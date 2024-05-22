МИД РФ: Ответ России на появление французских войск на Украине не ограничится политическими мерами
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Россия ответит на возможное появление французских войск на территории Украины не только политическими мерами, об этом заявил директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
Французский президент Макрон продолжает мутить воду в Европе, выступая за отправку войск альянса на Украину. Хотя большинство стран НАТО его не поддерживает, имеются и сторонники этого варианта, в частности прибалтийские лимитрофы. Будет ли отправка западных военных на Украину или нет, но в МИД относятся к заявлениям французского политика всерьез. Москва уже предупредила Париж о последствиях.
Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону.
Появление французских войск на Украине сделает Париж участником конфликта, а военных — законными целями. Готовы ли французы умирать на Украине за Зеленского и его нацистский режим, и как будет Макрон объяснять французам гибель военных? Впрочем, Россия готова к любому сценарию, и появление западных войск на Украине не остановит проведение спецоперации.
Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий.
— добавил российский дипломат.
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