Турецкий политик не исключил гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате диверсии

Я доверяю заявлениям иранского государства (..) Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма.

Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла стать результатом диверсии. С таким заявлением выступил лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек.После гибели Раиси в результате крушения вертолета в горах Восточного Азербайджана появилось множество версий, в том числе конспирологических, о причинах падения летающей машины. К всевозможным экспертам присоединились и политики, вот и Перинчек решил озвучить свой вариант. По его мнению, это могла быть диверсия, поскольку Иран уже давно является мишенью для «подобных убийств». А среди заказчиков он указал США и Израиль.— заявил лидер партии «Vatan».Ранее турецкий эксперт Абдулькадир Сельви высказался в том же ключе, предположив, что Раиси могли убрать в ходе внутриполитической борьбы за власть. Все дело в том, что он был возможным кандидатом на пост верховного лидера Ирана после ухода с него Али Хаменеи. Также он не исключил, что за катастрофой стоит Израиль, действовавший с разрешения США.Между тем в Тегеране продолжают утверждать, что причиной катастрофы, унесшей жизни нескольких высших чиновников Ирана, была техническая неисправность вертолета.