МИД РФ: Ответ России на появление французских войск на Украине не ограничится политическими мерами

Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону.

Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий.