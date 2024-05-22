Турецкий политик не исключил гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате диверсии

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Турецкий политик не исключил гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате диверсии

Авиакатастрофа, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, могла стать результатом диверсии. С таким заявлением выступил лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек.

После гибели Раиси в результате крушения вертолета в горах Восточного Азербайджана появилось множество версий, в том числе конспирологических, о причинах падения летающей машины. К всевозможным экспертам присоединились и политики, вот и Перинчек решил озвучить свой вариант. По его мнению, это могла быть диверсия, поскольку Иран уже давно является мишенью для «подобных убийств». А среди заказчиков он указал США и Израиль.



Я доверяю заявлениям иранского государства (..) Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма.

— заявил лидер партии «Vatan».

Ранее турецкий эксперт Абдулькадир Сельви высказался в том же ключе, предположив, что Раиси могли убрать в ходе внутриполитической борьбы за власть. Все дело в том, что он был возможным кандидатом на пост верховного лидера Ирана после ухода с него Али Хаменеи. Также он не исключил, что за катастрофой стоит Израиль, действовавший с разрешения США.

Между тем в Тегеране продолжают утверждать, что причиной катастрофы, унесшей жизни нескольких высших чиновников Ирана, была техническая неисправность вертолета.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:41
    «Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство» —

    — Да уж,убийство лидера государства уже не удивляет ...
    (О времена ...)
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Да уж,убийство лидера государства уже не удивляет ...
      (О времена ...)

      Да пора бы привыкнуть. В принципе, если разобраться, то лидеров государства "убирали" всегда. Вспомните хотя бы русскую историю. Да и на западе за этим "не заржавело"
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 07:54
    Ну там из самого интересного. Вертолёт старый, авионика модернизировалась своими силами и привычный экипаж из корпуса стражей сменили на обычный армейский. Богатое поле для версий чё уж.
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    0
    Сегодня, 08:01
    Не Турецкий политик, а капитан очевидность.
    Всему миру и так понятно, что это диверсия, одна из многих, творимых Великобританией и США, странами оси Лжи.
    Слили информацию видимо и они воспользоваться моментом смогли.
    Он должен был в Армению лететь после Азербайджана, но что то не так пошло.
    Явно предупредили о чём то.
    Но получилось так как получилось.
    Соболезную народу Ирана.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:26
    А среди заказчиков он указал США и Израиль.
    Слишком все сложилось благоприятно для Израиля и конечно Сша, чтобы быть просто случайностью.
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 08:56
    Наверняка диверсия.США или Англия.