколько ударов (ещё с 2022 года). Однако киевский режим прикладывал усилия для его восстановления.
Несколько взрывов прогремели на объектах и в самой Одессе. Поражены склады с размещённым на них вооружением ВСУ.
Беспилотники атаковали и цели на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.
Уже традиционно громко было и в Харьковской области. Российская авиация нанесла серию ударов по украинским резервам, которые командование бросило на сдерживание атак ВС РФ в район Волчанска и села Липцы.
Напомним, что к настоящему моменту Волчанск поделён на две зоны контроля. К северу от реки Волчья город контролируется армией России, к югу – ВСУ. При этом ВС РФ увеличивают площадь территории контроля на флангах Волчанска.
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