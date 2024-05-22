Группа конгрессменов США потребовала от Пентагона отменить запрет на использование американского оружия по России

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Группа конгрессменов США потребовала от Пентагона отменить запрет на использование американского оружия по России

Запрет на применение американского оружия для ударов по России необходимо отменить и разрешить Киеву применять весь спектр передаваемого оружия. С таким требованием обратилась к главе Пентагона группа американских конгрессменов.

Представители двух партий Конгресса США написали Ллойду Остину коллективное письмо, в котором не призвали, а потребовали отменить запрет на применение по территории России оружия, поставляемого США. Таким образом они высказали «поддержку» Зеленскому, который продолжает во всех интервью рассказывать, как же плохо Украине без такого разрешения. Также в письме они обвиняют Байдена в ограничении способности Украины оказывать сопротивление России.



Мы обращаемся к вам в качестве членов палаты представителей конгресса США, чтобы выразить нашу решительную поддержку наших украинских коллег, а именно — разрешить использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по стратегическим целям в пределах России.

— говорится в документе.

Накануне Зеленский в очередной раз призвал США и Европу разрешить использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. Такую настойчивость эксперты объясняют отсутствием у Киева собственного дальнобойного оружия, которым можно было бы наносить удары по штабам, складам и т. д. в глубине территории России. Как показала практика, использовать для этого беспилотники неэффективно, слишком мал заряд, а ракет нет. Сейчас Киев бьет только по Крыму, потому что разрешают и есть чем.
49 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 07:12
    Сейчас Киев бьет только по Крыму, потому что разрешают и есть чем.

    да ладно врать то какелам, и по Казани прилетало уже и не только.... надо же, только по Крыму оказывается они бьют.... надо же - разрешения они спрашивают..... давно уже шмаляют туда куда могут дотянуться и без всяких разрешений. и по гражданским в основном прилетает.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +7
      Сегодня, 07:18
      Пока прилетают беспилотники, а хотят всё красиво и быстро штатными средствами. Это логично и это скоро будет т.к не было ответа с нашей стороны на все эскалации с той. И если честно я вот не пойму какой может быть реальный вариант ответа, чтобы там перестали.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +6
        Сегодня, 07:19
        Ну как-бы один вариант только просматривается - разнести там всё к чертям, Зелю и остальных преступников на пеньковый галстук привесить, ВСУ СБУ и прочае - уничтожить на корню.... А как ещё больше это прекратить?
        А то ведь дождёмся что какелам ТЯО передадут их хозяева с Запада.....
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          0
          Сегодня, 07:23
          один вариант только просматривается - разнести там всё к чертям, Зелю и остальных преступников на пеньковый галстук привесить

          и все это наверху понимают, но ничего в этом направлении не делают, команды не было, надеются в бункерах пересидеть...
          1. Tagan Звание
            Tagan
            -2
            Сегодня, 07:46
            Кто в ваш клювик вкладывает тексты?
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 07:28
          Можно конечно, армией в 2-3 ляма, контролем всей территории и гигантскими затратами на содержание всего этого. А бывшие партнёры нашего правящего класса ещё где то на границах наших немеряных, устроят проблем. Туда тоже войска посылать придётся.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 07:29
            Губернатор Шапша: ПВО сбила украинский беспилотник над Калужской областью
            В результате атаки ВСУ никто не пострадал

            https://www.kp.ru/online/news/5818139/

            Вот. Это из самого свежего сегодня. Спрашивают разрешений, да???? am
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              +3
              Сегодня, 07:37
              Они хотят вместо кустарных беспилотников с помощью разведывательных возможностей наты наносить чувствительные высокоточные удары. Проба пера была в Крыму когда по верфи, кораблям точно ударили. Уж если долетают до целей медленные кустарные беспилотники, проложить маршрут для современных крылатых ракет они смогут. Вернее скоро начнут.
            2. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              +1
              Сегодня, 08:09
              они хотят ракетами наносить удары и не самоделками
          2. EXPrompt Звание
            EXPrompt
            0
            Сегодня, 08:46
            Копчёный(Денис) Можно конечно, армией в 2-3 ляма, контролем всей территории и гигантскими затратами на содержание всего этого.

            А разве у РФ есть другие альтернативы?
            Хотите быть великими, хотите быть империей --других вариантов нет. Большими контингентами зачищать и контролировать свои границы.
            Империя, что царская что советская это дорого и с большими контингентами.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +3
        Сегодня, 07:30
        Валить Зеленского как террориста.Вот какой ответ.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:31
          Ну завалим. Поставят другого. Такого же террориста и жополиза Западу.

          С ними глобально надо решать вопрос... Со всей этой украиной.....
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 07:36
            Простите вы что предлагаете сидеть и молча наблюдать как по нам начнут лупить из всех калибров?Вообще то то что поставили ATACMS и лупят по Крыму это результат именно того что мы всё проглатываем и не делаем никаких жёстких ответных действий.С той стороны видят что реакция ни рыба ни мясо потому и обостряют дальше и вы предлагаете продолжать такую же провальную политику?Так Зеленскому могут и ТЯО передать.А что?В ответ то всё равно никто ничего не собирается предпринимать, жёсткой ответной реакции нет.Так и скатимся в ад,жуя сопли,хотя при ведении правильной политики ответных действий это вполне можно было бы избежать,но ни сидеть и просто созерцать на то что по ту сторону что хотят то и делают.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 07:38
              Я имел ввиду что не в персоне Зеленского дело.
              Я написал что решать вопрос надо глобально. От смены персоны Зели ничего не изменится.
              1. OrangeBigg Звание
                OrangeBigg
                -2
                Сегодня, 07:40
                А по-моему изменится.Следующий после Зе сто раз подумает прежде чем сделать какую-нибудь глупость.А так пока безбашенность Зе прокатывает такую политику по отношению к нам и будут вести и дальше со всё более тяжёлыми для нас последствиями. А говорить что всё равно ничего не изменится, поэтому и делать ничего не надо это политика пофигизма и как результат постепенного скатывания в ад.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  +1
                  Сегодня, 07:41
                  Западные хозяева прикажут - и как миленький поскачет выполнять их приказ.
                  1. OrangeBigg Звание
                    OrangeBigg
                    0
                    Сегодня, 07:45
                    Ну так западные страны должны иметь интерес угомонить Зе,а этот интерес у них появится только в результате угрозы с нашей стороны произвести действия,которые им не понравятся,которых они опасаются.Тогда они и дадут заднюю,а если просто сидеть и ничего не делать в ответ ,то ситуация будет изо дня в день ухудшаться вплоть до нового Карибского кризиса и всё из-за отсутствия внятной ответной реакции с нашей стороны на раннем этапе обострения конфликта.
            2. BAI Звание
              BAI
              0
              Сегодня, 08:38
              Так Зеленскому могут и ТЯО передать.А что?В ответ то всё равно никто ничего не собирается предпринимать, жёсткой ответной реакции нет.

              Наконец то в комментах появились здравые мысли.
              А то все - да как можно, да США обидятся, а вдруг война
            3. EXPrompt Звание
              EXPrompt
              0
              Сегодня, 08:59
              OrangeBigg(Александр) Простите вы что предлагаете сидеть и молча наблюдать как по нам начнут лупить из всех калибров?

              Вы так говорите.. А разве у них другие калибры неядерные остались?
              Ракеты Атакмс там, противокорабелки там, зенитные там, танки там, ПЗрк там, итд итп.
              Чего такого они ещё могут и старого и ржваого оружия США ещё можно поставить чтобы переломить ситуация в войне?
              Никаких шансов.
              Это не им надо поставить, а нам, на вооружение ещё дохрена комплексов с400 с500. У нас над европейской частью РФ должно быть поле обнаружения и поражения любых воздушных целей.
              Ну и конечно надо уже валить все эти реперы над черным морем. Так случайно выпускать воздушные дроны камикадзе и валить все на исскуственный интеллект. У нас вообще не думают вперёд. Прикиньте как отлично ДНР могло бы сегодня валить американские развед дроны, а у нас кинулись их присоединять.
      3. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 08:36
        И если честно я вот не пойму какой может быть реальный вариант ответа, чтобы там перестали.

        Ну наверное применение ТЯО по краине, что бы она перестала существовать как государство и некому было бы помогать.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 07:19
    А что?Крым,Белгородская область?Какой запрет то действует?Да никакой.Просто морду лица стараются сохранить
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 07:53
      Вот в этом то и вся беда.В отсутствии внятной политики.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:21
    в котором не призвали, а потребовали отменить запрет на применение по территории России оружия, поставляемого США
    Усиленно повышают градус напряженности твердо веря в то, что Россия на это ответить не сможет. В такой ситуации безнаказанности разве можно исключить передачу украине тактического ЯО в критический для ВСУ момент? А после его применения будут с "честным" лицом доказывать, что киев сам сумел его создать и по своему решению применить. Может нашим сенаторам и депутатом тоже пора поставить вопрос о праве сбивать разведывательные БПЛА НАТО над Черным морем и в других местах вне зависимости от того нарушили они российскую воздушную границу или нет, т.к. данные полученные с их помощью открыто используются против ВС РФ и мирных городов.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 07:41
      Сенаторы,депутаты..Так мы же их выбрали,ну депутатов,в конце концов.Вот каких выбрали,такие и пользуются... am По ним не прилетает.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 07:43
      Генадий ,к сожалению западные СМИ мозги своим читателям окончательно промыло.У них даже ядерная война с Россией это одиночные ядерные удары ( в СМИ) после каждого обмена ( 5- 10 ракет) они будут ждать мирных переговоров.Об уничтожении США ,по их сценарию разговора вообще не идёт.Сенаторы ,требуют массированый удар по одному из наших городов - для принужден ию нас к миру,по ним же не полетит? hi
    3. Село Звание
      Село
      +5
      Сегодня, 07:44
      вопрос о праве сбивать разведывательные БПЛА НАТО над Черным морем

      Наверное существует некие условия. Мы не сбиваем разведывательные бпла, чубатым нельзя бить атакамсами, шторм шедоу и химарс по территориям тн старой России. Хорошо это или плохо, уже другой вопрос. Люди страдают и на новых и на старых территориях.
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 07:52
        Наверное существует некие условия.

        браво! наконец-то начали догадываться, что управляется война из одного места за океаном!
        1. Село Звание
          Село
          +1
          Сегодня, 09:16
          браво! наконец-то начали догадываться

          Что вы можете предложить кроме сотрясания воздуха? У вас есть какие-то предложения для решения данной проблемы? Насчет управления из за океана я бы применил это только к чубатской стороне. Но то что есть какие-то линии за которые, скажем так не рекомендуется переступать понятно давно.
          Конечно все эти разведовательные дроны надо сбивать к хренам, вместе с самолетами дрло. Но блин это расширение конфликта.
      2. BAI Звание
        BAI
        -1
        Сегодня, 08:41
        Наверное существует некие условия.

        Наверное, раз открыто проговариваются, что приезд Байдена в Киев согласовывался с Россией
        1. Село Звание
          Село
          -1
          Сегодня, 09:02
          приезд Байдена в Киев

          Ясен пень у наших спрашивали, "можно-не? "
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 07:25
    Фашингтон должен быть разрушен!......
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +4
      Сегодня, 07:40
      Фашингтон должен быть разрушен!......
      Чтобы в мире был порядок и прекратились войны, достаточно разрушить всего лишь один Уолл-стрит wink
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 07:53
      Фашингтон должен быть разрушен!

      не против, но давайте сначала освободим часов яр... и волчанск.... и крынки....и ....
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:29
    Как создаётся "санитарная зона" ... уничтожает я все, что может нести угрозу.
    Никто ничего нового, другого, не придумал.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 07:41
      Ну появится скажем морской беспилотник с крылатой ракетой. Помните наш рекламный ролик "калибров" в контейнере морском?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 07:44
        К "вескому, ультимативному аргумент", в комплекте необходим тот, кто готов его применить, без рассуждений, без сантиментов!
        Такой комплект обязателен, а иначе это... пф-е.
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -1
    Сегодня, 07:34
    Ну наши могут сделать такой же финт как и с F-16 - носителем ядерного оружия, типа прилет ракеты образца стран NATO по территории России, благо нацисты украины партнеры NATЫ, союзники и прочее, то это будет считаться нападением NATO на Российскую Федерацию и реакция оной будет соответствующей, ядрен-батон.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 07:41
    А можно этого политика на Украину отправить, в окопы?
  8. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 07:44
    Они так действуют ровно потому что Путин это позволяет им действовать . По территории РФ можно бить безнаказанно , осуществлять разведку и целеуказания безнаказанно , поставлять боеприпасы , авиацию , ПВО и бронетехнику с бк тоже безнаказанно . Что ни сделай всё проглотят. А наш всё боится как бы чего партнеров не потревожить не спровацировать. Ну да , Крым ведь они не считают территорией РФ , значит можно . А вот если мол по России ударят ну тогда мы им покажем , и кулачком так в воздухе потрясти ууу
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 07:55
      А вот если мол по России ударят ну тогда мы им покажем , и кулачком так в воздухе потрясти ууу

      уже (!) не показали, придумывают новые отговорки....
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:46
    Нашей реакции не будет пока не прилетит по москве и в значимое место, а так замалчивают как могут и тянут время, пока само рассосется
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 07:54
      Нашей реакции не будет пока не прилетит по москве

      уже было неоднократно ,не проснулись!
  10. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 08:01
    Осень удивительно,что до сих пор Киеву не переданы сухопутные ПУ Томагавков. Они есть в природе,скоро их станет много.Это следующий этап.По телевидению страны У.многократно в ток-шоу они просто молят амеров дать им Томагавки ,чтобы направить их ..правильно,по закрытым городам РФ.Чтобы надо было все население вокруг отселять.Вот это будет следующий этап,если сейчас опять останутся стоять административные здания в Киеве.Ведь в 2022 был и даны гарантии ..Израилю.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:03
      Да, помню кажется. Это когда президент сказал мол мне звонил израильский коллега и просил не трогать украинского коллегу?
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 09:29
      .Чтобы надо было все население вокруг отселять.Вот это будет следующий этап

      да уж... остается на ледоколах в арктику плыть, вроде их много построили... или к Суровикину в африку...
  11. Луенков Звание
    Луенков
    +2
    Сегодня, 08:17
    Цитата: OrangeBigg
    Ну так западные страны должны иметь интерес угомонить Зе,а этот интерес у них появится только в результате угрозы с нашей стороны произвести действия,которые им не понравятся,которых они опасаются.Тогда они и дадут заднюю,а если просто сидеть и ничего не делать в ответ ,то ситуация будет изо дня в день ухудшаться вплоть до нового Карибского кризиса и всё из-за отсутствия внятной ответной реакции с нашей стороны на раннем этапе обострения конфликта.

    Видим последствия вторжения Английского корыта в Чёрном (РУССКОМ) море на территорию России. Не утопили тогда, вот вам и результат сейчас.
  12. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 08:32
    Люси которая Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и на Томагавки намекал в своих рассуждениях об поставках ракет Атакамс. («лиха беда начало»?)
  13. old friend Звание
    old friend
    0
    Сегодня, 09:17
    Имхо, единственный способ остановить эксалацию - перейти на язык ультиматумов и жестких действий. Например, завтра ТАСС официально заявляет, то любой прилет поо любому городу или нп на территории РФ, включая новые территории - и через 48 часов ТЯО прилетит в каждый район города Львова, например. Они, конечно, не поверят, но когда прилетит, думаю, следующего обстрела уже не будет. И война резко пойдет на спад. Правда вони будет и гарант и Ко может тогда смело забыть про общение с дорогими партнерами. Но ведь жизни своих граждан дороже, правда ВВП?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 09:31
      перейти на язык ультиматумов и жестких действий

      ультиматумы ("красные линии") уже были, за океаном посмеялись и продолжили... понимают друг друга с полуслова...