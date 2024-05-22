МИД РФ: Ответ России на появление французских войск на Украине не ограничится политическими мерами

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МИД РФ: Ответ России на появление французских войск на Украине не ограничится политическими мерами

Россия ответит на возможное появление французских войск на территории Украины не только политическими мерами, об этом заявил директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

Французский президент Макрон продолжает мутить воду в Европе, выступая за отправку войск альянса на Украину. Хотя большинство стран НАТО его не поддерживает, имеются и сторонники этого варианта, в частности прибалтийские лимитрофы. Будет ли отправка западных военных на Украину или нет, но в МИД относятся к заявлениям французского политика всерьез. Москва уже предупредила Париж о последствиях.



Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону.

— приводит РИА Новости слова Студенникова.

Появление французских войск на Украине сделает Париж участником конфликта, а военных — законными целями. Готовы ли французы умирать на Украине за Зеленского и его нацистский режим, и как будет Макрон объяснять французам гибель военных? Впрочем, Россия готова к любому сценарию, и появление западных войск на Украине не остановит проведение спецоперации.

Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий.

— добавил российский дипломат.
19 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 08:12
    Вагнеру нужно продолжать выдавливать французов и других неоколониалистов выдавливать из Африки. Нужно создавать новые горячие точки для наших врагов.
    Почему Небензя на заседании Совбеза ООН не поднимает вопрос по Новой Каледонии? Нужно поддержать повстанцев канаков. Хотя бы политически. По сути, Франция оккупирует Новую Каледонию.
    А ещё есть французская Гайна рядом с Венесуэлой. Почему России и там не устроить французам пожар?
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 08:12
    Едут, едут по Парижу наши козаки! Повторить, напомнить?
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 08:14
      Пару ракет по Парижу не помешало бы. Пускай сбрасывает из мозгов амбиции Наполеона
      1. EXPrompt Звание
        EXPrompt
        -1
        Сегодня, 08:26
        Народ Парижа, эйфелЕвая башня то тут причем? .. они ровно такие же заложники идиота Макрона. Мокать мордой в навоз надо не народ французов, а их элиту..тут вот какая штука
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 08:35
          Народ Парижа любит голосовать за Макрона. А вот клопы Парижа - нет. Потому их и уничтожают (пока безуспешно).
          1. EXPrompt Звание
            EXPrompt
            0
            Сегодня, 09:13
            @Кот Александрович(Андрей) ВЫ не правы в корне.
            У вас сильные иллюзии про голосование. У Вас иллюзия что проголосовав за персонажа Х, он потом будет ваши интересы защищать, и продвигать именно ваши настроения и ценности.
            Каким образом ваши личные убеждения, голосовавшего, и политика продажного Х тождественна?
            Вон, за ЗЕ тоже голосовали.... и че?... он точно выполнил предвыборную программу?
            Тру тоже кстати, обещал америку снова сделать великой, забор построить итд итп.. и че?
            где все это?

            А простые французы между прочим бузят в желтых жилетах и неслабо так бузят, против власти.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:13
    «Макрон продолжает мутить воду в Европе» —

    — В Африке ему уже "мутить" не позволяют,опять же канаки гонят,вот и пробует "замутить" в Европе ...
  4. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +4
    Сегодня, 08:13
    Макрон, это всего лишь инструмент в руках США.
    Прощупывают почву, на пердмет решимости России отвечать.
    Задумали США против нас что-то сильно гадкое.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:13
    Меня вот такие заявления в стиле правил, понятий и тп норм старой эпохи, наверно уже бесят. Вот совсем недавно страна без ядрёного оружия нанесла удар по стране с ядрёным оружием и ничего не случилось. Никакого армагедеца не произошло, хотя страна с ядрёным оружием всегда делала что хотела никого не боясь. А тут блин всего то какие то возможные французы, их возможная гибель, что то объяснять обществу и тп бред в заявлении.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:16
    в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости.
    Хорошо если так, а то мы судя по всему заигрались в дипломатию ожидая этого и от противоположной стороны. А противоположная сторона играет по своим и совсем не дипломатическим правилам.
  7. MaxKruh Звание
    MaxKruh
    -1
    Сегодня, 08:18
    Нужно бомбить натовские аэродромы в Прибалтике,а не щелкать кое чем,в наглую надо делать и ни на какие предупреждения не реагировать,сунутся применить яо по ми6 и королевскому дворцу с парламентом.
  8. EXPrompt Звание
    EXPrompt
    +3
    Сегодня, 08:18
    Сюсюкаемся чего то.. давно пора.1 признать ВСУ террористической организацией... 2 Европейский концерн МBDA поставил террористам ракеты значит они пособники террористов, уничтожать цеха где это все делали.. и так со всеми невзирая на территориальную принадлежность..так же и с цехами где леопарды для Украины производят.... И не нужно на все эти писки Макронов обращать внимание... Все в мире уже жидко обделались и атаковать РФ неспособны, а значит надо устанавливать свои правила. Пару раз в ЕС откалибруют пособников террористов, может там мозг включится у элиты...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:20
    А нельзя чтобы над Новой Каледонией появился туман с плотностью 100 баллов,Макрон улетел в Новую Каледонию поиграть в войнушку. Макрон введёт войска на Украину и будет спокойно проводить олимпиаду.Запад не отступит,пока Украина не превратится в лунный пейзаж.
  10. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 08:34
    Больше чем уверен что когда войска появятся то все будет ровно также . Нытьё Лаврова и тряска красными фломастерами
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 08:53
      когда войска появятся....

      Так французские легионеры уже, на Украине. Писали же, и тут на ВО, что первые партии бригады легионеров уже, высадились из самолётов на Украине. Не?
  11. Сын летчика Звание
    Сын летчика
    0
    Сегодня, 08:49
    Запад в лице этого петуха зондирует очередную красную линию для России.Отправка Иностранного легиона в на Украину из этой серии. Они зондируют вариант отправки войск "отдельных стран НАТО", но, которые ,якобы, не НАТО. Типа,и рыбку съесть, и...
  12. Ив762 Звание
    Ив762
    0
    Сегодня, 08:50
    МИД РФ: Ответ России на появление французских войск на Украине не ограничится политическими мерами

    Санкции введём.?. feel
  13. old friend Звание
    old friend
    0
    Сегодня, 09:11
    Бесполезный МИД что-то там заявил. Раньше надо было работать с "партнерами". Единственно полезное дело мидовцы могут сделать только одно - закрытие посольств во всех странах, участвующих в конфликте и высылку посольских этих стран со своей территории. Под участием я понимаю в т.ч. поставки вооружения. Вот тогда бы они там немного напряглись, т.к. от этого шага до войны и прилета ракет - всего-ничего.
  14. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:26
    Именно безответственные игрища с красными линиями и прочими озабоченностями российского МИД провоцируют подобные провокационные заявления и действия со стороны Франции, прибалтики и некоторых других стран. На западе боятся только реальной силы. А сейчас они там думают, что Москра струсит и не применит свой ядерный потенциал.