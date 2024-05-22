Группа конгрессменов США потребовала от Пентагона отменить запрет на использование американского оружия по России
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Запрет на применение американского оружия для ударов по России необходимо отменить и разрешить Киеву применять весь спектр передаваемого оружия. С таким требованием обратилась к главе Пентагона группа американских конгрессменов.
Представители двух партий Конгресса США написали Ллойду Остину коллективное письмо, в котором не призвали, а потребовали отменить запрет на применение по территории России оружия, поставляемого США. Таким образом они высказали «поддержку» Зеленскому, который продолжает во всех интервью рассказывать, как же плохо Украине без такого разрешения. Также в письме они обвиняют Байдена в ограничении способности Украины оказывать сопротивление России.
Мы обращаемся к вам в качестве членов палаты представителей конгресса США, чтобы выразить нашу решительную поддержку наших украинских коллег, а именно — разрешить использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по стратегическим целям в пределах России.
— говорится в документе.
Накануне Зеленский в очередной раз призвал США и Европу разрешить использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. Такую настойчивость эксперты объясняют отсутствием у Киева собственного дальнобойного оружия, которым можно было бы наносить удары по штабам, складам и т. д. в глубине территории России. Как показала практика, использовать для этого беспилотники неэффективно, слишком мал заряд, а ракет нет. Сейчас Киев бьет только по Крыму, потому что разрешают и есть чем.
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